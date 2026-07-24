ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سی جے پی احتجاج میں شدت کے درمیان کشمیری طلباء سڑکوں پر ہونے والے احتجاج سے رہ رہے ہیں دور
کشمیر میں طلباء کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 35 دنوں سے سی جے پی کے احتجاج کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔
Published : July 24, 2026 at 8:56 PM IST
سری نگر: اگرچہ جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کی زیرقیادت احتجاج کو ملک بھر کے نوجوانوں اور طلباء کی حمایت مل رہی ہے، کشمیری طلباء اور کارکنان، جنہیں تعلیم اور گھوٹالوں کے حوالے سے ایک جیسی شکایات ہیں، سڑکوں پر ہونے والے احتجاج سے دور رہ رہے ہیں۔
حال ہی میں، نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی محبوبہ مفتی، دونوں سابق وزرائے اعلیٰ نے نئی دہلی کے جنتر منتر پر سی جے پی کی حمایت کا اظہار کیا۔ ناراض این سی ایم پی آغا روح اللہ مہدی اور ڈوڈہ سے عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے مہراج ملک بھی سی جے پی کی حمایت میں پہنچے۔ ہزاروں نوجوان مظاہرین اس سال مئی میں ہونے والے نیٹ امتحان کے پرچے لیک ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
کشمیر میں طلباء کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 35 دنوں سے سی جے پی کے احتجاج کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان میں براہ راست شرکت کرنے یا کشمیر میں سڑکوں پر آنے سے گریز کیا ہے۔
لیہہ سے تمل ناڈو تک، طلباء اور نوجوان کارکنوں نےسی جے پی کے احتجاج کی حمایت میں مظاہرہ کیا ہے۔ تاہم، جموں و کشمیر سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے قومی کنوینر ناصر خہمی نے کہا کہ کشمیر میں طلباء میں نگرانی اور خوف نے انہیں وادی میں اس طرح کے مطالبات اٹھانے سے روک دیا ہے۔
خہمی نے کہا کہ جموں و کشمیر میں امتحانات میں بے شمار گھوٹالے اور پیپر لیک ہوئے ہیں، جیسے فائر اینڈ ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں فرضی بھرتی، اور 2022 میں پولیس سب انسپکٹر، جونیئر انجینئر (الیکٹریکل) اور فنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ امتحانات کی منسوخی۔ یونین ٹیریٹری میں جونیئر انجینئرز اور 1,000 فنانس اسسٹنٹ کے لئے امتحانات منعقد ہوئے تھے لیکن پیپر لیک ہونے کے بعد انہیں منسوخ کر دیا گیا تھا۔
2019 کے بعد جموں و کشمیر میں سامنے آنے والا پہلا اسکینڈل فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں تھا، جہاں ایک حکومتی کمیٹی نے 2020 میں ڈرائیوروں اور فائر مین کی بھرتی میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کی اطلاع دی۔ حکومت نے بعد میں 103 منتخب فائر مین کو برطرف کردیا، جبکہ انسداد بدعنوانی بیورو کی جاری تحقیقات میں متعدد افراد کی گرفتاری کا انکشاف ہوا۔
سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن نے ایس آئی گھوٹالے کی تحقیقات کی اور 20 لوگوں کو گرفتار کیا جن میں سی آر پی ایف کے اہلکار، پولیس افسران اور کمپنی کے ایجنٹس شامل ہیں۔ دو نجی سافٹ ویئر کمپنیاں، میرٹ ٹریک اور اپٹیک، جن سے سوالیہ پرچے اور کمپیوٹر پر مبنی او ایس آر شیٹس تیار کرنے کا معاہدہ کیا گیا تھا، جموں و کشمیر میں بلیک لسٹ میں ہیں۔ گزشتہ ہفتے جموں و کشمیر ہائی کورٹ انتظامیہ نے جونیئر اسسٹنٹ کے عہدوں کے لیے دوبارہ امتحان لینے کا حکم دیا تھا کیونکہ امتحانی مواد جموں کے ایک سینٹر کو وقت پر نہیں پہنچایا جا سکا تھا۔
اگرچہ اینٹی کرپشن بیورو اور سی بی آئی ان گھوٹالوں کی تحقیقات کر رہے ہیں، کشمیری طلباء سڑکوں پر آنے کے بجائے میڈیا میں اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ خوہمی نے خوف اور قانونی کارروائی کے امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ واضح ہے کہ ہم سڑکوں پر کیوں نہیں نکلے۔
ایک اور نوجوان کارکن، انگد سنگھ خالصہ نے کہا کہ کشمیری نوجوان محسوس کرتے ہیں کہ انہیں ملک بھر میں کسی بھی نوجوان یا طلبہ تنظیم سے اپنے مسائل کے لیے کبھی حمایت نہیں ملی۔ کشمیر کی کہانی الگ ہے۔ ہم ایک مختلف دنیا میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر میں کسی بھی طلبہ تنظیم کی عدم موجودگی امتحانات اور نوکریوں کے گھوٹالوں جیسے مسائل کے گرد طلبہ کو متحد کرنا بھی مشکل بناتی ہے۔
غیر مساوی ریزرویشن پالیسی کو معقول بنانے کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک نوجوان کارکن ساحل پرے نے کہا کہ تحفظات مستحق طلبہ کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اپنے سوشل میڈیا پر ریزرویشن اور بھرتی کے مسائل کے بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن میں سڑکوں پر نہیں آ سکتا کیونکہ میں اس کے نتائج سے پریشان ہوں۔
ایک مثال دیتے ہوئے پرے نے کہا کہ دسمبر 2024 میں درجنوں طلباء اور کارکنوں نے سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کے باہر امتیازی ریزرویشن پالیسی کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ تب سے انہیں جموں و کشمیر میں کہیں بھی پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔
اس سال 15 جون کو انہوں نے ریزرویشن کے معاملے پر اپنی پہلی اور واحد پریس کانفرنس بڈگام میں نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی آغا روح اللہ مہدی کی رہائش گاہ پر کی۔
مدثر احمد ایک طالب علم کارکن اور لولاب سے انجینئرنگ سے فارغ التحصیل ہیں، نے کہا کہ کشمیر کی صورتحال مختلف ہے۔ یہاں مختلف معیارات پر عمل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر طلباء احتجاج کرتے ہیں تو یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس جانب جائےگا۔
وکیل اور سماجی کارکن نوید بختیار نے کہا کہ ملک کے باقی حصوں سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے کشمیری عوام ملک گیر مسائل سے جڑنے سے قاصر ہیں۔
جموں و کشمیر میں پابندیوں کی وجہ سے ایسے احتجاج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم جموں و کشمیر میں امتحانی گھپلوں کے حوالے سے خاموشی سے بیٹھ کر احتجاج یا پریس کانفرنسیں بھی نہیں کر سکتے۔ حکومت لوگوں کو اپنے غصے کا اظہار نہیں کرنے دیتی۔ انہوں نے کہا کہ ہر جگہ اجازت کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ کینڈل لائٹ کے ساتھ پرامن احتجاج کے لیے بھی۔