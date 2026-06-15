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ریزرویشن رپورٹ کہاں ہے؟ کشمیری طلبہ کا حکومت سے دوٹوک سوال
طلبہ کارکنوں نے ریزرویشن رپورٹ فوری جاری کرنے، بھرتی فہرستوں کی تحقیقات کرانے اور حکومتی خاموشی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : June 15, 2026 at 4:38 PM IST
سرینگر: ملک بھر میں تعلیمی مسائل اور امتحانی پرچوں کے مبینہ لیک ہونے کے خلاف کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کی احتجاجی مہم شروع ہونے کے ایک ہفتے بعد، کشمیر کے طلبہ کارکنوں نے پیر کے روز خبردار کیا کہ "اگر ریزرویشن سے متعلق رپورٹ پر کارروائی نہ ہوئی تو دوبارہ سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔"
کشمیر سے تعلق رکھنے والے طلبہ کارکنوں کے ایک گروپ نے آج جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی منتخب حکومت سے اپیل کی کہ وہ عوام کو اس ریزرویشن رپورٹ کے بارے میں آگاہ کرے جو کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو پیش کی ہے۔
اسٹوڈنٹ کارکن ساحل پرے نے کہا: "منتخب حکومت کو اقتدار سنبھالے دو سال اور ریزرویشن پالیسی کا جائزہ لینے والی کابینہ ذیلی کمیٹی بنے ایک سال ہو چکا ہے، لیکن نہ منتخب حکومت اور نہ ہی لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر کی جانب سے اس رپورٹ کے بارے میں کوئی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اگر کمیٹی کی رپورٹ عوام کے سامنے نہ لائی گئی اور میرٹ و جنرل زمرے کے خلاف سمجھی جانے والی پالیسی کا جائزہ نہ لیا گیا تو ہم دوبارہ سڑکوں پر اتر آئیں گے۔"
انہوں نے کہا کہ طلبہ نے آر ٹی آئی (RTI)کے ذریعے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن حکومت اور وزارت داخلہ دونوں کی جانب سے کوئی واضح جواب نہیں ملا۔
ایک اور طلبہ کارکن مجیب احمد نے کہا کہ جموں و کشمیر حکومت نے ریزرویشن کے معاملے میں وہ وعدے پورے نہیں کیے جو ہریانہ اور تلنگانہ کی حکومتوں نے کیے تھے۔ انہوں نے کہا: "ان ریاستوں کی حکومتوں نے اپنے وعدے پورے کیے، لیکن ہمارے ساتھ وعدہ خلافی ہو رہی ہے۔ ہم آخر کب تک انتظار کریں؟ جب وزیر اعلیٰ ریاستی درجے کی بحالی اور مالی معاملات جیسے دیگر مسائل کو حکومت ہند کے سامنے اٹھا سکتے ہیں تو ریزرویشن کے معاملے پر خاموش کیوں ہیں؟"
مجیب احمد نے مزید کہا: "ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ کابینہ ذیلی کمیٹی کی طرف سے جمع کرائی گئی ریزرویشن رپورٹ کی فائل اس وقت کہاں ہے۔"
سال 2024 کی ریزرویشن پالیسی، جس میں اسی سال لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے 2002 کے کوٹہ قواعد میں ترمیم کے بعد تبدیلیاں کی تھیں، طلبہ اور ملازمت کے خواہشمند نوجوانوں کے لیے ایک بڑا متنازعہ مسئلہ بن چکی ہے۔ 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد یہ جموں و کشمیر میں احتجاج کا پہلا بڑا عوامی مسئلہ تھا۔
20 دسمبر 2024 کو، عمر عبداللہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے دو ماہ بعد، حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی نے سینکڑوں طلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ گپکار میں وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا تھا۔ مظاہرین نے متنازعہ ریزرویشن پالیسی پر نظرثانی کا مطالبہ کیا تھا۔
ایک سال بعد دسمبر 2025 میں آغا روح اللہ اور طلبہ نے سرینگر کے شیر کشمیر میونسپل پارک میں اسی نوعیت کا احتجاج کرنے کا منصوبہ بنایا، تاہم انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ 2024 میں ترمیم شدہ پالیسی کے تحت پہاڑی برادری کو 10 فیصد ریزرویشن دی گئی تھی جبکہ 15 سے زائد دیگر برادریوں کو بھی کوٹہ فہرست میں شامل کیا گیا۔ طلبہ کارکنوں اور بعض سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ ان تبدیلیوں کے بعد اوپن میرٹ کا حصہ کم ہو کر 39 فیصد سے بھی نیچے آ گیا۔
احتجاج کے بعد حکومت نے کوٹہ پالیسی کو متوازن بنانے کے لیے ایک کابینہ ذیلی کمیٹی تشکیل دی، جس نے اپنی رپورٹ کابینہ کو پیش کر دی۔ ریزرویشن رپورٹ کے بارے میں طلبہ اور آغا روح اللہ کے سوالات کے جواب میں وزیر تعلیم و سماجی بہبود سکینہ ایتو نے کہا تھا کہ حکومت نے پالیسی میں مجوزہ تبدیلیوں کی منظوری دے دی ہے اور اسے حتمی منظوری کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کو بھیج دیا گیا ہے۔
طلبہ کارکنوں نے جموں و کشمیر کی بھرتی کرنے والی ایجنسیز کی جانب سے جاری کردہ ملازمتی انتخابی فہرستوں کی "غیر جانبدار اور منصفانہ" تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ کئی امیدوار امتحانات اور جاری کردہ سلیکشن فہرستوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ امتحانی پرچے لیک ہو رہے ہیں۔ یہ الزامات اس وقت سامنے آئے ہیں جب چند ہفتے قبل کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) نے نئی دہلی اور پونے میں مبینہ نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ 3 مئی کو امتحان کی منسوخی کے بعد طلبہ میں شدید بے چینی پیدا ہوئی تھی۔
وزیر اعلیٰ کا رد عمل
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کی جانب سے منظور کی گئی سفارشات کی فائل ایل جی کو روانہ کی گئی تھی جنہوں نے اسے دہلی (MHA) بھیج دیا ہے۔
عمر عبداللہ کے مطابق دہلی نے رپورٹ کے بارے میں کچھ وضاحت طلب کی ہے اور محکمہ نے اس کے حوالہ سے جواب بھی تیار کیا ہے اور کابینہ اسے دوبارہ دہلی (بذریعہ ایل جی) بھیجنے سے پہلے منظور کرے گی۔
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