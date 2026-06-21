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کشمیری عوام صدیوں سے امرناتھ یاتریوں کی خدمت میں پیش پیش، اس سال بھی یاترا کو کامیاب بنایا جائے گا: عمران امین شاہ
انہوں نے کہا کہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر سبھی لوگ اس بات کے لیے پُرعزم ہیں کہ امرناتھ یاترا کو کامیاب بنایا جائے۔
Published : June 21, 2026 at 5:29 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور نائب صدر ضلع اننت ناگ، عمران امین شاہ نے اتوار کے روز کہا کہ کشمیری عوام صدیوں سے امرناتھ یاتریوں کی خدمت میں پیش پیش رہی ہے اور اس سال بھی یاترا کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔
خانابل، اننت ناگ میں پارٹی کارکنان سے ملاقات کے بعد میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران امین شاہ نے کہا کہ کشمیر کی عوام نے ہمیشہ یاتریوں کا کھلے دل سے استقبال کیا ہے اور ان کی سہولت، حفاظت اور قیام و طعام کے لیے ہر ممکن انتظامات کیے ہیں۔
انہوں نے کہا، “ہم یاتریوں کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔ کشمیری عوام ہمیشہ سے یاتریوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور انہیں ہر ممکن سہولت اور تعاون فراہم کیا جاتا رہا ہے۔”
انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر سبھی لوگ اس بات کے لیے پُرعزم ہیں کہ امرناتھ یاترا کو کامیاب بنایا جائے اور اس سلسلے میں انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔
ان کا کہنا تھا، “ہم پارٹی سیاست سے اوپر اٹھ کر انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے تاکہ یاترا پُرامن طریقے سے اختتام پذیر ہو اور ملک بھر سے آنے والے یاتری خوشگوار یادیں لے کر واپس جائیں۔”
سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے عمران امین شاہ نے آنے والے بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی کامیابی کا یقین ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور نیشنل کانفرنس ایک مضبوط عوامی مینڈیٹ کے ساتھ انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ عوامی مسائل کے حل اور خطے کی ترقی کے لیے کوشاں رہی ہے اور آئندہ بھی عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔
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