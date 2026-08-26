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کشمیر کا 'چھوٹا پنجاب'، جہاں آج بھی بھائی چارے کی روایت زندہ ہے
بھائی چارے کی ایک منفرد مثال جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں واقع پالپورہ کا علاقہ ہے،جسے مقامی سطح پرچھوٹا پنجاب بھی کہا جاتا ہے۔
Published : August 26, 2026 at 10:41 AM IST
کولگام( دین عمران): وادیٔ کشمیر اپنی بے مثال قدرتی خوبصورتی، دلکش مناظر اور مہمان نوازی کے لیے دنیا بھر میں مقبول ہے۔ لیکن کشمیر کی اصل خوبصورتی صرف اس کے پہاڑوں، جھیلوں اور سرسبز میدانوں میں نہیں، بلکہ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھی بستی ہے۔
صدیوں سے کشمیر کی سرزمین امن، بھائی چارے، رواداری اور باہمی احترام کی خوبصورت روایات کی گواہ رہی ہے۔ عید ہو، بیساکھی ہو، ہولی ہو یا کوئی اور تہوار، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے اور غم میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے آئے ہیں۔ یہی روایت کشمیر کی گنگا جمنی تہذیب کی ایک نمایاں پہچان سمجھی جاتی ہے۔
اسی خوبصورت روایت کی ایک منفرد مثال جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں واقع پالپورہ کا علاقہ ہے، جسے مقامی سطح پر ’’چھوٹا پنجاب‘‘ بھی کہا جاتا ہے۔
"پالپورہ" ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بڑی تعداد میں سکھ مذہب کے سینکڑوں خاندان کئی دہائیوں سے آباد ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ڈھائی سو سے زائد سردار کمبے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
دراصل "پالپورہ" نام پہلی پورہ سے ابھرا ہے، یعنی ماضی میں یہاں مال مویشیوں کو چرواہا جاتا تھا، جس کے باعث علاقے کو پالپورہ کے نام سے مشہور ہوا، علاقے میں داخل ہوتے ہی یہاں کے کھیت، سرسبز میدان، رہن سہن اور ماحول دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کشمیر کی وادی میں پنجاب کی ایک چھوٹی سی تصویر آباد ہو۔ لہلہاتے کھیت، محنت کرتے کسان اور سادہ طرزِ زندگی پالپورہ کی منفرد شناخت ہیں۔
شاید یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کو پیار سے ’’چھوٹا پنجاب‘‘ کہا جاتا ہے۔ پالپورہ میں رہنے والے سکھ خاندان نسل در نسل یہاں آباد ہیں اور انہوں نے نہ صرف اس علاقے کو اپنا گھر بنایا بلکہ کشمیر کی مجموعی سماجی اور ثقافتی زندگی میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔
اگرچہ علاقے کے لوگوں میں تعلیم کا رجحان بھی موجود ہے اور کئی نوجوان مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں، تاہم آج بھی پالپورہ کے بیشتر خاندانوں کا روزگار زراعت، کاشت کاری اور ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہے۔ کھیتوں میں محنت، سڑکوں پر گاڑی چلانا اور اپنے خاندانوں کے لیے رزق حلال کمانا یہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ پالپورہ کی سب سے خاص بات صرف یہاں آباد سکھ خاندان نہیں بلکہ مختلف برادریوں کے درمیان قائم وہ محبت اور بھائی چارہ ہے جو دہائیوں سے اس علاقے کی پہچان بنا ہوا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق خوشی ہو یا غم، تہوار ہو یا کوئی مشکل وقت، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا یہاں کی روایت ہے۔ یہی باہمی میل جول اور اعتماد کشمیر کی صدیوں پرانی رواداری کی زندہ مثال پیش کرتا ہے۔
باہر سے آنے والا کوئی شخص جب پالپورہ کا رخ کرتا ہے تو یہاں کے ماحول میں اسے ایک الگ ہی رنگ دکھائی دیتا ہے۔ سرسبز کھیت، پنجابی طرز کی ثقافتی جھلک، سکھ خاندانوں کی موجودگی اور کشمیری معاشرے کے ساتھ ان کا گھلا ملا رہن سہن، پالپورہ کو وادی کے دیگر علاقوں سے منفرد بناتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کشمیر کی خوبصورت وادی میں پنجاب کی خوشبو بھی بسی ہوئی ہے۔
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پالپورہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ثقافتیں الگ ہوسکتی ہیں، زبانیں مختلف ہوسکتی ہیں اور مذہبی روایات بھی جدا ہوسکتی ہیں، لیکن محبت، انسانیت اور بھائی چارہ وہ اقدار ہیں جو سب کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں۔ کشمیر کی خوبصورتی شاید اسی تنوع میں پوشیدہ ہے، جہاں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔