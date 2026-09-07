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کشمیر کا پہلا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آج سے شروع، 40 سے زائد ممالک کی 135 فلمیں کی جائیں گی پیش
کشمیر کا یہ پہلا عالمی فلم فیسٹیول یوٹی کی سیاحت کے ساتھ تخلیقی معیشت کے لیے ایک نیا سفر ثابت ہو سکتا ہے۔
Published : September 7, 2026 at 9:39 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اپنے سنیما کے سفر میں ایک نئے باب کا آغاز کرنے جا رہا ہے کیونکہ جموں و کشمیر کا پہلا بین الاقوامی فلم فیسٹیول 'انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں اینڈ کشمیر' آج سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ فیسٹیول بھارت اور بیرونِ ملک سے فلم سازوں، فنکاروں، ماہرینِ تعلیم اور سنیما کے شائقین کو یونین ٹیریٹری میں ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہے۔
سات سے دس ستمبر تک جاری رہنے والا یہ چار روزہ فیسٹیول "رنگِ سنیما" کے تھیم کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میں 92 ممالک سے موصول ہونے والی 1,100 سے زیادہ انٹریز میں سے منتخب کردہ 135 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ اس تقریب کا اہتمام جموں و کشمیر کے محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس کا وسیع مقصد اس خطے کے سنیما کے ساتھ دیرینہ تعلق کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔
حکام نے بتایا کہ فیسٹیول میں 300 سے زائد مندوبین کی شرکت متوقع ہے، جس سے مقامی فلم سازوں اور طلبہ کو بین الاقوامی اور بھارتی فلم انڈسٹری کے پیشہ ور افراد سے ملنے اور باہمی تعاون کے امکانات تلاش کرنے کا ایک بہترین موقع ملے گا۔
اس کا مرکزی مقام سرینگر کا شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر ہوگا، جب کہ فلموں کی نمائش اور دیگر سرگرمیاں آئنوکس میں بھی طے کی گئی ہیں۔ گلمرگ میں بھی ایک مخصوص پروگرام کی میزبانی کی جائے گی، جب کہ ڈل جھیل پر ایک فلوٹنگ سنیما (تیرتا ہوا تھیٹر) بنانے کا منصوبہ ہے تاکہ اس فیسٹیول کو کشمیر کا ایک منفرد رنگ دیا جا سکے۔
محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ کی ڈائریکٹر شریسیا سنگھل نے بتایا کہ تیاریاں عروج پر ہیں کیونکہ مہمانوں کی جموں و کشمیر آمد شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منتظمین چاہتے ہیں کہ فیسٹیول کے مقامات محض تقریب کی جگہوں کے طور پر کام کرنے کے بجائے خطے کی ثقافتی شناخت کی عکاسی کریں۔
سجاوٹ میں مقامی پھولوں، روایتی ثقافتی عناصر اور جموں و کشمیر کے قدرتی حسن کو شامل کیا جا رہا ہے۔ مہمانوں کے استقبال اور انہیں خطے سے متعارف کرانے کے لیے ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں سمیت اہم مقامات پر ثقافتی ٹیمیں بھی تعینات کی گئی ہیں۔
سنگھل نے کہا کہ فیسٹیول کے دوران 40 سے زائد ممالک کی 130 سے زیادہ فلمیں دکھائی جائیں گی، جو اس تقریب کے بین الاقوامی تشخص کو نمایاں کرتی ہیں۔ کئی دہائیوں تک، کشمیر ہندی فلموں کے لیے ایک مقبول ترین مقام رہا۔ یہاں کے پہاڑ، جھیلیں، چراگاہیں اور باغات گیتوں اور فلموں کے ذریعے پورے بھارت کے ناظرین کے دلوں میں بس گئے۔
تاہم، مشکل حالات کے باعث وقت کے ساتھ ساتھ اس خطے میں فلم انڈسٹری کی آمد کم ہو گئی۔ اب حکام اس تعلق کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں اور کشمیر کے روایتی تاثر سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اسے صرف فلموں کے لیے ایک خوبصورت پس منظر کے طور پر دیکھا جائے۔ محکمہ اطلاعات و تعلقاتِ عامہ کے جوائنٹ ڈائریکٹر شاہنواز بخاری نے کہا کہ یہ فیسٹیول فلم انڈسٹری اور جموں و کشمیر کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اس خطے کو ایک ایسی جگہ بنانا چاہتی ہے جہاں فلمیں بنیں، تخلیقی پیشہ ور افراد ایک دوسرے سے ملیں اور ایک پائیدار فلمی معیشت پروان چڑھ سکے۔
اس فیسٹیول کو ایک سالانہ تقریب بنانے کا ارادہ بھی کیا گیا ہے۔ منتظمین کو امید ہے کہ ایک مستقل بین الاقوامی پلیٹ فارم بالاخر جموں و کشمیر کو فلم سازی، فلمی سیاحت اور ثقافتی تبادلے کے مرکز کے طور پر قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
منتظمین کے مطابق، اس افتتاحی فیسٹیول کو زبردست ردعمل ملا ہے۔ تقریباً 92 ممالک سے 1,100 فلمیں جمع کرائی گئیں۔ بعد ازاں، ایک پری ویو کمیٹی نے ان میں سے نمائش کے لیے 40 سے زائد ممالک کی نمائندگی کرنے والی 135 فلموں کا انتخاب کیا۔
منتخب فلموں کو کئی حصوں کے تحت پیش کیا جائے گا، جن میں انٹرنیشنل پنوراما، بھارت پنوراما، سینما آف دی ورلڈ، دستاویزی فلمیں، ہائبرڈ دستاویزی فلمیں اور جے اینڈ کے سلیکٹ شامل ہیں۔
یہ پروگرام محض فلموں کی نمائش تک محدود نہیں رہے گا۔ اس میں فلم سازوں، ماہرینِ تعلیم اور دیگر پیشہ ور افراد کے ساتھ ماسٹر کلاسز، ورکشاپس، پینل مباحثے، گول میز کانفرنسیں اور باہمی گفتگو کے سیشنز شامل ہوں گے۔
جموں و کشمیر کے طلبہ کے لیے، توقع ہے کہ یہ فیسٹیول فلمی دنیا کی نامور شخصیات کے ساتھ براہِ راست بات چیت کا ایک نایاب موقع فراہم کرے گا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ باہمی رابطہ نوجوانوں کو فلم سازی کے مختلف پہلوؤں بشمول ہدایت کاری، تحریر، پروڈکشن اور دیگر تخلیقی و تکنیکی شعبوں سے روشناس کرا سکتا ہے۔
اس فیسٹیول میں نو مختلف ایوارڈ کیٹیگریز کے لیے مجموعی طور پر 96 لاکھ روپے کی انعامی رقم بھی رکھی گئی ہے۔ 'بہترین فلم' کے ایوارڈ کے لیے سب سے بڑی رقم یعنی 25 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ جب کہ 'بہترین ہدایت کار' اور 'کسی ہدایت کار کی بہترین پہلی فلم' کی کیٹیگریز کے لیے بالترتیب 15، 15 لاکھ روپے کے انعامات دیے جائیں گے۔
'جے اینڈ کے سلیکٹ' کیٹیگری میں 'بہترین فلم' کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا ہے۔ توقع ہے کہ یہ ایوارڈز فیسٹیول میں ایک مسابقتی ماحول پیدا کریں گے، جبکہ مختلف فارمیٹس میں اور دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے فلم سازوں کی طرف توجہ مبذول کرانے کا باعث بنیں گے۔
منتظمین اس فیسٹیول کا استعمال سینما ہالز سے ہٹ کر جموں و کشمیر کی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ فیسٹیول کے پروگرام میں گلمرگ کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ یہاں آنے والے فلم سازوں اور مندوبین کو اس خطے کے سب سے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک کا تجربہ کرنے کا موقع مل سکے۔
گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک تفصیلی پروگرام تیار کیا ہے جس میں اس ریزورٹ کے قدرتی مناظر، مہم جوئی کی سرگرمیاں، مہمان نوازی، مقامی ثقافت اور سیاحتی بنیادی ڈھانچے کو شامل کیا گیا ہے۔
حکام نے مہمانوں کی آمد سے قبل صفائی ستھرائی، صحت کی سہولیات اور ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے انتظامات پر بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ ناربل-گلمرگ روٹ پر خوبصورتی اور برانڈنگ کے کام کیے جا رہے ہیں۔
فیسٹیول کے لیے جھیل ڈل کو بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ حکام نے مجوزہ فلوٹنگ سینما (تیرتے ہوئے سینما) کے انتظامات کے حصے کے طور پر جھیل کی صفائی اور مجموعی سجاوٹ کا جائزہ لیا ہے۔
توقع ہے کہ یہ ماحول یہاں آنے والوں کو ایک ایسا تجربہ فراہم کرے گا جو سینما کو کشمیر کے منفرد اور خوبصورت مناظر کے ساتھ جوڑتا ہے۔ چار روزہ پروگرام سے ہٹ کر، اس فیسٹیول کو جموں و کشمیر کی تخلیقی معیشت کو مضبوط بنانے کی ایک بڑی کوشش کے حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
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