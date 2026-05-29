احمد آباد سے سرینگر سڑک کے راستے لگیج بھیجنے کے فیصلے پر کشمیری حجاج برہم
حجاج کے مطابق سامان بذریعہ سڑک بھیجنے کی وجہ سے تاخیر سے ہونے پر اس میں موجود کھجور وغیرہ خراب بھی ہوسکتے ہیں۔
Published : May 29, 2026 at 6:59 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ دو سے شروع ہوگا۔ اس حوالے سے جموں و کشمیر حج کمیٹی نے فلائٹس کے طے شدہ شیڈول بھی جاری کر دیے ہیں۔ البتہ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نوٹا کے چلتے حجاج کرام کا سامان اور تبرکات وغیرہ احمد آباد سے سڑک کے راستے سرینگر بھیجے جائیں گے۔ اس اعلان پر حجاج کرام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ کافی برہم نظر آرہے ہیں۔
سعودی میں کشمیری حجاج کرام کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے سراسر انصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی دن ہمارے ساتھ استحصال اور امتیازی سلوک روا رکھا گیا جو کہ ہم نے برداشت کیا۔ ایسے میں اب آخر پر یہ کہا جارہا ہے کہ 40 کلو گرام سامان کے بجائے اب 35 کلو گرام ہی اجازت ہوگی۔ لیکن سامان کا کرایہ 40 کلو گرام کے حساب سے وصول کیا گیا۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حجاج کرام کا سامان احمد آباد سے سڑک کے راستے سرینگر بھیجا جائے گا جو کہ ہماری لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔
حجاج کرام نے کہا کہ سامان کے ساتھ تبرکات کے طور کھجور وغیرہ بھی ہیں۔ سڑک کے راستے سرینگر پہنچنے میں کافی دیر لگنے سے وہ خراب بھی ہوسکتے ہیں۔ پھر سامان وصول کرنا ایک علیٰحدہ پریشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حجاج کرام کشمیر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے میں اپنے اپنے اضلاع سے سرینگر پہنچ کر سامان حاصل کرنا نہ صرف کاردارد معاملہ بن جائے گا بلکہ اس سے ذہنی کوفت بھی ہوگی۔
حجاج کرام نے جموں و کشمیر حج کمیٹی اور منتخب حکومت سے درخواست کی وہ اس معاملے پر غور کریں اور حجاج کو اس ذہنی کوفت اور پریشانی سے نجات دلائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس پر کوئی غور و خوص نہیں کیا گیا تو کشمیری حجاج جدا میں جہازوں پر سوار نہیں ہوں گے اور ایئرپورٹ عملے کو اپنا سامان سونپ دیں گے
واضح رہے کہ حج 2026 کے لیے مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر سے کل 4704 حجاج کرام سفر محمود پر گئے اور یہ تعداد گذشتہ برس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ سال 2023 حج کے لیے 14,500 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں تھیں۔ ان میں سے 12,000 افراد کو قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب کیا گیا ۔ اُس وقت اگرچہ درخواستیں زیادہ موصول ہوئی تھیں تاہم کوٹا کم تھا۔ اس کے جموں و کشمیر میں حج درخواستوں میں مسلسل کمی واقع ہورہی ہے۔ سال 2024 میں 11500 کے مختص کوٹ پر صرف 7,800 درخواستیں موصول ہوئیں۔ اسی طرح حج 2025 کے لیے 8100 حج سیٹوں پر کُل 4300 حج درخواستیں جمع کی گئیں تھیں۔ وہیں اب امسال یعنی حج 2026 میں 7900 کوٹے پر محض 4704 افراد جموں و کشمیر سے سفر محمود پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔
