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'کشمیریوں کے پاس واقعی پاجامے کی حیثیت نہیں تھی' عمر عبداللہ نے تنویر صادق کا کیا دفاع
وزیراعلیٰ نے ایم ایل اے تنویر صادق کے بیان کو تاریخی حقیقت قرار دیتے ہوئے بھاجپا، پی ڈی پی کے محاذ کو ڈرامہ قرار دیا۔
Published : September 10, 2026 at 9:03 PM IST
سرینگر: کشمیر میں "پاجامے" پر دیے گئے این سی ترجمان کے بیان کو لے کر شروع ہوا تنازع ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے قریبی ساتھی اور نیشنل کانفرنس (این سی) کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق کے اس بیان کا دفاع کیا کہ "ماضی قریب میں کشمیریوں کے پاس پاجامہ تک پہننے کی حیثیت نہیں تھی اور پورا محلہ ایک ہی پاجامہ بانٹ کر پہنتا تھا۔"
ایم ایل اے تنویر صادق نے عمر عبداللہ کے دادا اور این سی کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی برسی پر شیخ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اور ان کی ستائش کے دوران کیا تھا کہ شیخ عبداللہ سے قبل کشمیر میں عمومی غربت تھی اور شیخ نے ہی کشمیریوں کو بااختیار بنایا تھا۔ این سی ترجمان کے بیان کی اپوزیشن جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے مذمت کرتے ہوئے تنویر صادق سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا اور سوشل میڈیا پر بھی اس حوالہ سے مہم شروع کی۔
تاہم عمر عبداللہ نے نہ صرف تنویر صادق کا دفاع کیا بلکہ 'پائجامہ تک نہ ہونے' کو تاریخی حیقیقت قرار دیتے ہوئے کہا: ""بی جے پی اور پی ڈی پی مل کر کھیل رہے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ایک ہے۔ تنویر کو اس پر معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ انہیں کوئی وضاحت دینے کی بھی ضرورت نہیں اور نہ ہی میری پارٹی کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تنویر نے کچھ غلط نہیں کہا۔‘"
نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی برسی کے موقع پر یعنی 8 ستمبر کو تنویر صادق نے 1950 کی دہائی میں شیخ عبداللہ کی جانب سے کی گئی تاریخی زمین اصلاحات، یعنی ’’جس کی زمین، اسی کی کاشت‘‘، (لینڈ ٹو ٹِلر) کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان دیا تھا۔
ایم ایل اے زڈی بل، تنویر صادق، نے بزرگوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے، "کشمیریوں کے پاس پہننے کے لیے پاجامے نہیں ہوتے تھے اور پورا محلہ ایک پاجامہ بانٹ کر پہنتا تھا۔‘‘ ان کے بیان کا مقصد وادی میں اس وقت کی غربت کو اجاگر کرنا اور شیخ عبداللہ کی جانب سے کشمیریوں کو با اختیار بنانے کے حوالہ سے شیخ کی تعریف کرنا تھا۔