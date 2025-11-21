ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیری محفوظ نہیں، صحافتی آزادی خطرے میں: میرواعظ نے خطبہ جمعہ میں حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا

تاریخی جامع مسجد سرینگر میں جمعہ خطبہ کے دوران میرواعظ نے بجلی نرخوں کے مجوزہ اضافے کو ’سنگین نا انصافی‘ سے تعبیر کیا۔

میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق جامع مسجد سرینگر میں (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 21, 2025 at 8:06 PM IST

سرینگر: میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے جمعہ کو تاریخ جامع مسجد سرینگر میں خطبے کے دوران ایک بار پھر لال قلعہ دھماکے کو ایک ’افسوسناک سانحہ‘ قرار دیتے ہوئے حکومت سے ملک بھر میں ’’کشمیریوں کے خلاف بڑھتی جا رہی ہراسانی‘‘ کو بھی فوراً روکے جانے کی اہمیت پر زور دیا۔

میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق جامع مسجد سرینگر میں خطبہ جمعہ کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

میرواعظ کشمیر نے آزادی صحافت (پریس فریڈم) کے تحفظ کی وکالت کرتے ہوئے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے دھماکے کی شفاف تحقیقات، اور بجلی کے مجوزہ 20 فیصد اضافے کی تجویز کو واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ میرواعظ نے بجلی کے نرخوں میں مجوزہ اضافے کو ’عوام مخالف‘ قرار دیا۔ وہیں کشمیر کے کئی دیگر لیڈران خاص کر قانون سازوں نے بھی اس کی سخت مخالفت کی ہے۔

سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کے دوران میرواعظ کشمیر نے کہا: ’’ملک کی مختلف ریاستوں سے انتہائی تشویش ناک خبریں موصول ہو رہی ہیں، کشمیریوں کو ہراساں کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، جو انتہائی پریشان کن ہیں۔ ہماچل پردیش سمیت کچھ دیگر مقامات پر بھی کشمیریوں کو رہائشی علاقوں میں صرف کشمیری ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی حفاظت یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس طرح کے رویے سے کشمیریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہے۔‘‘

آزادی صحافت
خطبہ جمعہ میں میرواعظ نے جموں میں ’’کشمیر ٹائمز‘‘ نامی میڈیا ہاؤس کے دفتر پر چھاپے کی بھی مذمت کی اور ان کارروائیاں کو ’آزادی صحافت پر بڑھتے ہوئے دباؤ‘ سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا: ’’صحافتی آزادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہر ’مختلف رائے‘ کو قومی مخالفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آزاد اور منصفانہ میڈیا کسی بھی جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ اس کو خاموش کرنا جمہوری اقدار کو کمزور بنا دیا ہے۔‘‘

نوگام سانحہ پر سوال
نوگام پولیس اسٹیشن میں گزشتہ جمعہ کی شام کو ہوئے ’حادثاتی‘ دھماکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا ’’یہ سانحہ روکا جا سکتا تھا اور اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہئے۔‘‘ یاد رہے کہ اس دھماکے میں کم از کم نو افراد فوت ہوئے جبکہ تین درجن کے قریب زخمی ہوئے۔ جبکہ درجنوں رہائشی و کمرشل ڈھانچوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔

بجلی نرخوں میں مجوزہ اضافے کی مخالفت
انہوں نے کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ (KPDL) کی جانب سے بجلی کے نرخوں میں 20 فیصد اضافے کی تجویز کو بھی ’’سنگین ناانصافی‘‘ سے تعبیر کرتے ہوئے کہا: ’’عوام پہلے ہی معاشی مشکلات سے دوچار ہے، کاروبار کمزور ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں بجلی کی قیمتیں بڑھانا، وہ بھی کشمیر کی سخت سردیوں سے قبل، انتہائی بے رحمی ہے۔‘‘

میرواعظ نے نام لیے بغیر این سی کو اپنا انتخابی وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا: ’’حکومت نے غریبوں کو 200 یونٹ مفت بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے بجائے عوام پر نئے بوجھ ڈالے جا رہے ہیں۔ حکومت کو یہ فیصلہ فوراً واپس لینا چاہیے۔‘‘

