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کشمیری تاجروں کی جانب سے خراب گوشت پکڑے جانے کے بعد شٹ ڈاؤن کی دھمکی
پولیس اور فوڈ سیفٹی کے اہلکاروں نے گزشتہ ہفتے سری نگر کے مضافات میں 2000 کلو گرام سڑے ہوئے گوشت کی کھیپ ضبط کی تھی۔
Published : November 17, 2026 at 9:01 PM IST
سری نگر: وادی کشمیر کے تاجروں نے دھمکی دی ہے کہ اگر پولیس اور فوڈ سیفٹی افسران کی طرف سے تازہ کھیپ ضبط کیے جانے کے بعد حکومت نے بوسیدہ گوشت کے تاجروں کے خلاف کارروائی نہیں کی تو وہ ہوٹل اور ریسٹورنٹ سیکٹر کو بند کر دیں گے۔
تازہ اسکینڈل نے وادی میں ہوٹل اور ریستوراں کی صنعت کو ایک سال سے زیادہ عرصے سے متاثر کیا ہے جب فوڈ سیفٹی حکام کی طرف سے بڑی مقدار میں بوسیدہ اور غیر صحت بخش گوشت اور چکن کو ضبط کیا گیا تھا۔
جموں و کشمیر پولیس اور فوڈ سیفٹی کے اہلکاروں نے گزشتہ ہفتے سری نگر کے مضافات میں 2000 کلو گرام سڑے ہوئے گوشت کی کھیپ ضبط کی تھی جنہیں درجہ حرارت پر قابو پانے کے لازمی اقدامات کو برقرار رکھے بغیر ریلوے کے ذریعے منتقل کیا گیا تھا۔
چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کشمیر کے صدر، طارق غنی بیدابا نے کہا کہ گلے سڑے گوشت کی تازہ برآمدگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جموں و کشمیر حکومت گوشت اور منجمد (فروزن) چکن کی تجارت کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ بیدابا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حکومت نے اس تجارت کے حوالے سے کوئی سخت اقدامات نہیں کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی کھیپیں وادی میں لائی جا رہی ہیں۔ اگر سات دنوں کے اندر کوئی سنجیدہ کارروائی نہ کی گئی، تو ہم ہوٹلوں، ریستورانوں اور کھانے پینے کے اسٹالوں کو بند کر دیں گے۔
ہوٹل اور ریستوران کے مالکان بھی اس بات سے فکرمند ہیں کہ تازہ ضبطیوں کی وجہ سے ان کے کاروبار پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ جموں و کشمیر ہوٹل ایسوسی ایشن کے نائب صدر، لطیف احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ گزشتہ سال کشمیر میں بڑی مقدار میں سڑا ہوا گوشت پکڑے جانے کے بعد ہمارے ہوٹلوں اور ریستورانوں میں آنے والے گاہکوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی تھی۔ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے سڑے ہوئے گوشت کے اس غیر قانونی کاروبار کو بند کرنے کے حوالے سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، تو ہمارے کاروبار کو ایک بار پھر نقصان پہنچے گا۔
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بھی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ وادی میں خراب گوشت کی آمد کو روکنے کے لیے سخت کارروائی کرے اور اقدامات اٹھائے۔
کے سی سی آئی کے صدر جاوید ٹینگا نے کہا "اگر معمول کی جانچ پڑتال کے دوران اتنی بڑی کھیپ پکڑی جا سکتی ہے، تو بڑا سوال یہ ہے کہ کتنا سڑا ہوا یا غیر معیاری گوشت بغیر جانچ پڑتال کے گزر گیا ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس قسم کا کتنا گوشت کشمیر لایا جا رہا ہے، کتنا مقدار میں مارکیٹ میں پہنچ چکا ہے اور آیا اس میں سے کچھ حصہ پہلے ہی بے خبر صارفین کو فروخت تو نہیں کیا جا چکا۔ اس صورتحال کے لیے ایک فوری اور جامع تحقیقات کی ضرورت ہے،"۔
کشمیر کے مذہبی مبلغین نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے خطبات میں سڑے ہوئے گوشت اور اشیائے خوردونوش میں ملاوٹ کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کریں گے اور تشویش کا اظہار کریں گے۔
جموں و کشمیر کے مذہبی رہنماؤں پر مشتمل اتحاد 'متحدہ مجلسِ علماء' (ایم ایم یو) جس کی سربراہی میرواعظ عمر فاروق کر رہے ہیں نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے جمعہ کو ریاست کی مساجد میں 'اشیاء خوردونوش میں ملاوٹ' کے موضوع پر ایک مشترکہ خطبہ دیا جائے گا۔
متحدہ مجلسِ علماء نے کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کے بار بار پیش آنے والے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس میں خاص طور پر حال ہی میں بڑی مقدار میں خراب گوشت پکڑے جانے کا واقعہ، اور پورے جموں و کشمیر میں غیر محفوظ اور غیر معیاری غذائی مصنوعات کی فروخت کی اطلاعات شامل ہیں۔
ایک بیان میں متحدہ مجلسِ علماء نے کہا کہ "ان تشویشناک حالات نے عوامی صحت، تجارتی معاملات میں اخلاقی معیار کی گراوٹ، اور خوراک کی حفاظت کے موجودہ نظاموں کی افادیت کے حوالے سے سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔"
ایم ایم یو نے کہا کہ خطبات میں عوامی بیداری میں اضافے، اجتماعی ذمہ داری، حکومتی احتساب اور غذائی تحفظ سے متعلق ضوابط کے سخت نفاذ کی ضرورت پر زور دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان خطبات کا مقصد اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو ان خدشات سے آگاہ کرنا اور معاشرے کی ہر سطح پر ذمہ دارانہ رویے کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہوگا۔