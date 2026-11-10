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کشمیر کی ابھرتی گلوکارہ 'جمیلہ بشیر' کے بیشتر گیت سوشل میڈیا پر ہورہے ہیں وائرل
یہ نوجوان گلوکارہ نہ صرف سمی کلاسیکی بلکہ کشمیری فوک، غزلیں اور بالی ووڈ نغمے بھی گاتی ہیں
Published : November 10, 2026 at 1:29 PM IST
سرینگر(پرویز الدین): وادی کشمیر کے نوجوان جہاں اداکاری، فلم سازی اور گلوکاری میں اپنی بھر پور صلاحیت کا مظاہرے کر کے قابل تعریف کام انجام دے رہے ہیں۔ وہیں یہاں ایسے بھی نوجوان گلوکار ہیں جوکہ کافی کم وقت میں بطور گلور لوگوں میں اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہی میں گلوکارہ جمیلہ بشیر عرف سادیہ بشیر کا نام شامل ہیں۔
یہ نوجوان گلوکارہ نہ صرف سمی کلاسیکی بلکہ کشمیری فوک، غزلیں اور بالی ووڈ نغمے بھی گاتی ہیں اور ان کے کئی کشمیری گیت سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہیں۔ لوگ خاص کر موسیقی کے شوقین ان کی گائیکی کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔
سرینگر کے مضافاتی علاقے عید گاہ سنگم سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ جمیلہ بشیر اسکول کے دنوں سے ہی گانے کا شوق رکھتی تھیں اور یہ مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے میں دلچسپی رکھتی تھیں خاص کر موسیقی کے پروگراموں میں۔ ایسے میں ان کی مدھر آواز کو اسکولی ٹیچرز نے بھانپتے ہوئے انہیں گلوکاری کی باضابطہ طور تربیت حاصل کرنے کی صلاح دی۔ اپنے ٹیچرز کی حوصلہ افزائی اور اسی مشورے نے انہیں گلوکاری میں مکمل تربیت حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔
جمیلہ بشیر نے اپنی گلوکاری میں پختگی لانے کے لیے فائن آرٹ میں ڈگری حاصل کی ہے اور یہ اس وقت کلسٹر یونیورسٹی میں کشمیر کے معروف موسیقار اور گیتکار ڈاکٹر شہزاد عاصم کی نگرانی میں انٹرنشپ کر رہی ہیں اور حال ہی میں دونوں کی جوگل بندی میں گایا ہوا ان کا کشمیری فوک گیت 'ساٹی ساٹی متی کرناوتم ' لوگوں نے بے حدپسند کیا۔ ڈاکٹر شہزاد عاصم کشمیر سے تعلق رکھنے والے نامور گیت کار، موسیقار اور محقق ہیں جبکہ انہیں ہندوستان کے پہلے "میوزک سائنٹسٹ" کے طور پر بھی جانا جاتا ہے ۔
گلوکارہ جمیلہ بشیر کہتی ہیں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں اس وقت ڈاکٹر شہزاد عاصم جیسے بڑے موسیقار اور محقیق کی رہبری میں مزید تربیت حاصل کر رہی ہوں۔ بطور طالبہ سنگیت میں مزید سیکھنے کی چاہ رکھتی ہوں تاکہ میں اپنی منزل اور سنگیت کت شعبے میں وہ مقام حاصل کر پاؤں جس کا میں نے خواب دیکھا ہے۔
اس فنکارہ نے موسیقی کی ابتدائی تربیت امتیاز ملک کی رہبری اور رہنمائی حاصل کی ہے۔ اس طرح یہی ان کے پہلے استاد رہے ہیں ۔جمیلہ اس وقت لوگوں میں بطور گلوکارہ اپنی پہنچان بنانے میں کامیاب ہوئی جب سال 2023 میں ان کا کشمیری گیت 'سین ژورن ہے دل نوم شامن' سامنے آیا ۔جمیلہ کہتی ہیں کہ لوگوں کے مثبت ردعمل نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ۔جس کے بعد میں نے کئی کشمیری فوک گیت گائے جو کہ کافی مقبول بھی ہوئے۔
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جمیلہ بشیر عرف سادیہ بشیر کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں کئی اچھے گلوکارہ تو ہیں لیکن پلیٹ فارم اس نوعیت کے میسر نہیں ہیں جو ہونے چاہئے۔ اگر یہاں پلیٹ فارم میسر ہو پائے تو یہاں کے نوجوان کو بھی موثر طور اپنی صلاحیت کا لوہا منوانے کا بھر پور موقع حاصل ہو پاتا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم کے ذریعے کوئی بھی اپنی چھپی صلاحیت، ہنر اور قابلیت کو لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے اور یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس نے مجھے لوگوں کے سامنے متعارف کیا اور موسیقی کے شائقین میں ایک پہچان دلوانے میں ایک اہم اور کلیدی رول ادا کیا۔ایسے میں اب فنکار محض آل انڈیا ریڈیو،ٹیلی ویژن یا کلچرل اکیڈامی کے پلیٹ فارمز تک ہی محدود نہیں ہیں۔ اب کوئی بھی اپنی فنی صلاحیت کو سوشل میڈیا کی وساطت سے سب سے سامنے لاسکتا ہے۔