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امرتسر میں کشمیری نوجوان کا قتل معاملہ: دو ماہ بعد بھی انصاف نہ ملنے پر کوکرناگ میں اہلِ خانہ کا احتجاج، کارروائی کا مطالبہ
پی ڈی پی رہنما طالب چودھری نے اہلِ خانہ کے ہمراہ تحصیلدار کوکرناگ کو یادداشت پیش کرکے ملزمان کی گرفتاری اور معاوضے کا مطالبہ کیا۔
Published : November 12, 2026 at 7:02 PM IST
اننت ناگ: کچھ زخم وقت گزرنے کے ساتھ بھی نہیں بھرتے، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب ملنے تک ایک خاندان کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اعجاز احمد ڈار کا خاندان بھی آج اسی کرب اور بے بسی سے گزر رہا ہے، جو اپنے پیارے کے قتل کے بعد گزشتہ دو ماہ سے انصاف کی آس لگائے بیٹھا ہے۔
ضلع اننت ناگ کے علاقے کوکرناگ کے ہالی پورہ سے تعلق رکھنے والے اعجاز احمد ڈار کو مبینہ طور پر پنجاب کے شہر امرتسر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کو تقریباً دو ماہ گزرنے کے باوجود اہلِ خانہ کا کہنا ہے کہ نہ تو تحقیقات کے حوالے سے کوئی واضح رپورٹ سامنے آئی ہے اور نہ ہی انہیں انصاف کی فراہمی کے سلسلے میں کوئی ٹھوس پیش رفت دکھائی دے رہی ہے۔
اپنے پیارے کو کھونے کا دکھ ایک طرف اور انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی تکلیف دوسری طرف، متاثرہ خاندان آج بھی اسی امید کے ساتھ حکام کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے کہ شاید ان کی فریاد سن لی جائے۔
اسی سلسلے میں آج پی ڈی پی (PDP) رہنما اور حلقہ انچارج کوکرناگ طالب چودھری نے اہلِ خانہ کے ہمراہ پیدل مارچ کرتے ہوئے ایس ڈی ایم (SDM) دفتر کوکرناگ کی جانب پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، تاہم اجازت نہ ملنے کے باعث انہوں نے تحصیلدار کوکرناگ کو ایک یادداشت (میمورنڈم) پیش کی۔
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اس موقعے پر طالب چودھری نے مطالبہ کیا کہ اعجاز احمد ڈار کے قتل کی تحقیقات کو فوری طور پر منطقی انجام تک پہنچایا جائے، واقعے میں ملوث افراد کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کیا جائے اور قانون کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے متاثرہ خاندان کو مناسب معاوضہ فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔
طالب چودھری نے خبردار کیا کہ اگر انصاف کی فراہمی میں مزید تاخیر ہوئی تو اہلِ خانہ اور مقامی باشندے سڑکوں پر نکل کر شدید احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔
ایک خاندان نے اپنا پیارا کھو دیا، لیکن آج بھی اس خاندان کو اپنے سوالوں کے جواب اور انصاف کا انتظار ہے۔ آخر کب تک یہ والدین اور اہلِ خانہ انصاف کی امید لیے سرکاری دفاتر کے چکر کاٹتے رہیں گے؟
ضرورت اس بات کی ہے کہ متعلقہ حکام اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے تحقیقات میں تیزی لائیں اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کریں، کیونکہ انصاف میں تاخیر کسی بھی غم زدہ خاندان کے درد کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔
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