ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیریوں نے جنگ زدہ ایران کیلئے نقدی، سونا، برتن، مویشی سب کچھ عطیہ کر دیا، سفارت خانے نے کہا، 'یہ احسان کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا'
حکام کے مطابق اس چندہ مہم میں مرد، خواتین اور بچوں سمیت تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔
Published : March 23, 2026 at 7:51 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر سے سامنے آنے والے ہمدردی اور انسانی جذبے کے ان مناظر نے دلوں کو چھو لیا جہاں مختلف گوشوں، خاص طور پر شیعہ اکثریتی اضلاع بڈگام اور بارہمولہ میں لوگوں نے ایران کے "جنگ زدہ" لوگوں کی مدد کے لیے بڑے پیمانے پر چندہ مہم شروع کی ہے۔
اس چندہ مہم عید کے ایک دن بعد اتوار کو زور پکڑا۔ اس میں حصہ لیتے ہوئے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر نہ صرف نقد رقم عطیہ کی بلکہ سونے کے زیورات، تانبے کے روایتی برتنوں اور مویشیوں تک کو عطیہ کر دیا۔
With hearts full of gratitude, we sincerely thank the kind people of Kashmir for standing with the people of Iran through their humanitarian support and heartfelt solidarity; this kindness will never be forgotten.— Iran in India (@Iran_in_India) March 22, 2026
Thank you, India. https://t.co/6rEyYEfjHu
مغربی ایشیا میں جاری جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے لوگ گھر گھر جا کر چندہ جمع کر رہے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے سرینگر کے رعناواری علاقے کے رہائشی اعزاز احمد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "اسرائیل کی صیہونی حکومت اور اس کے حامیوں کی طرف سے ایران پر مسلط کی گئی اس غیر قانونی جنگ سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ مہذب دنیا کم از کم ایران کے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔"
ایرانی سفارت خانے نے شکریہ کے ساتھ اس اقدام کو سراہا
بھارت میں ایرانی سفارت خانے نے کشمریوں کے اس جذبے کا اعتراف کرتے ہوئے گہرے تشکر کا اظہار کیا۔ مائیکروبلاگنگ سائٹ ایکس پر عطیات کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے سفارت خانے نے لکھا کہ 'یہ احسان کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا اور یہ ان کی یاد میں نقش رہے گا۔'
Even Kashmiri children are offering their piggy banks as gifts to Iran.— Iran in India (@Iran_in_India) March 22, 2026
God bless you. pic.twitter.com/OfI6w4rNUb
چندے میں زیورات، بچوں کی عیدی اور مویشی تک شامل
حکام کے مطابق اس مہم میں مرد، خواتین اور بچوں سمیت تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ متاثرہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے دیے گئے عطیات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کی صورت حال پر لوگ کس قدر حساس اور جذباتی ہیں۔ چندے کے دوران خواتین نے تو اپنے ذاتی سونے کے زیورات، گھروں کی قیمتی اشیاء تک عطیہ کر دیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اپنے مویشیوں کو بھی تعاون کے لیے پیش کر دیا۔ عہدیداروں نے بچوں کی شرکت کا جذباتی منظر شیئر کیا جنہوں نے اپنی ذاتی بچت (غلق کی رقم) اور عیدی کی رقم بھی رضاکاروں کو عطیہ کر دی۔ رضاکاروں نے کہا کہ اس جذبے نے بچوں کے قد کو بڑوں سے بھی بڑا کر دیا۔
A respected sister from Kashmir, donated the gold kept as a memento of her husband who passed away 28 years ago with a heart full of love and solidarity for the people of #Iran.— Iran in India (@Iran_in_India) March 22, 2026
Your tears and pure emotions are the greatest source of comfort for the people of Iran and will never… pic.twitter.com/0zFcJwGhj0
بھارت میں ایرانی سفارت خانے نے شکریہ کے ساتھ اس اقدام کو سراہا۔ عطیات کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے ایرانی سفارت خانے نے ایک اور پوسٹ میں لکھا کہ "ہم آپ کی مہربانی اور انسانیت کو کبھی نہیں فراموش کریں گے۔ شکریہ، انڈیا۔"
