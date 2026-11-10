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بنگلہ دیش میں جاں بحق کشمیری میڈیکل طالب علم عدنان الطاف آبائی گاؤں میں سپردِ خاک
بنگلہ دیش کے تالاب سے پراسرار حالت میں لاش برآمد ہوئی تھی، میت آبائی گاؤں پہنچنے پر کہرام مچ گیا، موت کی وجوہات تاحال نامعلوم۔
Published : November 10, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 2:15 PM IST
سوپور : بنگلہ دیش کے شہر کومیلا میں پراسرار حالت میں وفات پانے والے 26 سالہ کشمیری میڈیکل طالب علم، عدنان الطاف راتھر کی میت منگل کے روز ان کے آبائی گاؤں ’ڈانگر پورہ‘ (سوپور) لائی گئی، جہاں انہیں ہزاروں اشکبار آنکھوں کے سامنے سپردِ خاک کر دیا گیا۔ عدنان بنگلہ دیش کے ’ایسٹرن میڈیکل کالج‘ (کومیلا) کے 14ویں بیچ (تعلیمی سیشن 2017-18) میں ایم بی بی ایس کے آخری سال کے طالب علم تھے۔
چند روز قبل ان کی لاش کالج کے قریبی تالاب سے برآمد ہوئی تھی۔ ان کی ناگہانی موت کن حالات میں واقع ہوئی اور اس کی اصل وجہ کیا تھی، یہ تفصیلات تاحال واضح نہیں ہو سکی ہیں۔ عدنان کی میت پیر کے روز ڈھاکہ سے ہوائی جہاز کے ذریعے نئی دہلی لائی گئی، جہاں سے منگل کی صبح پرواز کے ذریعے سرینگر ہوائی اڈے اور پھر ایمبولینس کے ذریعے ان کے آبائی گاؤں ڈانگر پورہ پہنچائی گئی۔ جوں ہی میت گھر پہنچی، کہرام مچ گیا اور دور دراز کے علاقوں سے آئے سینکڑوں افراد آخری دیدار کے لیے امڈ آئے۔
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قبل ازیں، بنگلہ دیش میں زیرِ تعلیم کشمیری طلبہ نے بھی میڈیکل کالج کیمپس میں عدنان کی غائبانہ نمازِ جنازہ ادا کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کیں۔ آبائی گاؤں میں نمازِ جنازہ صبح 11:30 بجے ادا کی گئی، جس میں لواحقین، دوستوں، پڑوسیوں اور وادی کے مختلف علاقوں سے آئے شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہر فرد اس المناک سانحے پر غمزدہ نظر آیا۔