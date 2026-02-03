ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی اقتدار والی ریاستوں میں کشمیری محفوظ، بی جے پی کا دعویٰ
جہاں بی جے پی کی حکومت، وہاں کشمیری محفوظ۔ کانگریس راج میں ناانصافی: بی جے پی ترجمان
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 3, 2026 at 10:18 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک): بی جے پی جموں و کشمیر کے ترجمان منظور احمد بٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس اقتدار والی ریاستوں کے مقابلے بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں کشمیری محفوظ ہیں۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے ضلع شوپیان میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ سب سے پہلے ہماچل پردیش میں شروع ہوا، جہاں اس وقت کانگریس کی حکومت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک کشمیریوں کو ہراساں کرنے کے 25 واقعات سامنے آ چکے ہیں، جو زیادہ تر انہی ریاستوں میں پیش آئے ہیں جہاں کانگریس کی حکومتیں ہیں۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان واقعات میں سے صرف ایک معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی، جبکہ باقی مقامات پر کانگریس حکومت نے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔
بی جے پی ترجمان نے کہا کہ اس کے برعکس اتراکھنڈ میں، جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، کشمیری مسلم کو ہراساں کرنے کے ایک واقعے پر فوری طور پر تحقیقات شروع کی گئیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کانگریس کی حکومتوں میں کسی سے جواب طلبی نہیں ہوتی، جبکہ بی جے پی کی زیر قیادت ریاستوں میں کشمیریوں کو ہراساں کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا۔
انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس طرح کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ شرپسند عناصر ہوتے ہیں جن کا مقصد ملک اور جموں و کشمیر میں ماحول خراب کرنا ہوتا ہے، تاہم بھارتی جنتا پارٹی ایسے عناصر کو ہر محاذ پر ناکام بنائے گی۔
منظور احمد بٹ نے مزید کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ نے بھی واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اگر ملک کے کسی بھی حصے میں کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
انہوں نے نیشنل کانفرنس پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جن ریاستوں میں کانگریس کی حکومت ہے، کیا نیشنل کانفرنس نے وہاں کے کانگریسی لیڈران سے یہ سوال کیا کہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پر کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ خاموشی خود کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔
