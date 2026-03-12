ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجستھان میں کشمیری طلبہ کی حراست پر سرینگر میں والدین کا احتجاج
اطلاعات کےمطابق طلبہ نے جب کورس کی منظوری کے بارے میں یونیورسٹی انتظامیہ سےوضاحت طلب کی توانہیں احتجاج کے دوران حراست میں لے لیا گیا۔
Published : March 12, 2026 at 5:25 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): راجستھان کی میوار یونیورسٹی میں نرسنگ کی تعلیم حاصل کرنے والے کشمیری طلبہ کی مبینہ حراست کے خلاف جمعرات کو سرینگر میں والدین اور رشتہ داروں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ ان کے بچوں کو دو دن تک حراست میں رکھا گیا جب انہوں نے ایک ایسے کورس کی منظوری کے بارے میں سوال اٹھایا جسے، ان کے مطابق، طلبہ کے آخری سمسٹر کے قریب پہنچنے کے باوجود متعلقہ ریگولیٹری اداروں کی منظوری حاصل نہیں ہے۔
احتجاج کرنے والے خاندانوں نے بتایا کہ راجستھان کی اس یونیورسٹی میں بی ایس سی نرسنگ پروگرام میں داخل کئی طلبہ کو کیمپس میں احتجاج کے دوران حراست میں لیا گیا اور بعد میں رہا کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد کشمیر میں ان کے اہلِ خانہ اپنے بچوں کی سلامتی اور تعلیمی مستقبل کے بارے میں فکرمند ہیں، جو یونین ٹیریٹری سے باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق متاثرہ طلبہ میں سے بہت سے چار سالہ نرسنگ پروگرام کے آٹھویں سمسٹر کے قریب ہیں اور انہوں نے آرمی کے سدبھاؤنا پروگرام کے تحت ایک تعلیمی اقدام کے ذریعے داخلہ حاصل کیا تھا، جس کا مقصد جموں و کشمیر کے طلبہ کو تعلیمی مواقع فراہم کرنا ہے۔
والدین کا کہنا ہے کہ تنازع اُس وقت سامنے آیا جب طلبہ نے یہ سوال اٹھانا شروع کیا کہ آیا اس نرسنگ کورس کو انڈین نرسنگ کونسل اور راجستھان نرسنگ کونسل کی لازمی منظوری حاصل ہے یا نہیں، جو پیشہ ورانہ رجسٹریشن اور نرسنگ کے شعبے میں ملازمت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔
احتجاج کرنے والے خاندانوں کے مطابق طلبہ نے جب کورس کی منظوری کے بارے میں یونیورسٹی انتظامیہ سے وضاحت طلب کی تو انہیں احتجاج کے دوران حراست میں لے لیا گیا۔
سرینگر میں احتجاج کے دوران ایک والد نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، “جب ہمارے بچوں نے کورس کی منظوری کے بارے میں سوال کیا تو انہیں احتجاج کے دوران حراست میں لے کر دو دن تک جیل میں رکھا گیا۔ انہیں ذہنی طور پر ہراساں کیا گیا اور مجرموں کی طرح سلوک کیا گیا۔”
والدین کا کہنا ہے کہ ان کے بچے تقریباً چار سال سے اس پروگرام میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اب ڈگری مکمل کرنے کے قریب ہیں، اس لیے کورس کی منظوری کے بارے میں غیر یقینی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔
ایک اور والد نے کہا، “اگر یہ کورس منظور شدہ نہیں ہے تو ان طلبہ کا پورا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ چار سال کی محنت اور بھاری مالی اخراجات ضائع ہو جائیں گے۔” اہلِ خانہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ طلبہ میں سے کئی متوسط یا کمزور معاشی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظائف پر انحصار کرتے ہیں۔
مظاہرین نے حکومتِ ہند اور جموں و کشمیر انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں فوری مداخلت کریں اور نرسنگ پروگرام کی منظوری کی صورتحال واضح کریں تاکہ طلبہ کے تعلیمی مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے۔
والدین نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ خطے سے باہر تعلیم حاصل کرنے والے کشمیری طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور تعلیمی یا انتظامی مسائل پر سوال اٹھانے کی وجہ سے کسی طالب علم کو سزا نہ دی جائے۔
ایک رشتہ دار نے کہا، “ہم چاہتے ہیں کہ حکام فوری طور پر اس معاملے کی تحقیقات کریں اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ اگر کورس کو منظوری حاصل نہیں ہے تو طلبہ کو تسلیم شدہ اداروں میں منتقل کیا جائے تاکہ ان کا کیریئر تباہ نہ ہو۔
جمعرات کے احتجاج میں شریک والدین نے خبردار کیا کہ جب تک حکام کورس کی منظوری اور طلبہ کی فلاح و بہبود کے بارے میں واضح یقین دہانی نہیں کراتے، وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔