ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر کے ’باغ گل داؤد‘ نے خزاں میں بکھرے رنگ

پانچ ہیکٹیئر اراضی محیط باغ گل داؤد میں ایک لاکھ سے زائد پودوں پر 30لاکھ رنگ برنگے پھول جوبن پر ہیں۔

ا
باغ گل داؤد میں سیاح محظوظ ہو رہے ہیں (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 23, 2025 at 7:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین) : ڈل جھیل کے کنارے اور زبرون پہاڑیوں کے دامن میں واقع ’نہرو میموریل بوٹنیکل گارڈن‘ کے بیچوں بیچ واقع ’باغ گل داؤد‘ (کراسنتھمیم گارڈن) ان دنوں لوگوں خاص کر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ وادی میں اپنی نوعیت کا ایسا پہلا باغ ہے جو کہ موسم خزاں میں گل داؤد کے تھیم پر تیار کیا گیا ہے۔ سو کنال اراضی پر محیط اس باغ میں گل داؤد کے ایک لاکھ پودے لگائے گئے ہیں جن پر اس وقت 30 لاکھ رنگ برنگے پھول اپنے جوبن پر ہیں۔

باغ گل داؤد کے پھولوں نے خزاں کو رنگین بنا دیا (ای ٹی وی بھارت)

دراصل ’باغ گل داؤد‘ کی گزشتہ برس نومبر میں بنیاد ڈالی گئی تاکہ سیاحوں کو نہ صرف یہاں خزاں کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملے بلکہ ان پھولوں کی دلکشی اور خوبصورتی سے بھی محظوظ ہو سکیں۔

کشمیر میں اس وقت خزاں (پت جڑھ) کا موسم ہے اور ہر سو درختوں سے پتے گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور بیشتر پھول بھی مرجھائے نظر آتے ہیں، جس سے درخت برہنہ اور زرخیز زمین و باغات سونے معلوم ہوتے ہیں، تاہم اکتوبر میں گل داؤد کے یہ رنگین پھول ماحول میں دوبارہ رنگ بھرنے اور دیکھنے والے کو معطر کرتے ہیں۔

ا
باغ گل لالہ میں قریب ایک لاکھ پودے ہیں (ای ٹی وی بھارت)

ہر رنگ کے پھول
فلوریکلچر آفیسر جاوید مسعود کہتے ہیں کہ ’’گل داود‘‘ موسم خزاں کے پھول ہیں اور یہ اسی موسم میں کھلتے ہیں اور یہ پھول باغات اور گھریلوں پارکوں کے خلا کو دور کرتے ہیں جو ہمیں خزاں میں زمینی سطح کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’گل داؤد کی قسم میں تقریباً ہر رنگ کے پھول کھلتے ہیں لیکن سرخ، پیلا اور نارنگی اس پھول کے بنیادی رنگ ہیں۔‘‘

وادی کشمیر اپنی بے پناہ خوبصورتی اور دلکشی سے جہاں دنیا بھر میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے، وہیں یہ بدلتے موسموں کی وجہ سے بھی جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ کیونکہ یہاں کے موسم بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ موسم سرما ہو یا گرما، بہار ہو یا خزاں، ہر موسم میں کشمیر اپنے حسن کا الگ رنگ بکھیرتا ہے۔ اور یہی وہ حسن ہے جو وادی کی سیر کرنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔

ای ٹی وی بھارت
ایک لاکھ پودوں پر تیس لاکھ کے قریب پھول کھلے ہوئے ہیں (ای ٹی وی بھارت)

خزاں میں کشمیر کی سیر پر آئے سیاح ان دنوں باغ گل داؤد کی سیر کرنا نہیں بھولتے۔ ممبئی سے آئی ایک خاتون سیاح یاسمین بانو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’پت جڑھ کے اس موسم میں مختلف رنگوں کے پھولوں سے بھرا ہوا ایسا باغ میں نے پہلی بار دیکھا ہے باغ اور پھولوں کی یہ خوبصورتی میرے لیے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔‘‘

ای ٹی وی بھارت
سیاح اس حسن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں (ای ٹی وی بھارت)

’باغ گل داؤد‘ کشمیر میں خزاں میں ایک نئی کشش ثابت ہو رہا ہے اور اس سے سیاحت کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ جاوید مسعود کہتے ہیں کہ ’’ہمارے پاس سیاحوں کو اس وقت چنار کے زرد پتوں کو دکھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تاہم اب ’باغ گل داؤد‘ اکتبور نومبر میں سیاحوں کو کشمیر کی طرف متوجہ کرنے میں اہم رول ادا کرسکتا ہے۔

ای ٹی وی بھارت
حکام نے باغ میں مزید اقسام کے پودے نصب کرنے کا منصوبہ بنایا ہے (ای ٹی وی بھارت)

قابل ذکر ہے کہ گزشتہ برس وزیر اعلی عمر عبدللہ نے ’’باغ گل داؤد‘‘ کی بنیاد رکھی اور رواں ماہ کی 26 تاریخ کو باضابطہ طور اس کا رسمی افتتاح کیا جا رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. موسم خزاں میں زرد چادر میں لپٹی اچھہ بل باغ کی زمین
  2. باٹنیکل گارڈن کوکرناگ موسم خزاں میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز

TAGGED:

BAGE GUL DAWOOD
KASHMIR CHRYSANTHEMUM FLOWERS
KASHMIR AUTUMN FLOWERS
AUTUMN IN KASHMIR
KASHMIR BAGH E GUL E DAWOOD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.