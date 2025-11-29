ETV Bharat / jammu-and-kashmir

خاتون نے کی خودسوزی کی کوشش، اسپتال منتقل، پولیس نے کیا کیس درج

سرینگر کے پرتاپ پارک میں خودسوزی کی کوشش کرنے والی خاتون کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔

پرتاپ پارک، سرینگر
پرتاپ پارک، سرینگر (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 29, 2025

2 Min Read
سرینگر: ہفتہ کی دوپہر سرینگر کے تجارتی مرکز لال چوک کے قریب پرتاپ پارک میں ایک خاتون نے مبینہ طور پر خودسوزی کی کوشش کی۔ خاتون کو اسپتال داخل کرایا گیا ہے وہیں پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کرکے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔

عینی شاہدین کے مطابق لڑکی کی جانب سے خودسوزی کی کوشش کے بعد پارک میں بیٹھے شہری خوفزدہ ہوئے اور وہاں سنسنی پھیل گئی۔ تاہم وہاں موجود بعض لوگ مدد کے لئے اس کی اور بڑھے اور لڑکی کو زخمی حالت میں سرینگر کے شری مہاراجہ ہری سنگھ (ایم ایم ایچ ایس) اسپتال منتقل کیا۔

واقعے کی اطلاع پولیس کو دی گئی جنہوں نے فوراً موقع پر پہنچ کر اس افسوسناک اقدام کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے۔

ایک پولیس افسر نے بتایا کہ ’’لڑکی کے جسم پر (جلنے کے) نشانات ہیں، اسے اسپتال میں بھرتی کر دیا گیا ہے اور تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ فی الحال ساری توجہ خاتون کو بچانے پر مرکوز کی جا رہی ہے۔ ادھر، خبر لکھے جانے تک خاتون کی شناخت معلوم نہیں ہو سکی۔

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کو خودکشی کا خیال آتا ہے یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی طور سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 ہمہ وقت دستیاب ہے یا ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو رشتہ داروں اور دوستوں سے بات کریں۔

ایڈیٹر کی پسند

