ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیری کانگڑی بنانے کا ہنرگمنام کیوں ہورہا ہے؟
جموں وکشمیرمیں موسم سرما سے بچنےکیلئے کانگڑی کا استعمال دورقدیم سے کیا جاتا ہے،وقت کے ساتھ ساتھ کانگڑی کی بناوٹ میں تبدیلی آئی ہے۔
Published : November 4, 2025 at 6:38 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): وادی کشمیر میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گرماہٹ دینے والے کانگڑی کا خیال آتا ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کانگڑی کو تیار کرنے کے لئے کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کن لوگوں کے ہنر سے یہ کانگڑی تیار ہوتے ہیں۔ کانگڑی کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے کانگڑی میں استعمال ہونے والی موٹی انگھیٹی جس کو کشمیری زبان میں( کُنڈل ) کہا جاتا ہے، جسے کمار طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد تیار کرتے ہیں۔
سب سے پہلے کانگڑی کے لئے استعمال ہونے والے بید کی لچکدار ٹہنیوں اور دیگر اقسام کی ٹہنیوں کو جمع کرنے کیا جاتا ہے۔ کانگڑی بنانے والے افراد کو کشمیری زبان میں ( کانل )کہا جاتا اور یہ طبقہ کانگڑی اور ٹہنیوں سے دیگر بننے والی چیزوں کو تیار کرتے ہیں۔
اس کانگڑی سے کئی لوگوں کا روزگار وابستہ ہے حالانکہ اب کمار طبقہ اور کانگڑی بنانے والے لوگ اس کام کو چھوڑ کر روزگار کے دیگر وسائل تلاش کر رہے ہیں اور اس طرح سے کانگڑی بنانے کا ہنر کچھ ہی افراد تک محدود رہ گیا ہے۔ اس طرح سے کانگڑی بنانے کا ہنر اپنی ساخت کھو رہا ہے اور آنے والے وقت میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہوگا جو اس ہنر کو جانتا ہوگا۔ کشمیر میں کانگڑیوں کی کئی اقسام ہیں جن میں چرار شریف، بانڈی پورہ، اسلام آباد، پلوامہ میں تیار ہونے والی کانگڑیاں قابل ذکر ہے۔
قدیم زمانے میں کشمیر کی کانگڑی صرف مٹّی کا برتن ہوا کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ کاریگروں نے بید کی تیلیوں کا استعمال کر کے اس سے دیسی ہیٹر بنادیا۔ مرد عام طور پر کانگڑی بنانے کا کام کرتے ہیں اور بید چھیلنے کا کام عورتیں کرتی ہیں۔ کانگڑی بنانا ویسے تو ایک موسمی پیشہ ہے، لیکن یہ اِن کاریگروں کو سال بھر کا معاش فراہم کرتا ہے۔کانگڑی کشمیر کی سخت سردیوں میں لوگوں کو سکون دینے والی گرمی فراہم کرتی ہے۔ لیکن ایک ایسا فن جس سے لوگ نقطہ انجماد والی سردیوں سے محفوظ رہتے ہیں آج اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔
اس سلسلے میں کانگڑی بنانے والے غلام رسول نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں بیس کے قریب خاندان کانگڑی بنانے کا کام کرتے تھے لیکن اب یہ کام صرف چار لوگوں تک محدود ہے اور وہ بھی بزرگ ہیں۔
جبکہ نوجوانوں بھی اس کام کے ساتھ منسلک نہیں ہورہی ہے کیونکہ اس کی مانگ میں کمی آئے ہے جبکہ اس کو تیار کرنے کے لئے استعمال ہونے والے چیزیں مہنگی ہوگئی ہے اور قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہورہا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کام کے ساتھ منسلک کئی افراد روزگار کمانے کے اہل ہورہے تھے لیکن اب یہ ختم ہورہا ہیں۔