ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'کشمیری سوزنی ٹوپی' نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی ہورہی ہے مقبول
کشمیر کی سوزنی ٹوپی پشمینہ سے بنائی جاتی ہے، اس کی تاریخ پرانی نہیں ہیں، لیکن لوگوں میں بڑی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔
Published : January 9, 2026 at 3:12 PM IST
سرینگر( پرویز الدین): استری کی جارہی یہ ٹوپیاں کوئی عام نہیں ہیں، بلکہ عزت وقار کی علامت سمجھی جانے والی کشمیری سوزنی ٹوپی ہے جو کہ بڑی مہارت، مہین، باریکی اور نفاست سے تیار کی جاتی ہے۔ کشمیری سوزنی ٹوپی لوگ نہ صرف پہنا پسند کرتے ہیں ،بلکہ بطور تحائف بھی دی جاتی ہے۔
پرانے شہر کے نوہٹہ علاقے میں اس پرانی دکان پر عام ٹوپیاں نہیں بنتی ہیں بلکہ دیگر ٹوپیوں کے علاوہ خاص قسم کی سوزنی ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں۔ سوزنی ٹوپی کو کشمیری ثقافت اور شناخت کی علامت مانا جاتا ہے۔ اس ٹوپی کو ہاتھ سے نفیس سوزنی (سوئی ورک) کڑھائی سے سجایا جاتا ہے اور مختلف ڈائیزن کی یہ کڑھائی اسے خوبصورت ، دلکش اور پُرکشش بناتی ہے۔ ایسے میں روایتی سوزنی ٹوپی کو بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی پہننا بے حد پسند کرتے ہیں۔
ٹوپی بنانے کے ماہر دستکار فیاض احمد اور ریاض احمد شاہ کہتے ہیں کہ سوزنی ٹوپیوں کو متعارف کئے ہوئے چند ہی برس ہوئے۔چونکہ پشمینہ میں شال ہی زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ تاہم ہم نے پشمینہ پر سوزنی کی کڑھائی میں تجربے کے طور پر پہلے پہل چند ٹوپیاں تیار کی جو کہ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں کافی مقبول بھی ہوئیں۔ ایسے میں نہ صرف اب یہاں کے مقامی لوگ سوزنی ٹوپی پہنتے ہیں بلکہ ملک اور بیرون ملک سے بھی آرڈرز آتے رہتے ہیں ۔
بزرگوں اور نوجوانوں کی پسند کو ملحوظ رکھ کر سوزنی ٹوپی الگ الگ رنگ اور ڈیزائن میں تیار کی جاتی ہے۔ اگرچہ پہلے حج اور عمرہ پر جانے والے افراد اکثر یہ ٹوپیاں خریدتے تھے لیکن اب خاص مواقع کے علاوہ یہ عام طور بھی لوگ پہنتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔
روایتی سوزنی ٹوپی خریدنے آئے سید علی کہتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا، کہ میں بھی یہ ٹوپی پہنو۔ اگرچہ میں نے ابھی تک کئی قسم کی ٹوپیاں پہننے ہیں لیکن بناوٹ اور ڈیزائن کے اعتبار سے سوزنی ٹوپی مجھے جداگانہ لگی ۔
ٹوپیوں کے کاروبار سے منسلک عدنان اور صوبان فیاض شاہ کہتے ہیں کہ ہم کوالیٹی پر کسی بھی طرح کا سمجھوتہ نہیں کرتے ہیں۔اس لئے ہمیں خریدار کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہیں،جو ایک بار ہم سے ٹوپی خریدتا ہے، وہ اپنے دوست و احباب لے کر دوبارہ ہمارے پاس آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل آجکل سونی ٹوپی پہننے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔حتی کہ کئی لوگ شوقیہ طور پر اپنے چھوٹے بچوں کے لیے سوزنی ٹوپی بنانے کی فرمائش بھی کرتے ہیں۔
مزید پڑھیں: Kashmiri Cap That Crowned World Leaders قراقلی ٹوپیوں کی ایسی دکان جہاں وزیراعظم ٹوپی بنوا چکے ہیںمزید پڑھیں:
روایتی سوزنی ٹوپی کو بنانے میں وقت بھی لگتا ہے۔عام ٹوپی سے ہٹ کر پیچیدہ سوزنی والی ٹوپی تیار کرنے میں مہینوں لگ سکتے ہیں، جبکہ اس کی قیمت 1500 سے 20000 ہزار تک ہوسکتی ہے۔