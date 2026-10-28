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دھمکی آمیز پوسٹرز کے الزام میں گرفتارکشمیری پنڈت کارکن کو پانچ روزہ پولیس تحویل میں بھیج دیا گیا
ملزم، راکیش ہنڈو پر سوشل میڈیا پر دہشت گردی سے منسلک الیکٹرانک مواد پوسٹ کرنے کا الزام ہے۔
Published : October 28, 2026 at 1:30 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں اقلیتی ملازمین اور تارکینِ وطن مزدوروں کو نشانہ بنانے والے دھمکی آمیز پوسٹرز لگانے کے الزام میں گرفتار ایک کشمیری پنڈت کارکن کو پانچ روزہ پولیس تحویل پر بھیج دیا گیا ہے۔
ملزم راکیش ہنڈو کے وکیل، عظیم مشتاق پنڈت نے بتایا کہ سوپور پولیس ڈسٹرکٹ کی ایک عدالت نے ان کے موکل کو پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔
بارہمولہ پولیس اسٹیشن میں درج ایک مقدمے کے سلسلے میں، جموں و کشمیر پولیس نے ہنڈو کو 17 اکتوبر کو ہریانہ کے شہر فرید آباد میں واقع ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا تھا۔ ان پر انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) ایکٹ کی دفعات 66 ایف اور 84 سی کے تحت فردِ جرم عائد کی گئی ہے۔یہ شکایت ایک اور کشمیری پنڈت، روہت رینہ نے درج کرائی تھی، جو وزیر اعظم کے روزگار پیکیج کے تحت محکمہ خزانہ میں ملازم ہیں۔ ہنڈو کے وکیل کے مطابق، رینہ کا الزام ہے کہ ان دھمکی آمیز پوسٹرز کی تشہیر نے انہیں "خطرہ" میں ڈال دیا ہے اور ان کی ذاتی سکیورٹی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔
الزام ہے کہ ہنڈو نے بار بار دہشت گردی سے منسلک الیکٹرانک مواد پوسٹ کیا جو مبینہ طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر 'سولجرز آف ریزسٹنس، یونائیٹڈ لبریشن کونسل (یو ایل سی)' کے نام سے جاری کیا گیا تھا، جس میں اصل مواد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے شکایت کنندہ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔
وکیل نے 'ای ٹی وی بھارت' کو بتایا، "پولیس نے میرے موکل پر سائبر دہشت گردی کا الزام لگایا ہے۔ یہ نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) ایکٹ کے تحت ایک 'شیڈولڈ آفنس' (مخصوص جرم) ہے۔ مقدمہ اب ایک خصوصی عدالت کے سامنے ہے، اور ہم کل (بدھ کو) وہاں ضمانت کی درخواست دائر کریں گے۔" انہوں نے بتایا کہ مجسٹریٹ کے سامنے ضمانت کی درخواست دائر کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان پر آئی ٹی ایکٹ کی دفعہ 66 ایف کے تحت الزام عائد کیا گیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعہ 66 ایف کا تعلق سائبر دہشت گردی سے ہے اور اس جرم میں عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ پنڈت نے مزید کہا، "یہ معاملہ سائبر دہشت گردی کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ زیادہ سے زیادہ، یہ ہتکِ عزت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔"
اگست میں، سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز پوسٹرز سامنے آئے تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 'یو ایل سی' نامی ایک گروپ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں جن میں کشمیر میں 'وزیراعظم کے روزگار پیکیج' کے تحت ملازمت کرنے والے کشمیری پنڈتوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس واقعے سے برادری میں خوف و ہراس پھیل گیا، جس کے بعد حکومت نے انہیں چھٹی پر بھیج دیا۔
ہنڈو ان کارکنوں میں شامل تھا جنہوں نے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے ان دھمکی آمیز پوسٹرز کے پیچھے موجود افراد کی نشاندہی کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ اس سے قبل بھی وادی میں کشمیری پنڈتوں اور تارکینِ وطن مزدوروں کو منتخب حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔
59 سالہ ہنڈو نے 2008 کے انتخابات میں سرینگر کے حلقہ حضرت بل سے نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر فاروق عبداللہ کے خلاف انتخاب لڑا تھا، تاہم وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔
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