ایک کشمیری نوجوان بنا رہا ہے ایسا اے آئی (AI) جو کشمیری اور اردو بول اور سمجھ سکے گا
بھٹ کا اسٹارٹ اپ ایک AI انٹرفیس تیار کرنے پرمرکوز ہے جو کشمیری اور اردو کو سمجھنے اور اس کا جواب دینے کے قابل ہو۔
Published : November 2, 2025 at 4:46 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے شیر-کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر (SKICC) میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اسٹارٹ اپ کے خیالات کے ساتھ جمع ہوئی۔ ان ہونہار نوجوانوں میں عادل بھٹ بھی شامل تھے جنہوں نے کمپیوٹر سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ انہوں نے تعلیم میں جنریٹو اے آئی کو شامل کرنے اور طلباء کو اردو اور کشمیری جیسی علاقائی زبانوں میں ذاتی نوعیت کی تعلیم فراہم کرنے کی وکالت کی۔
عادل نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "جنریٹو اے آئی ہزار سال کی سب سے زیادہ تبدیل شدہ ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ علاقائی زبانوں کو سپورٹ نہیں کرتی۔ اس سے ہندوستان جیسے ممالک میں معاشرے کا ایک بڑا طبقہ، پیچھے رہ جائے گا۔ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو زبان کی رکاوٹ ڈیجیٹل تقسیم سے بھی زیادہ شدید ہو جائے گی۔"
بھٹ کا سٹارٹ اپ ایک اے آئی انٹرفیس تیار کرنے پر مرکوز ہے جو کشمیری اور اردو جیسی علاقائی زبانوں کو سمجھ سکتا ہے اور ان کا جواب دے سکتا ہے۔ اس کا مقصد غلط فہمیوں کو ختم کرنا اور طلباء کو زبان کی رکاوٹوں کے بغیر موضوعات کو سمجھنے کے قابل بنانا ہے۔
انہوں نے کلاس رومز کی مثالیں پیش کیں جہاں بہت سے طلباء وضاحت کی کمی کی وجہ سے موضوعات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔
بھٹ نے مزید کہا، ہمارا پروجیکٹ علاقائی زبانوں میں ان غلط فہمیوں کا پتہ لگائے گا اور ان کی نشاندہی کرے گا۔ اس سے اساتذہ کو جواب دینے اور طلباء کو بروقت مدد فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔
مرکزی حکومت نے انڈک لارج لینگویج ماڈل تیار کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ درج کیا ہے۔ تاہم، یہ جزوی طور پر اردو کی حمایت کرتا ہے، جیسا کہ بھٹ بتاتے ہیں۔۔ ان کا تقریری ماڈل اب بھی اردو یا کشمیری کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم زبان کی رکاوٹ کو ختم کرنے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے 'سب پر مشتمل' مصنوعی ذہانت کے وژن کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ سٹارٹ اپ پہلے 'آتم نربھر بھارت (SRI) فنڈ آؤٹ ریچ' کے 93 پروجیکٹوں میں سے ایک تھا جس کا اہتمام جموں و کشمیر انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ (JKEDI) نے این ایس آئی سی وینچر کیپٹل فنڈ لمیٹڈ کے ذریعے حکومت ہند کی ایم ایس ایم ای کی وزارت کے تعاون سے کیا تھا۔
آتم نربھر بھارت ابھیان کے تحت تیار کیا گیا، 50,000 کروڑ روپے کا ایس آر آئی فنڈ ایک فنڈ اسکیم ہے جسے مدر فنڈ ڈاٹر فنڈ کے ڈھانچے کے ذریعے ترقی پر مبنی ایم ایس ایم ایز کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
تقریب کا افتتاح کرتے ہوئے، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اسے اسٹارٹ اپس اور مائیکرو اور چھوٹے کاروباری اداروں کے لیے ایک 'نیا دور' قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ جموں و کشمیر کے ایم ایس ایم ای اور اسٹارٹ اپس کی ترقی سرمایہ کاروں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔
منوج سنہا نے کھچا کھچ بھرے آڈیٹوریم میں موجود ابھرتے ہوئے کاروباریوں سے کہا کہ، "جموں و کشمیر کی صنعتی ترقی، اسٹارٹ اپس اور ایم ایس ایم ایز کی بحالی، صرف ایک کاروباری کوشش نہیں ہے، یہ ملک کے لیے آپ کا فرض ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی خود انحصاری کے عزم کے ساتھ جو اصلاحات کر رہے ہیں، اس سے جموں اور کشمیر میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔"
جموں و کشمیر انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ (JKEDI) کے ڈائریکٹر خالد جہانگیر نے سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ خطے کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کم از کم 10 اسٹارٹ اپس کو فنڈ فراہم کریں۔
