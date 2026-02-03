ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسمبلی میں کشمیری مسلم طلبہ اور شال فروشوں پر تشدد کے مسئلہ کی گونج
جموں کشمیر اسمبلی میں وقفہ سوالات کے آغاز پر این ایل یو اور خطے سے باہر کشمیریوں کو نشانہ بنائے جانے کا معاملہ چھایا رہا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 3, 2026 at 12:52 PM IST|
Updated : February 3, 2026 at 1:54 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اتراکھنڈ اور دیگر ریاستوں میں کشمیری مسلم طلبہ، تاجروں اور عام شہریوں کو تشدد اور ہراسانی کا نشانہ بنانے کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں پر حکمران نیشنل کانفرنس اور اپوزیشن سے وابستہ کئی اراکین اسمبلی نے احتجاج کیا۔
منگل کو جونہی بجٹ اجلاس کے دوسرے دن کی کارروائی شروع ہوئی تو حکمران نیشنل کانفرنس (این سی) کے عیدگاہ حلقے کے ایم ایل اے مبارک گل نے جموں و کشمیر سے باہر کشمیری عوام کو نشانہ بنائے جانے کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ’’حکومت کو اس معاملے کو متعلقہ ریاستی حکومتوں کے ساتھ سنجیدگی سے مسئلہ اٹھانا چاہیے۔‘‘ انہوں نے بھاجپا کا نام لئے بغیر کہا یہ لوگ کشمیر کی زمین تو ہتھیانا چاہتے ہیں لیکن کشمیر کے لوگون کو اپنانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں۔ مبارک گل کا ساتھ انکے کپوارہ اسمبلی رکن میر سیف اللہ نے بھی دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں بیرون ریاست سے ٹیلیفون کالز موصول ہورہی ہیں جن مین کہا جارہا ہے کہ بیرون کشمیر عارضی طور رہنے والے کشمیریوں کو انکے کرایے کے کمروں سے باہر نکلنے نہیں دیا جارہا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بعض جگہوں پر 50 سے 100 کے قریب رہنے والے کشمیریوں کو اپنے کرایے کے گھروں میں بند کیا گیا ہے اور وہ باہر نکلنے میں خوف محسوس کررہے ہیں۔
اسی دوران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے پلوامہ سے منتخب ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ نے کشمیریوں کو ہراساں کئے جانے کے واقعات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری طلبہ، بالخصوص کشمیری مسلم طلبہ، کو دیگر ریاستوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں کرائے کے کمروں سے زبردستی نکالا جا رہا ہے۔ انہون نے کہا کہ اس مسئلے کی جانب توجہ مبزول کرنے کی خاطر انہوں نے ایک تحریک التوا اسمبلی اسپیکر کے دفتر میں جمع کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس حساس معاملے پر ایوان میں بحث کی جائے۔
پرہ کی التوا کی تحریک پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے کہا: ’’اس نوعیت کے معاملات پر التوا کی تحریک منظور نہیں کی جا سکتی اور قواعد اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تاہم، آپ ایوان میں سوال اٹھا سکتے ہیں اور لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کے دوران اس پر بحث بھی کر سکتے ہیں۔‘‘
اسپیکر نے تمام اراکین اسمبلی سے کہا کہ وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے فیصلوں کی پاسداری کریں اور ’’وقفہ سوالات کو چلنے دیں‘‘۔ انہوں نے کہا: ’’وقفہ سوالات وہ موقع ہوتا ہے جب حکومت کو جواب دہ بنایا جاتا ہے اور عوامی مسائل اجاگر کیے جاتے ہیں۔‘‘
اس دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے اراکین نے جموں میں قومی قانون یونیورسٹی کے قیام کے مطالبے پر احتجاج کیا اور پلے کارڈ دکھائے۔ بی جے پی اراکین کی جانب سے پلے کارڈز لہرانے پر کانگریس کے بانڈی پورہ سے منتخب ایم ایل اے نظام الدین بٹ نے کہا: ’’بی جے پی اراکین کا پلے کارڈز کے ساتھ آنا بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے ان فیصلوں کی خلاف ورزی ہے جو ایوان کا وقار برقرار رکھنے کے لیے لئے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل لا یونیورسٹی کو مرکزی بجٹ میں کشمیر کے لیے منظور کیا گیا ہے اور اسے وہیں قائم کیا جانا ہے۔‘‘
واضح رہے کہ عمر عبداللہ حکومت کا یہ دوسرا بجٹ اجلاس ہے، جس کا آغاز پیر کو لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب سے ہوا، جبکہ آج وقفہ سوالات کے بعد شکریہ کی تحریک پر بحث شروع ہوگئی۔
ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے اراکین اسمبلی نے جموں میں نیشنل لا یونیورسٹی یا این ایل یو کے قیام کے مطالبے کے حق میں پلے کارڈز لہرائے۔ اس موقع پر وجے پور سے منتخب ایم ایل اے سرجیت سنگھ سلاتھیا نے کہا: ’’ہم کشمیر کے خلاف نہیں ہیں، تاہم یہ بات سامنے آئی ہے کہ کشمیر میں این ایل یو کے قیام کو منظوری دی گئی ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ یہی سہولت جموں کو بھی ملنی چاہیے۔‘‘
