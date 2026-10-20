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کشمیری مذہبی رہنماؤں نے ریس کورس مسجد کو موصول ہونے والے بے دخلی کے نوٹس کو انتہائی تشویشناک قرار دیا
میرواعظِ نے اس بے دخلی کے نوٹس کو انتہائی تشویشناک قرار دیا، جبکہ ایک اور شیعہ مذہبی رہنما نے اسے من مانی مداخلت بتایا ہے۔
Published : October 20, 2026 at 10:09 PM IST
سری نگر: وادی کشمیر کے مذہبی رہنماؤں نے نئی دہلی میں واقع تاریخی 'ریس کورس مسجد' کو جاری کیے گئے بے دخلی کے نوٹس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ مسجد 1977 سے ایک باضابطہ 'وقف' جائیداد ہے اور اسے ایک 'ورثہ مقام' (ہیریٹیج سائٹ) کے طور پر بھی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
حریت کانفرنس کے چیئرمین اور میرواعظِ کشمیر، عمر فاروق نے اس بے دخلی کے نوٹس کو "انتہائی تشویشناک" قرار دیا ہے، جبکہ ایک اور شیعہ مذہبی رہنما نے اسے "من مانی مداخلت" قرار دیا ہے۔
میرواعظ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ دہلی کی تاریخی ’ریس کورس مسجد جو 1977 سے ایک باضابطہ ’وقف‘ جائیداد اور ایک تسلیم شدہ ثقافتی ورثہ (ہیریٹیج سائٹ) ہے اب محض چھ دنوں کے اندر بے دخلی (انخلا) کے خطرے سے دوچار ہے۔ اتنی ہی تشویش کی بات وقف حکام کی جانب سے اس کے دفاع میں ناکامی ہے۔ کیا مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے لیے یہی ’نیا معمول‘ بنتا جا رہا ہے؟ یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر ہم نے ’وقف‘ (قوانین) میں ترامیم اور سرکاری طور پر نامزد نمائندوں کے ذریعے مسلمانوں کی مذہبی املاک پر حکومتی کنٹرول بڑھانے کی کوشش کی سخت مخالفت کی تھی۔ اگر قانونی طور پر تسلیم شدہ مسجد کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر دیگر ایسی جگہوں کے تحفظ کے لیے کیا ضمانت باقی رہ جاتی ہے؟“
انجمنِ شریعتِ شیعیان کے صدر، آغا سید حسن موسوی الصفوی نے کہا ہے کہ وقف املاک مذہبی اور تاریخی اہمیت کے حامل مقدس ورثے ہیں، اور انہیں کسی بھی قسم کی من مانی مداخلت سے محفوظ رکھا جانا چاہیے۔
آغا حسن نے کہا کہ مذہبی املاک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وقف اداروں کی خود مختاری کا برقرار رہنا ضروری ہے، جس کے لیے قانون کی حکمرانی، غیر جانبداری اور ادارہ جاتی احتساب ناگزیر ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی سرکاری رہائش گاہ کے قریب واقع 'ریس کورس مسجد' کو خالی کرنے کا نوٹس 19 اکتوبر کو جاری کیا گیا۔ لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نئی دہلی نے اس جگہ کو غیر مجاز قرار دیا ہے اور مسجد کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ چھ دنوں کے اندر احاطہ خالی کر دیں۔