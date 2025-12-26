ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اتراکھنڈ میں کشمیری شال فروش کی مار پیٹ کرنے والے 3 نوجوان گرفتار
اتراکھنڈ میں کشمیری شال فروش بلال کے ساتھ مار پیٹ اور دھمکانے والے نوجوانوں کے پولیس نے کی کارروائی۔
Published : December 26, 2025 at 2:47 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک): کشمیر سے تعلق رکھنے والے شال فروش بلال کی مار پیٹ کرنے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے اتراکھنڈ کے تین نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔
بلال نامی ایک کشمیری شال فروش گزشتہ قریب ایک دہائی سے ریاست اتراکھنڈ میں شال فروخت کرکے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے نان شبینہ کا بندوبست کر رہے تھے۔ اتراکھنڈ ان کے لیے ’دوسرے گھر‘ کے مانند ہے تاہم 22دسمبر کے واقعے نے نہ صرف نہیں بلکہ کشمیر سے باہر شال وغیرہ فروخت کرنے والے مزدوروں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔
سماجی رابطہ گاہ وائر ہوئے ایک ویڈیو نے سب کے دل دہلا دیے۔ ویڈیو میں کچھ مقامی نوجوانوں کو بلال کو تنگ کرتے، دھمکاتے اور مارتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دیگر پلیٹ فارمز پر وائرل ہوئی، پولیس نے متاثرہ کی شکایت پر عمل کرتے ہوئے تین نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔
پولیس کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ 22 دسمبر کو اُدھم سنگھ نگر ضلع کے کاشی پور بازار میں پیش آیا۔ اور بلال، جموں و کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور گزشتہ 9 برس سے اتراکھنڈ میں رہائش پذیر ہے اور گھر گھر جا کر محنت کرکے، شال فروخت کرکے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ انہیں یہاں آئے 9 سال ہوئے تاہم 22 دسمبر کی وہ شام ان کے لیے ایک زخم بن کر رہ گئی۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) منی کانت مشرا نے بتایا کہ ’’جوں ہی ویڈیو پولیس تک پہنچی، اور معاملہ چونکہ نازک اور لوگوں کے جذبات سے مسلک تھا، اس وجہ سے فوری طور پر ایف آئی آر درج کر لی گئی۔‘‘ انہوں نے بتایا کہ اتراکھنڈ پولیس نے انسٹاگرام انتظامیہ سے ویڈیو ہٹانے کی درخواست بھی کی ہے۔
بلال نے اس ضمن میں 26 دسمبر کو کاشی پور تھانہ پہنچ کر پولیس کو ایک سادہ کاغذ پر اپنی درد بھری کہانی اور اپنے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان تحریر کی کہ کس طرح کچھ مقامی نوجوانوں نے انہیں گالیاں دیں، مارا پیٹا حتی کہ جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دیں۔
پولیس نے بلال کی شکایت پر بی این ایس (BNS) کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا، جن میں: فساد، چوٹ پہنچانا، دھمکی دینا، امن خراب کرنے کی کوشش، وغیرہ کی دفعات درج ہیں۔ اور پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ویڈیو میں نظر آنے والے 3 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے۔
ایس ایس پی نے کہا: ’’پولیس قانون نافذ کرنے اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ایک شہری کے ساتھ کھڑی ہے۔‘‘ انہوں نے یقین دلایا کہ اس معاملے ’’پوری ایمانداری کے ساتھ تحقیقات ہوگی، اور قصوروار کو سخت سزا ملے گی۔‘‘
