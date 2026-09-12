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وزیراعظم پیکیج کے تحت تعینات کشمیری پنڈتوں کا سکیورٹی خطرات کے پیشِ نظر امت شاہ کو خط
آل پی ایم پیکیج ایمپلائز فورم' کے صدر سنی رینا نے وزیرِ داخلہ سے کشمیری پنڈتوں کو فوری تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
By PTI
Published : September 12, 2026 at 11:27 AM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں وزیراعظم پیکیج کے تحت کام کرنے والے کشمیری پنڈت ملازمین نے جمعہ کے روز مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ "سکیورٹی خدشات" اور "عدم تحفظ کے بڑھتے ہوئے احساس" کے پیشِ نظر فوری اقدامات کرے تاکہ "نقل مکانی کے ایک اور دور" کو روکا جا سکے۔
مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ کے نام لکھے گئے ایک خط میں، 'آل پی ایم پیکیج ایمپلائز فورم' کے صدر سنی رینا نے وادی کشمیر میں مقیم اور کام کرنے والے کشمیری پنڈت ملازمین اور ان کے خاندانوں میں پائے جانے والے "سنجیدہ سکیورٹی خدشات" اور "خوف و بے یقینی کے بڑھتے ہوئے احساس" کا دعویٰ کیا ہے۔
یہ خط ان کشمیری پنڈتوں کو ملنے والی پے در پے سکیورٹی دھمکیوں کے بعد سامنے آیا ہے جو وزیراعظم کے بحالی پیکیج کے تحت سرکاری ملازمین کے طور پر وادی میں واپس آئے ہیں۔
رینا نے کہا کہ کشمیری پنڈت وادی میں دوبارہ آباد ہونے کے لیے ایک "مخلصانہ لیکن انتہائی مشکل کوشش" کر رہے ہیں، تاہم سال 2021 سے عام شہریوں اور کشمیری پنڈتوں کی ٹارگٹڈ کلنگ نے "ہمارے خاندانوں میں خوف کا ایک گہرا احساس پیدا کر دیا ہے"۔
خط میں کہا گیا ہے کہ "ایسا ہر واقعہ سال 1990 کی دہائی کی تکلیف دہ یادوں کو تازہ کر دیتا ہے اور یہ حقیقی تشویش پیدا کرتا ہے کہ کشمیری ہندوؤں کو ایک بار پھر اپنے ہی وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔"
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سنی رینا کا کہنا تھا کہ بظاہر صورت حال معمول کے مطابق نظر آتی ہے، لیکن زمینی سطح پر "بے چینی اور تناؤ کا احساس برقرار ہے"۔ انہوں نے کہا کہ "کئی خاندان اپنی سکیورٹی اور اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے شدید فکر مند ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ ہماری مکمل سماجی بحالی اور قبولیت کا عمل اس طرح آگے نہیں بڑھ سکا جس کی ہم نے امید کی تھی۔ ہم یہاں اپنی زندگیوں کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بے یقینی کی یہ فضا اس عمل کو انتہائی مشکل بنا دیتی ہے۔"
رینا نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ برادری حالیہ دنوں میں "دھمکی آمیز خطوط اور ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافے" پر فکر مند ہے، اور ان حالات کو الگ تھلگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ "ہمیں یاد ہے کہ 1990 کی دہائی کے دوران، دھمکی آمیز خطوط اور نوٹس ان ابتدائی انتباہی علامات میں شامل تھے جنہوں نے کشمیری ہندو خاندانوں میں خوف پیدا کیا اور اس فضا کو بنانے میں حصہ ڈالا جس کا نتیجہ بالآخر ان کی بڑے پیمانے پر ہجرت کی صورت میں نکلا"۔
امت شاہ سے کشمیری پنڈتوں اور پی ایم پیکیج کے ملازمین کے خلاف حالیہ دھمکی آمیز خطوط اور پیغامات کو انتہائی سنجیدگی سے لینے اور اس کی مکمل تحقیقات کا حکم دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے، خط میں دھمکیاں دینے، ڈرانے دھمکانے یا تشدد پر اکسانے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
خط میں کہا گیا کہ "وزیرِ اعظم پیکیج کے ملازمین، ان کے خاندانوں اور رہائشی کالونیوں کے ارد گرد انٹیلی جنس جمع کرنے کے نظام اور حفاظتی اقدامات کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے علاوہ پی ایم پیکیج ملازمین کی تمام رہائش گاہوں اور بستیوں کی سکیورٹی کا جامع جائزہ لیا جائے۔"
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خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرکزی وزارتِ داخلہ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ملازمین کو اپنے روزگار اور ذاتی تحفظ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔
اس میں مزید کہا گیا کہ "ایک ایسا مؤثر نظام قائم کیا جائے جس کے ذریعے پی ایم پیکیج کے ملازمین فوری طور پر دھمکیوں کی اطلاع دے سکیں اور انہیں بروقت تحفظ حاصل ہو سکے۔ ٹارگٹڈ ہراسانی کے کسی بھی ابھرتے ہوئے سلسلے کی گہرائی سے نگرانی کی جائے تاکہ صورت حال بگڑ کر نقل مکانی کے ایک اور دور میں تبدیل نہ ہو۔"
سنی رینا نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی یہ اپیل وادی کو چھوڑنے کے بجائے یہاں رہنے کی خواہش پر مبنی ہے۔ خط میں ملازمین نے کہا کہ "ہم نے پچھلے 15 سال اس چیز کو دوبارہ بنانے میں گزارے ہیں جو دہائیوں پہلے تباہ ہو چکی تھی۔ ہم ایک اور ہجرت نہیں چاہتے۔ ہم کشمیر میں رہنا چاہتے ہیں، یہاں کام کرنا چاہتے ہیں اور یہاں عزت اور تحفظ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں"۔
ان کا کہنا تھا کپ "حکومتِ ہند نے کشمیری ہندوؤں کی بحالی اور تحفظ کے لیے بارہا اپنے عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے ہم آپ کی قیادت پر بھروسہ کرتے ہیں اور عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ موجودہ خوف کی فضا کسی اور انسانی بحران میں تبدیل ہونے سے پہلے فوری، واضح اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔"
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