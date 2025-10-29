ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیری زبان اسکولوں میں پروان چڑھ رہی ہے: حکومت نے کی اسمبلی میں وضاحت
ایک تحریری جواب جموں کشمیر حکومت نے سیول سیکریٹریٹ سے اردو سائن بورڈز کو ہٹائے جانے کی خبروں کو غلط قرار دیا۔
Published : October 29, 2025 at 7:55 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے بدھ کو قانون ساز اسمبلی میں بتایا کہ یونین ٹیریٹری میں کشمیری زبان کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات جاری ہیں، جبکہ اردو زبان اب بھی سول سیکریٹریٹ میں سرکاری شناخت کا حصہ ہے۔ یہ جواب اسمبلی میں ارکان اسمبلی عرفان حفیظ لون اور خورشید احمد شیخ کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں دیا گیا۔
عرفان حفیظ لون نے سوال کیا کہ نئی نسل، خصوصاً اسکولی طلبہ، کشمیری زبان بولنے یا سمجھنے میں کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اور حکومت اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ تحریری جواب میں حکومت نے کہا کہ محکمہ ثقافت اور محکمہ تعلیم باہمی ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ نئی نسل میں زبان سے جڑنے کا احساس اور ثقافتی شعور پیدا کیا جا سکے۔
جواب کے مطابق، جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز (JKAACL) اس مہم کی قیادت کر رہی ہے، جو مختلف تعلیمی اداروں میں کشمیری زبان میں مشاعرے، سیمینار، سیشنز، تھیٹر ورکشاپس اور ادبی مباحثے منعقد کرتی ہے۔ جبکہ طلبہ کو اکثر ٹیگور ہال سرینگر مدعو کیا جاتا ہے تاکہ وہ ادبی تقریبات، کتابوں کی رسم رونمائی اور کشمیری فنونِ لطیفہ کے پروگرامز میں براہ راست شرکت کر سکیں۔
حکومت کے مطابق، ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کے تعاون سے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں کشمیری زبان سے متعلق تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں غیر سرکاری تنظیموں (NGOs) کی مدد سے ادبی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔
مزید بتایا گیا کہ ’شیرازہ‘، ’سون ادب‘ اور ’وراثت‘ جیسے جریدے کشمیری ادب کے لیے اہم پلیٹ فارمز کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور نادر مخطوطوں کو ایس پی ایس میوزیم میں ڈیجیٹل طور پر محفوظ کیا جا رہا ہے۔
تحریری جواب میں حکومت نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن (JKBOSE) نے کشمیری زبان کو پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت تک لازمی مضمون قرار دیا ہے، جبکہ بارہویں جماعت تک اس کے نصاب کی کتابیں تیار کی گئی ہیں۔ مزید بتایا گیا کہ 10 ہزار سے زائد اساتذہ کو مادری زبان میں تدریس کی تربیت دی گئی ہے، اور کشمیری لغت سمیت گِند باش اور وُڈَو جیسے معاون مواد بھی شائع کیے گئے ہیں۔
حکومت کا مزید کہنا ہے کہ ان مسلسل علمی و ثقافتی اقدامات کی بدولت کشمیری زبان نئی نسل میں زندہ، متحرک اور قابلِ فخر حیثیت اختیار کر رہی ہے۔ دوسری جانب، خورشید احمد شیخ نے اسمبلی میں سوال اٹھایا کہ سول سیکریٹریٹ میں اردو زبان کے سائن بورڈز ہٹا دیے گئے ہیں یا نہیں؟
حکومت نے وضاحت کی کہ ’’یہ درست نہیں ہے کہ اردو سائن بورڈز ہٹائے گئے ہیں۔ موجودہ بورڈز پر اردو، انگریزی اور ہندی تینوں زبانوں میں تحریر درج ہیں تاکہ تمام سرکاری زبانوں کی نمائندگی یقینی بنائی جا سکے۔‘‘
یو ٹی حکومت نے مزید کہا کہ ’’چونکہ اردو اب بھی بورڈز پر نمایاں ہے، اس لیے انہیں دوبارہ نصب کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔‘‘
