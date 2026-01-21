ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہریانہ میں کشمیری شال فروشوں کو ہراساں کیا گیا، جبراً مذہبی نعرے لگوانے کی کوشش، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہنگامہ
جمنا نگر میں کشمیری شال فروشوں کے خلاف ہراساں کرنے، دباؤ ڈالنے اور دھمکیاں دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔
Published : January 21, 2026 at 10:34 AM IST
یمنا نگر، ہریانہ: ریاست ہریانہ کے ضلع یمنا نگر میں کشمیری شالیں بیچنے آئے دو نوجوانوں کے خلاف مذہبی نعرے لگانے کے لیے مبینہ طور پر ہراساں کرنے اور دباؤ ڈالنے کا معاملہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہریانہ کے یمنا نگر میں دو کشمیری نوجوانوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور زبردستی مذہبی نعرے لگانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ مقامی نوجوانوں نے کشمیری نوجوانوں پر دباؤ ڈالا، انہیں پاکستانی کہا اور انہیں جے شری رام اور بھارت ماتا کی جے جیسے نعرے لگانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔
یہ واقعہ چھپر تھانہ علاقہ کے کالواڑ گاؤں کا ہے، جہاں نوجوانوں کو سڑک پر روکا گیا، پوچھ گچھ کی گئی اور قابل اعتراض تبصرے کیے گئے۔ واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد عوام میں غم و غصہ پھوٹ پڑا ہے۔ ہریانہ میں اس طرح کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اسی طرح کے واقعات کیتھل اور فتح آباد میں بھی پیش آئے ہیں۔
فلم بندی کے دوران کشمیری نوجوانوں کو دھمکیاں
اس واقعے سے متعلق ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں ایک نوجوان فلم بندی کے دوران کشمیری نوجوانوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو میں ملزم نوجوان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا رہا ہے کہ ’دوبارہ یہاں نظر نہ آنا ورنہ میں مزید نوجوانوں کو بلا کر تمہارے کپڑے اتار دوں گا‘۔ نوجوان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ’’اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستانی نہیں بن سکتے تو آپ کے کپڑے آپ سے چھین لیے جائیں گے‘‘۔
گاؤں کے ذمہ داروں نے کی مداخلت
واقعہ کی خبر پھیلتے ہی آس پاس کے لوگ جائے وقوعہ پر جمع ہوگئے جس سے کچھ دیر تک ہنگامہ آرائی ہوئی۔ تاہم گاؤں کے کچھ ذمہ داروں نے مداخلت کرکے صورتحال کو پرسکون کرایا جس کے بعد دونوں نوجوان دوسرے گاؤں روانہ ہوگئے۔ گزشتہ 25 دنوں میں کشمیری نوجوانوں کے ساتھ یہ تیسرا واقعہ ہے۔
ویڈیو میں بات چیت کو صاف سنا جا سکتا ہے
ویڈیو میں ایک کشمیری نوجوان کو "جے شری رام" کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کشمیری نوجوان کا جواب ہے کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے اور وہ یہ نعرہ کیوں لگائے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا وہ ان کے کہنے پر کلمہ پڑھیں گے؟ ملزم نوجوان پھر کہتا ہے کہ اگر وہ ’’جے شری رام‘‘ کہے گا تو وہ سارا کام کرے گا۔
کشمیری نے کہا کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ویڈیو میں ایک اور نوجوان بھی نظر آرہا ہے، جو کشمیری شخص سے ’’بھارت ماتا کی جئے‘‘ کہنے کو کہہ رہا ہے۔ کشمیری شخص نے واضح کیا کہ وہ ’’بھارت کی جئے‘‘ کہے گا لیکن ’’ماتا‘‘ کا لفظ استعمال نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں، "ہمیں ہندوستان سے پیار ہے، ہم ہندوستانی ہیں۔ کوئی ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں۔"
سڑک پر روکا، شناخت کے بارے میں پوچھ گچھ
یہ واقعہ پیر کی دوپہر کو پیش آیا۔ کشمیر سے آئے ہوئے نذیر احمد خواجہ اور امتیاز احمد لون گاؤں گاؤں شالیں اور چادریں بیچ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کالواڑ گاؤں پہنچے، کچھ مقامی نوجوانوں نے انہیں روکا اور ان کی شناخت پر سوال کیا اور مبینہ طور پر اشتعال انگیز زبان استعمال کی۔ الزام ہے کہ بات چیت کے دوران انہیں ’’جے شری رام‘‘ اور ’’بھارت ماتا کی جے‘‘ جیسے نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا جس سے صورتحال مزید بگڑ گئی۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔
ویڈیو منظر عام پر
وائرل ویڈیو میں ایک نوجوان، کشمیری تاجرین پر بار بار دباؤ ڈالتا نظر آرہا ہے۔ ملزم کو یہ دھمکی دیتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ گاؤں میں نظر آئے تو ان کے کپڑے ضبط کر لیں گے۔ دریں اثنا، کشمیری نوجوان، جو خود کو ہندوستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مذہبی نعرے لگانے سے انکار کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، جس سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔
گاؤں والوں کی دانشمندی نے ایک بڑے تنازعہ کو ٹال دیا
ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد، گاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے کشیدگی برقرار رہی۔ تاہم گاؤں کے سمجھدار لوگوں نے مداخلت کرکے صورتحال کو پرسکون کیا۔ دیہاتیوں کی مداخلت کے بعد، دونوں کشمیری نوجوان بحفاظت آگے کے دیہات میں چلے گئے، جس سے کسی بڑے جھگڑے یا تشدد پر قابو پایا گیا۔
پولیس کو باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی
اس معاملے کے بارے میں چھپر تھانے کے ایس ایچ او ویدپال نے کہا کہ "ہمیں اس واقعے کی اطلاع غیر رسمی طور پر ملی ہے، لیکن کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی تحریری شکایت درج نہیں کی گئی ہے۔ شکایت موصول ہونے پر معاملے کی جانچ کی جائے گی اور ضروری کارروائی کی جائے گی۔"