مٹن مائیگرنٹ کالونی میں کشمیری پنڈتوں کی خصوصی پوجا،عالمی امن اور بھائی چارے کے لیے دعائیں
جموں و کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں مٹن مائیگرنٹ کالونی میں ایک تقریب کے دوران کشمیر میں بھائی چارے کیلئے دعا کی گئی۔
Published : March 28, 2026 at 4:01 PM IST
اننت ناگ(فیاض لولو): وزیراعظم پیکج کے تحت مقیم کشمیری پنڈت برادری نے ہفتہ کے روز مٹن مائیگرنٹ کالونی میں ایک خصوصی مذہبی پوجا کا اہتمام کیا، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس روحانی تقریب میں شرکت کرنے والے افراد نے پورے عالمِ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے دعائیں مانگیں۔
تقریب کے دوران موجودہ عالمی حالات جو اس وقت کشیدگی اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، کے پیش نظر خصوصی طور پر امن و امان، بھائی چارے اور استحکام کے لیے دعائیں کی گئیں۔ شرکاء نے دعا کی کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جاری تنازعات کا خاتمہ ہو اور انسانیت کو سکون اور سلامتی نصیب ہو۔اس موقع پر کشمیری مہاجر پنڈت برادری کے اراکین نے مقامی مسلم اور سکھ برادری کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ مٹن اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ہمیشہ سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی، رواداری اور بھائی چارے کی ایک روشن مثال قائم رہی ہے، جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک رہے ہیں۔
مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ تقریب ایک بار پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیری سماج میں آپسی محبت، اتحاد اور بھائی چارے کی روایت آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود مختلف برادریوں کا ایک ساتھ کھڑا ہونا نہ صرف قابلِ ستائش ہے بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مثبت پیغام ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی مذہبی اور سماجی تقریبات نہ صرف روحانی سکون کا باعث بنتی ہیں بلکہ مختلف طبقات کے درمیان ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتی ہیں۔
شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ مستقبل میں بھی امن، بھائی چارے اور باہمی احترام کو فروغ دینے کے لیے مل جل کر کام کرتے رہیں گے۔تقریب کے اختتام پر ایک بار پھر اجتماعی دعا کی گئی، جس میں عالمی امن کشمیر میں خوشحالی، اور تمام مذاہب کے درمیان محبت و اخوت کے فروغ کی دعا مانگی گئی۔ اس موقع پر فضا روحانیت سے معطر رہی اور لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی اور اتحاد کا اظہار کیا۔