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جموں کشمیر: دہشت گردانہ دھمکیوں کے پوسٹرز لگانے کے الزام میں کشمیری پنڈت گرفتار
راکیش ہانڈو کو ان کے حریف کی شکایت پر 17 اکتوبر کو ہریانہ کے فرید آباد سے گرفتار کیا گیا۔
Published : October 27, 2026 at 8:06 AM IST
سرینگر: وادی میں اقلیتی ملازمین اور تارکینِ وطن مزدوروں کو نشانہ بنانے والے دھمکی آمیز پوسٹرز لگانے کے الزامات کے تحت ایک کشمیری پنڈت کارکن راکیش ہانڈو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ہانڈو کو ان کے ایک حریف اور کشمیری پنڈت برادری کے ہی ایک رکن روہت رینا کی شکایت پر 17 اکتوبر کو ہریانہ کے فرید آباد میں واقع ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ بارہمولہ سے آئی جموں و کشمیر پولیس کی ایک ٹیم نے انہیں حراست میں لیا۔ ان کے خلاف انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعات 66F اور 84C کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
بارہمولہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 151/2026 کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔ ایک سینیئر پولیس افسر نے گرفتاری کی تصدیق کی اور دھمکی آمیز پوسٹرز کی وجہ دونوں کے درمیان "سیاسی یا ذاتی دشمنی" بتائی۔ یہ کارروائی مبینہ "یونائیٹڈ لبریشن کونسل" (یو ایل سی) سے وابستہ ایک ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے الیکٹرانک مواد کی تشہیر کے بعد کی گئی ہے۔
اگست کے مہینے میں، کشمیر میں وزیرِ اعظم کے خصوصی روزگار پیکیج کے تحت کام کرنے والے کشمیری پنڈتوں کے خلاف سوشل میڈیا پر 'یو ایل سی' کے دھمکی آمیز پوسٹرز گردش کر رہے تھے، جس سے پنڈت برادری میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان دھمکیوں کے پیشِ نظر حکومت نے سرکاری پنڈت ملازمین کو چھٹی پر بھیج دیا تھا۔
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ہانڈو ان کارکنوں میں شامل تھے جنہوں نے اس معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے دھمکی آمیز پوسٹرز کے پیچھے موجود افراد کی شناخت کرنے کی مانگ بھی کی تھی۔ اس سے قبل، وادی میں متعدد کشمیری پنڈتوں اور تارکینِ وطن مزدوروں کو ٹارگیٹیڈ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگست میں جنوبی کشمیر کے کولگام میں چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے اینٹ کے بھٹے کے دو مزدوروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔
59 سالہ ہانڈو نے سال 2008 میں سرینگر کے حضرت بل حلقے سے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کے خلاف جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا، جس میں وہ بری طرح سے ناکام رہے تھے۔ پولیس نے ابھی تک اس گرفتاری پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔
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