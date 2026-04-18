کشمیری رہنماؤں نے کیا انجینئر رشید کی رہائی کا مطالبہ
انجینئر رشید کے والد کی تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت کئی رہنماؤں نے حکومت سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 18, 2026 at 5:48 PM IST
سرینگر: کشمیری سیاسی رہنماؤں نے شمالی کشمیر کی بارہمولہ نشست سے منتخب رکن پارلیمان عبد الرشید شیخ المعروف انجینئر رشید کی رہائی کی اپیل کی ہے۔ ممبر پارلیمنٹ کے والد سرینگر کے ایک اسپتال میں میں زیر علاج ہے اور ان کی حالت کافی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج حکومت ہند سے اپیل کی کہ "انسانی بنیادوں پر جیل میں بند ایم پی انجینئر رشید کو اپنے بیمار والد کی تیمارداری کے لیے جانے کی اجازت دی جائے۔" انجینئر رشید کے والد خضر محمد شیخ سرینگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال میں زیر علاج ہیں اور گزشتہ دو ہفتوں سے انتہائی نگہداشت میں ہیں۔
نیشنل کانفرنس کے بیان میں کہا گیا کہ "حالات فوری اور ہمدردانہ غور کے متقاضی ہیں۔ ایم پی کو اپنے والد کے پاس رہنے کی اجازت دینا انسانیت اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔" بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ کشادہ دلی اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں کیونکہ ایسے فیصلے انصاف اور اخلاقی ذمہ داری کو برقرار رکھتے ہیں۔
انجینئر رشید عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) کے بانی اور صدر ہیں اور شمالی کشمیر کی لنگیٹ اسمبلی نشست سے دو بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ وہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کے الزامات میں دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہے۔ انہیں اگست 2019 میں این آئی اے نے گرفتار کیا تھا۔ 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے بارہمولہ نشست سے کامیابی حاصل کی اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور موجودہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تقریباً پونے دو لاکھ ووٹو سے شکست دی تھی۔ رشید کی کامیابی کے لیے ان کے فرزنداں اور پارٹی کارکنان نے مہم چلائی تھی۔
قبل ازیں، میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے بھی حکومت ہند سے اپیل کی کہ انجینئر رشید کو انسانی بنیادوں پر رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنے بیمار والد سے مل سکیں۔ میرواعظ نے ایس ایم ایچ ایس اسپتال کا دورہ کرکے انجینئر کے علیل والد کی صحت سے متعلق معلومات دریافت کی۔ میرواعظ نے کہا: "رشید کے والد کی حالت نازک ہے اور وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے خواہشمند ہیں، جو شاید ان کی آخری ملاقات ہو۔" انہوں نے کہا کہ "جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں اور ان کے خاندانوں کی خاموش تکلیف دل دہلا دینے والی ہے۔"
ادھر، جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے اپیل کی کہ انجینئر رشید کو پیرول دی جائے تاکہ وہ اپنے بیمار والد اور پریشان حال خاندان کے ساتھ رہ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ "مشکل وقت میں خاندان کے ساتھ رہنے کی اجازت دینا ایک انسانی اور باوقار فیصلہ ہوگا۔"
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے ایم ایل اے آغا سید منتظر مہدی نے بھی اپیل کی کہ بارہمولہ کے ایم پی کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اس کٹھن وقت میں اپنے خاندان کے ساتھ رہ سکیں۔ اے آئی پی کے ترجمان انعام النبی نے کہا ہے کہ انہوں نے نئی دہلی کی عدالت میں درخواست دائر کی ہے تاکہ انجینئر رشید کو عبوری ضمانت دی جائے اور وہ اسپتال میں اپنے والد کی دیکھ بھال کر سکیں۔
