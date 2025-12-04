ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جگٹی ٹاؤن شپ کا انسانی بحران سنگین، حکومت فوری مداخلت کرے، پنن کشمیر
پریس کانفرنس میں تنظیم کے سینئر رہنماؤں نے کیمپوں کی زمینی صورتحال کو میڈیا کے سامنے رکھا۔
Published : December 4, 2025 at 6:08 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) کشمیری مہاجر پنڈتوں کی تنظیم پنن کشمیر نے آج جموں میں رائٹرز کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جگٹی مائیگرنٹ ٹاؤن شپ میں رہائش پذیر کشمیری مہاجر ہندوؤں کو درپیش سنگین انسانی، شہری اور وجودی بحران کی شدت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پریس کانفرنس میں تنظیم کے سینئر رہنماؤں نے کیمپوں کی زمینی صورتحال کو میڈیا کے سامنے رکھا اور اسے ایک بڑھتے ہوئے انسانی بحران سے تعبیر کیا۔
پریس کانفرنس میں تنظیم کے سرکردہ رہنما ایم کے دھار، بھوشن لال بھٹ، چند جی، نیتن دھار (نیشنل کنوینر پنن کشمیر یووا)، ڈاکٹر ارچنا پنڈتا، سنیٹا بھٹ اور ایڈووکیٹ وشو رنجن پنڈتا نے شرکت کی۔
سینئر رہنما بھوشن لال بھٹ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جگٹی کیمپ میں بگڑتی ہوئی طبی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پینے کے پانی کے معیار میں خطرناک حد تک کمی آئی ہے، جس کے نتیجے میں گردوں کی خرابی، جگر کے امراض اور دیگر سنگین بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب لاپرواہی نہیں بلکہ ایک سست رفتاری سے بڑھتا ہوا ہیلتھ ڈیزاسٹر ہے، حکومت کو فوری مداخلت کرنا ہوگی ورنہ نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔
بھوشن لال بھٹ نے کیمپ کی خستہ حال شہری سہولیات کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جن میں چھتوں کا رسنا، ٹوٹی ہوئی باتھ روم سہولیات، گندگی اور ناقص سڑکیں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاندولی ماتا سے این ایچ 44 تک جانے والی سڑک سمیت اندرونی کیمپ روڈز برسوں سے مرمت کے منتظر ہیں۔ روزگار کے حوالے سے انہوں نے لمبے عرصے سے زیر التواء دکانوں کی الاٹمنٹ میں تاخیر کو مہاجر خاندانوں کے لیے معاشی تباہی قرار دیا۔
ایم کے دھار نے مہاجر آبادی کے سنگین ڈیموگرافک بحران پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پیدائش اور اموات کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق نے واضح کر دیا ہے کہ یہ برادری بتدریج وجودی خطرے کی طرف دھکیلی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پیدائش کم اور اموات زیادہ ہو جائیں تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ایک پوری قوم کو مٹا دینے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔
بھوشن لال بھٹ نے وزیراعظم کی جانب سے اعلان کردہ کیس اسسٹنس میں اضافہ فوری نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تاخیر نے متاثرہ خاندانوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی شدید قلت کو انہوں نے بچوں کے تعلیم کے حق پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے پی ایم پیکیج ملازمین کو یرغمال جیسی صورتحال میں رکھنے کو انتہائی ناانصافی قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ ٹاؤن شپ میں پارکوں، کمیونٹی اسپیسز اور بنیادی سہولیات کی تعمیر نو میں ناکامی ادارہ جاتی بے حسی کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کا پہلا قدم کشمیری ہندوؤں کی نسل کشی کا باضابطہ اعتراف ہے، ورنہ کوئی بھی حل معنی نہیں رکھتا۔