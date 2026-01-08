ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بلیک ہول پر انٹرنیشنل معیار کا تحقیقی مقالہ، کشمیری نوجوان کی عالمی اڑان
سوپور کے مناف الرقیب کا بلیک ہول، تھرموڈائنامکس پر عالمی معیار کا تحقیقی مقالہ انٹرنیشنل جرنل آف سائنس اینڈ ریسرچ میں شائع ہوا۔
Published : January 8, 2026 at 4:44 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات) : شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع سے تعلق رکھنے والے مناف الرقیب نامی نوجوان کی کہانی کسی روشن کہکشاں سے کم نہیں۔ ایرو اسپیس انجینئرنگ میں بی ٹیک کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مناف الرقیب نے ’’بلیک ہولز‘‘ (Black Holes) اور کاسمولوجی (Cosmology) پر اپنی تحقیق سے عالمی سائنسی حلقوں میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں مناف نے بتایا کہ بلیک ہولز کی تھرموڈینامکس پر ان کا تحقیقی مقالہ حال ہی میں انٹرنیشنل جرنل آف سائنس اینڈ ریسرچ (IJSR) میں شائع ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس تحقیق کے پیچھے ان کی تقریباً ایک سال کی محنت کارفرما ہے۔
مناف کے مطابق، عالمی شہرت یافتہ سائنسی جریدے میں ان کی تحقیق کی اشاعت کے بعد انہیں مختلف ممالک میں علمی مکالموں اور سائنسی نشستوں میں شرکت کی دعوتیں موصول ہو رہی ہیں۔ وہ 16 اپریل کو پیرس اور بعد ازاں ایمسٹرڈیم (ہالینڈ) میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔
تحقیقی مقالے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی تحقیق ایک نظریاتی ماڈل پیش کرتی ہے، جو بلیک ہول میکینکس کو تھرموڈینامکس کے اصولوں سے ہم آہنگ کرتی ہے، اور یہ وضاحت کرتی ہے کہ بلیک ہول قوانین کی خلاف ورزی کیے بغیر کیسے کام کر سکتے ہیں۔
مناف نے اپنی کامیابی کا سہرا اہل خانہ کے سر باندھتے ہوئے کہا: ’’میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں بین الاقوامی سطح پر اپنی ریاست اور خاص طور پر سوپور کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اس کامیابی میں میرے دادا مرحوم سمیت والدین نے کافی سپورٹ کیا۔‘‘
بچپن میں فلکی طبیعیات کا خواب دیکھنے والے مناف کو سب سے زیادہ حوصلہ ان کے دادا سے ملا، جن کا انتقال CoVID-19 کے دوران ہوا۔ اس کے بعد والدین نے ان کے خوابوں کو سہارا دیا اور خوابوں کی تکمیل میں ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مناف نے کہا: ’’میرے والدین نے ایک ایسا ماحول دیا جہاں میں اپنے عزائم کے ساتھ آزادانہ پرواز کر سکوں۔‘‘ انہوں نے نوجوانوں سے اپنے ہنر کو پہچاننے اور محنت کرکے خوابوں کی تکمیل کرنے کی اپیل کی وہیں انہوں نے والدین سے بھی اپنے بچوں کو سپورٹ کرنے کی بھی تلقین کی۔
