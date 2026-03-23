ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایران کی حمایت میں کشمیر میں چندہ جمع؛ عطیات میں نقدی، زیورات اور برتن بھی شامل
کشمیر کے شیعہ اکثریتی علاقوں میں لوگ رضاکارانہ طور عطیات جمع کر رہے ہیں جو جلد ایرانی سفارتخانے کو روانہ کیا جائے گا۔
Published : March 23, 2026 at 8:26 PM IST
سرینگر/نئی دہلی: جموں و کشمیر کے ایک نوجوان سطبین علی اُن ہزاروں لوگوں میں شامل ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے دوران ایران کے لیے نقدی اور زیورات سمیت دیگر قیمتی اشیاء عطیہ کر رہے ہیں۔
اتوار سے وادی کشمیر کے شیعہ اکثریتی علاقوں میں لوگوں نے نقدی، طلائی زیورات، تانبے کے برتن اور دیگر قیمتی چیزیں عطیہ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ مہم رضاکارانہ طور پر شروع ہوئی جب کچھ لوگ جنگ سے متاثرہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے سامنے آئے۔
سرینگر کے زڈی بل علاقے میں سبطین علی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ایران یہ جنگ تنہا لڑ رہا ہے اور اس کے رہنماؤں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ وہاں کے لوگ روزمرہ زندگی میں مشکلات کے شکار ہیں، اسی لیے ہم کشمیری ان کی مدد کر رہے ہیں۔"
زڈی بل شیعہ آبادی والا علاقہ ہے اور یہاں تعمیر شہر کے سب سے بڑے امام بارگاہ میں رضاکار ایران کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں۔ رضاکاروں کے مطابق اتوار سے اب تک بچوں، خواتین اور اور معمر شہریوں کی بھی بڑی تعداد نے نقدی، زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء عطیہ کی ہیں۔
اسی طرح وادی کے دیگر شیعہ اکثریتی علاقوں میں بھی امام باڑوں پر درجنوں رضاکار گروپ اسٹال لگا کر چندہ جمع کر رہے ہیں۔ لوگ بالیاں، تانبے کے برتن، موٹر سائیکلیں حتیٰ کہ زمین بھی عطیہ کر رہے ہیں۔
امام بارگاہ کے خطیب سید غضنفر رضوی نے بتایا کہ انتظامیہ کی مدد سے تمام عطیات کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، جو بعد میں نئی دہلی میں ایرانی سفارت خانے کو بھیجے جائیں گے۔ انہوں نے کہا: "اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیں، چاہے اس کا مذہب یا ذات کچھ بھی ہو۔ جہاں بھی ظلم ہو ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اور مظلوم کی مددکرنی چاہئے۔"
عطیات جمع کرنے کا سلسلہ اُس وقت شروع ہوا جب وادی میں شیعہ برادری نے ایران کی حمایت میں ایک ہفتہ تک احتجاج کیا تھا۔ یہ احتجاج 28 فروری کو ایران کے سابق سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کے قتل کے بعد شروع ہوا تھا اور احتجاج کے بعد حکام نے ایک ہفتے کے لیے پابندیاں بھی نافذ کر دیں اور موبائل انٹرنیٹ خدمات کو ٹو جی اسپیڈ تک تک محدود کر دیا تھا۔
عام لوگوں کے ساتھ ساتھ اب سیاسی رہنما بھی اب اس مہم میں شامل ہوئے ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی آغا سید منتظر نے ایک ماہ کی تنخواہ ایران کے لیے عطیہ کی ہے۔ اگرچہ کچھ رپورٹس میں عطیات کی مالیت 500 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے، تاہم صحیح اعداد و شمار ابھی سامنے نہیں آئے کیونکہ سونا اور دیگر اشیاء کی گنتی اور ویلویشن باقی ہے۔
نئی دہلی میں بھی کشمیری شہری ایرانی سفارت خانے کے باہر جمع ہو گئے تاکہ عطیہ دے سکیں، کیونکہ اسٹیٹ آف انڈیا میں کھولا گیا اکاؤنٹ اپنی حد تک پہنچ چکا ہے۔
دہلی میں مقیم کشمیری تاجر غلام حسن نے بتایا کہ "سفارت خانے کے اہلکاروں نے کہا ہے کہ نیا اکاؤنٹ کھلنے تک ایک دو دن انتظار کریں۔ ایرانی سفارت خانے کے اہلکار نجیب حسین کے مطابق مخصوص مقصد کے لیے رقم بھیجنے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا کے قواعد پر عمل کرنا ضروری ہے۔"
سرینگر میں ایران کے لیے عطیہ کرنے والے ڈاکٹر رؤف نامی ایک شہری نے کہا: "یہ عطیات ایران کے عوام کے لیے ہماری محبت کا ایک چھوٹا سا اظہار ہیں۔ جنگ کے نقصان کے مقابلے میں یہ بہت کم ہیں، مگر یہ عطیات ہماری انسانیت کو ظاہر کرتے ہیں۔"
رضاکاروں کا کہنا ہے کہ کشمیر میں جمع ہونے والے عطیات ایرانی سفارت خانے کو جلد بھیجے جائیں گے۔ ادھر، ایرانی سفارت خانے نے بھی کشمیری عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی "یہ ہمدردی اور مدد کبھی فراموش نہیں کی جائے گی۔"
