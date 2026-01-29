ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’کشمیری شال فروش سے شناخت پوچھی، پھر لوہے کی سلاخوں سے کیا وار‘
ریاست اتراکھنڈ میں 18 سالہ کشمیری شال فروش پر وحشیانہ حملہ کرکے اسے لہولہان کر دیا گیا۔
سرینگر (نیوز ڈیسک) : ریاست اتراکھنڈ میں کشمیریوں پر تشدد کا ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا ہے، گزشتہ شام ایک 18سالہ نوجوان کشمیری شال فروش کا فرقہ وارانہ ذہنیت کے حامل شر پسند عناصر نے زد و کوب کرکے اسے لہو لہان کر دیا۔ سیاسی و سماجی تنظیموں نے اس واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے حکام سے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے کی اپیل کی ہے۔
جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے قومی کنوینر، ناصر کھویہامی، نے 18 سالہ کشمیری نوجوان پر وحشیانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ’’انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ‘‘ قرار دیا ہے۔ سماجی رابطہ گاہ ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں ناصر نے کہا کہ متاثرہ نوجوان اپنے اہل خانہ کے ساتھ سردیوں میں شال فروخت کر کے روزی روٹی کما رہا تھا کہ اچانک شرپسند عناصر کے ایک گروہ نے اسے نشانہ بنایا۔
ناصر کھویہامی نے متاثرہ کے رشتہ داروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 18سالہ (متاثرہ) نوجوان سے شناخت پوچھی گئی اور جوں ہی اس نے اپنے مسلم اور وہ بھی کشمیری ہونے کا ذکر کیا تو اس پر مزید تشدد ڈھایا گیا۔ ناصر نے کہا: ’’نوجوان کو بے رحمی سے مارا پیٹا گیا، لوہے کی سلاخوں سے اس کے سر اور بازو پر وار کیے گئے، جس کے نتیجے میں اس کا بایاں بازو ٹوٹ گیا اور سر پر گہری اور شدید چوٹیں آئیں۔‘‘ ان کے مطابق ’’خون میں لت پر نوجوان کو ایک مقامی اسپتال اور بعد ازاں دہرہ دون کے ’دون اسپتال‘ منتقل کیا گیا۔‘‘
کھویہامی کا کہنا ہے کہ ’’یہ واقعہ اس خطرناک رجحان کی عکاسی کرتا ہے، جہاں کمزور طبقوں، اقلیتوں کے خلاف فرقہ وارانہ شناخت کی بنیاد پر تشدد ڈھایا جاتا ہے اور دھمکیوں کو معمول بنایا جا رہا ہے۔‘‘ ناصر کے مطابق ’’ایک 18 سالہ لڑکا جو اپنے خاندان کی بقاء کے لیے محنت کر رہا تھا، اسے نفرت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔‘‘
انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے اس معاملے پر اتراکھنڈ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دیپم سیٹھ کے ساتھ بھی بات کی جنہوں نے واقعے کا سنجیدہ نوٹس لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ان کے مطابق ویاس نگر پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 26/2026 درج کی گئی ہے اور ایک ملزم سنجے یادو کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ناصر کے مطابق ’’یہ ایک ابتدائی قدم ضرور ہے، تاہم انصاف کا عمل شفاف، وقت کا پابند اور مثالی ہونا چاہیے۔‘‘ تاہم ابھی تک عمر عبداللہ حکومت کی جانب سے اس ضمن میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔
