ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں کشمیری وینڈرز پر حملے، انجینئر رشید کا سکیورٹی کا مطالبہ
رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید نے وزیراعظم، اتراکھنڈ اور ہماچل کے وزرائے اعلیٰ کو خط لکھ کر کشمیریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔
Published : December 25, 2025 at 10:23 PM IST
سرینگر: عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) کے صدر اور بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید، جو دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں، نے بھارتی حکومت اور اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کے وزرائے اعلیٰ پر زور دیا کہ وہ ملک بھر میں تعلیم حاصل کرنے یا اپنی روزی روٹی کمانے والے کشمیریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مداخلت کریں۔
اے آئی پی کے چیف ترجمان انعام النبی نے جمعرات کو کہا کہ بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ نے وزرائے اعلیٰ کو دو خط لکھے ہیں، جو انجینئر رشید کے قانونی مشیر کے ذریعے پارٹی تک پہنچے ہیں۔ انعام نے کہا کہ انہوں نے مذکورہ ریاستوں میں کشمیری شال وینڈرز پر حملہ کرنے اور ان کی توہین کرنے والوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں کپواڑہ کے دو کشمیری شال وینڈرز کو اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں نامعلوم افراد نے ہراساں کیا اور ان پر حملہ کیا۔
واقعات انتہائی پریشان کن...
اے آئی پی کے ترجمان انعام النبی نے کہا کہ ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے وزرائے اعلیٰ کو لکھے گئے خط میں، انہوں نے دونوں واقعات کو "انتہائی پریشان کن" قرار دیا، جہاں کچھ لوگ کشمیری شال بیچنے والوں پر حملہ کیے جا رہے ہیں اور ان کی توہین کی جا رہی ہے۔
ایم پی راشد کا حوالہ دیتے ہوئے انعام نے لکھا کہ "انہوں نے سوال کیا کہ کیا جموں و کشمیر میں غیر کشمیریوں کے خلاف اسی طرح کی حرکتوں پر اتنی ہی خاموشی اختیار کی جاتی؟ جب کہ کشمیر میں ایسی حرکتیں کرنے والوں پر سخت قوانین کے تحت کیسز درج کیے جاتے ہیں اور انہیں انتہا پسند قرار دیا جاتا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "انجینئر رشید نے متنبہ کیا کہ بار بار کارروائی نہ کرنے سے سب کو ساتھ لے کر چلنے اور سیکولرازم کے دعووں پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں اور اس سے نہ صرف متاثرین بلکہ جموں و کشمیر کے تمام لوگوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "دونوں خطوط میں جیل میں بند رکن پارلیمنٹ نے صاف طور پر قصورواروں کے خلاف سخت اور ایسی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص کٹر قوم پرستی کے نام پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ہمت نہ کرے۔"
اپریل سنہ 2025 میں پہلگام میں سیاحوں پر حملے اور دہلی میں لال قلعہ کے پاس ہوئے دھماکے کے بعد مختلف ریاستوں میں کشمیریوں کے خلاف متعدد خوفناک واقعات رونما ہو چکے ہیں۔
آغا روح اللہ مہدی نے بھی اٹھایا سوال
وہیں اس معاملے پر جموں و کشمیر کی حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے کہا کہ کسی بھی شہری کو زبردستی اپنی حب الوطنی ثابت کرنے پر مجبور کرنا آئینی آزادیوں اور انسانی وقار کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ "ملک کے ساتھ وفاداری کو ڈرا دھمکا کر مسلط نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی یہ جواب دیہی، سسٹم اور قانون کی حکمرانی کی جگہ لے سکتا ہے۔ ہم اتراکھنڈ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ قصورواروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور ریاست بھر میں کشمیری کاروباریوں کے تحفظ اور حقوق کی ضمانت دی جائے۔"
جموں و کشمیر سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا کارروائی کا مطالبہ
اس سے قبل جموں و کشمیر سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (جے کے ایس اے) کے قومی کنوینر ناصر کھوہامی نے کہا کہ شال بیچنے والوں پر جن میں سے ایک کی شناخت کپواڑہ کے بلال احمد گنائی کے نام سے ہوئی ہے، پر حملہ کیا گیا اور انہیں "بھارت ماتا کی جے" کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا۔ ناصر نے کہا کہ ایک واقعہ اتوار کو اتراکھنڈ سے اور دوسرا واقعہ جمعرات کو ہماچل پردیش سے رپورٹ ہوا۔ دونوں واقعات کے مبینہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے۔
گنائی پر اتراکھنڈ کے اودھم سنگھ نگر ضلع میں واقع کاشی پور میں بجرنگ دل کے کارکنوں کے ایک گروپ نے وحشیانہ حملہ کیا، انہیں دھمکیاں دیں اور ڈرایا دھمکایا۔ مبینہ طور پر اس گروپ کی قیادت بجرنگ دل کے لیڈر انکور سنگھ کر رہے تھے۔
ناصر کھوہامی نے کہا، "متاثرہ شخص نے پہلے ہی پرتاپ پور، گوشالہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ تاہم، کیس کی سنگینی اور متاثرہ کو لاحق خطرے کے باوجود ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔" انہوں نے اتراکھنڈ کے ڈی جی پی سے اس واقعے میں کارروائی کرنے کی اپیل کی۔
اس ہفتے کے اوائل میں کپواڑہ ضلع کے ایک کشمیری شال وینڈر کو مبینہ طور پر "بھارت ماتا کی جے" کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا اور واپس جانے کی دھمکی دی گئی۔ ہماچل پردیش کے ضلع کانگڑا کے ڈیرہ علاقے میں اس کشمیری وینڈر کو ریاست چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔
کھوہامی نے کہا کہ اس سال کشمیری شال وینڈرز کو ہراساں کرنے کا یہ 15واں واقعہ ہے جو ملک بھر میں امن و شانتی کے ساتھ گزربسر کے لیے کاروبار کرنے والوں کو نشانہ بنانے کے پریشان کن اور خطرناک پیٹرن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کی حکومتوں نے ابھی تک ان ویڈیوز اور الزامات پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں دیا ہے۔
مزید پڑھیں:
انجینئر رشید کا لوک سبھا میں جذباتی خطاب: ’پہلگام حملہ پوری انسانیت کا قتل تھا‘
لوک سبھا میں انجینئر رشید نے جموں کشمیر کو نشہ سے پاک بنانے کا مطالبہ کیا