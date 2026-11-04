بنگلہ دیش میں کشمیری میڈیکل طالب علم کی لاش برآمد، تحقیقات جاری

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بنگلہ دیش میں کشمیری میڈیکل طالب علم کی لاش برآمد، تحقیقات جاری
سوپور سے تعلق رکھنے والا عدنان نامی طالب علم بنگلہ دیش میں دو روز تک لاپتہ رہنے کے بعد مردہ پایا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 4, 2026 at 4:16 PM IST
سرینگر: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور علاقے سے تعلق رکھنے والے میڈیکل کے ایک طالب علم کی بدھ کے روز بنگلہ دیش میں لاش برآمد ہوئی، جس کے بعد اس کے اہل خانہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (JKSA) نے مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو خط لکھ کر طالب علم کی میت جلد از جلد وطن واپس لانے کے لیے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔
فوت ہوئے طالب علم کی شناخت عدنان الطاف راتھر ولد الطاف احمد راتھر کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ سوپور کے ڈانگرپورہ علاقے کے بون پورہ کا رہنے والا تھا۔ عدنان بنگلہ دیش کے کومیلا میں واقع ایسٹرن میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور اپنے کورس کے آخری سمسٹر میں تھا۔
اہل خانہ کے مطابق عدنان تقریباً 15 روز قبل اپنی والدہ نگہت کے ساتھ بنگلہ دیش گیا تھا، جہاں اسے آخری سمسٹر کے پہلے امتحان میں شرکت کرنی تھی۔ دو روز قبل اہل خانہ کا عدنان سے رابطہ منقطع ہوگیا، جس کے بعد انہیں اطلاع دی گئی کہ وہ لاپتہ ہوگیا ہے۔ عدنان کے ایک رشتہ دار سہیل نے بتایا: "منگل کی شام ہمیں اطلاع دی گئی کہ ہمارے پیارے عزیز کی لاش ایک آبی ذخیرے کے قریب ملی ہے۔"
جے کے ایس اے (JKSA)اور سہیل کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق عدنان 2 نومبر کی رات دیر گئے لاپتہ ہوا تھا۔ وہ رات تقریباً 11 بج کر 36 منٹ پر کالج کیمپس سے ایک ہندوستانی کھانے کے ریستوران جانے کے لیے نکلا تھا۔ جب اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تو بورِچنگ پولیس اسٹیشن میں جنرل ڈائری (جی ڈی) درج کرائی گئی، جس کے بعد مقامی حکام نے اس کی تلاش شروع کردی۔
تقریباً دو روز تک جاری رہنے والی تلاش کے بعد 4 نومبر کی صبح اس کی لاش کومیلا کے بورِچنگ علاقے میں مونی پور گاؤں کے ایک آبی ذخیرے سے برآمد ہوئی۔ یہ مقام کالج سے تقریباً 500 گز کے فاصلے پر ڈھاکہ-چٹاگانگ ہائی وے کے قریب واقع ہے۔ بعد ازاں لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے کومیلا میڈیکل کالج اسپتال منتقل کیا گیا۔
ایسوسی ایشن کے مطابق عدنان کی موت کے اصل حالات ابھی تک سرکاری طور پر واضح نہیں ہوسکے ہیں اور بنگلہ دیشی حکام اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ جے کے ایس اے کے قومی کنوینر ناصر کھویہامی نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو لکھے گئے خط میں طالب علم کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس کی میت ہندوستان واپس لانے کے لیے فوری سفارتی اور انتظامی مدد کی اپیل کی ہے۔
کھویہامی نے کہا کہ اس سانحے نے اہل خانہ کو پوری طرح توڑ کر رکھ دیا ہے، خاص طور پر عدنان کی والدہ اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہیں اور گھر والوں کی فوری مدد کے بغیر بیرون ملک اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت کر رہی ہیں۔ ایسوسی ایشن نے وزارت خارجہ پر زور دیا ہے کہ وہ ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمیشن اور متعلقہ بنگلہ دیشی حکام کے ساتھ رابطہ قائم کرکے ضروری کارروائی جلد مکمل کرائے۔
ان کارروائیوں میں پوسٹ مارٹم رپورٹ، موت کا سرٹیفکیٹ، سرکاری اجازت نامے، لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے ایمبالمنگ سرٹیفکیٹ اور میت کی منتقلی کے لیے درکار اجازت حاصل کرنا شامل ہے۔
جے کے ایس اے نے سوگوار والدہ کو فوری سفری، انتظامی اور انسانی بنیادوں پر ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ ایسوسی ایشن نے بھارتی ہائی کمیشن سے درخواست کی ہے کہ ایک افسر کو اس معاملے کی ذمہ داری سونپی جائے، جو عدنان کی میت بحفاظت ہندوستان پہنچنے تک اہل خانہ سے مسلسل رابطے میں رہے۔
کھویہامی نے کہا، ’’خاندان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ عدنان کی میت اس کے وطن واپس لائی جائے تاکہ اس کی آخری رسومات پورے احترام کے ساتھ اور مذہبی و ثقافتی روایات کے مطابق ادا کی جاسکیں۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ایسوسی ایشن اہل خانہ کی مدد کرنے اور متعلقہ حکام کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کے لیے تیار ہے تاکہ کاغذی کارروائی اور سفارتی رسمی کارروائیوں کی وجہ سے غیر ضروری تاخیر نہ ہو۔
ادھر عدنان کے اہل خانہ نے بھی حکومت ہند سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنگلہ دیشی حکام کے ساتھ رابطہ کرکے ان کے بیٹے کی میت جلد از جلد وطن واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں۔
وزارت خارجہ کا ردعمل
عدنان الطاف راتھر کی بنگلہ دیش میں پراسرار موت کے معاملے کو اٹھائے جانے کے بعد وزارت خارجہ اور ڈھاکہ میں بھارتی سفارتی مشن نے جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (جے کے ایس اے) کو مطلع کیا ہے کہ چٹاگانگ میں قائم بھارتی اسسٹنٹ ہائی کمیشن کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سوگوار خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کرے اور عدنان کی میت جلد از جلد ہندوستان واپس لانے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔
یہ بھی پڑھیں: