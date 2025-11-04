ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے سینئر صحافی طارق بٹ کا انتقال، سرینگر میں سپرد خاک
مرحوم گزشتہ کئی دہائیوں سے انگریزی ہفتہ وار دی ویک کے خصوصی نامہ نگار تھے اور بین الاقوامی شہرت رکھتے تھے۔
Published : November 4, 2025 at 11:51 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے ایک سینئر صحافی طارق احمد بٹ آج علی الصبح پرانے سرینگر کے چوٹہ بازار علاقے میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ وہ 53 برس کے تھے۔ ان کے لواحقین میں ان کی اہلیہ اور تین کمسن بچے ہیں۔ طارق گذشتہ تین دہائیوں سے انگریزی صحافت کے ساتھ وابستہ تھے۔ انڈین ایکسپریس سے اپنے صحافتی کریئر کی شروعات کرنے کے بعد انہوں نے ملیالا منورما گروپ کے ساتھ وابستگی اختیار کی تھی اور اس گروپ کے سرکردہ انگریزی میگزین دی ویک کے سینئر اسپیشل نمائندہ تھے۔
ایک سینئر جرنلسٹ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ طارق بٹ آج سویرے مقامی مسجد میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد جونہی گھر لوٹے تو انہیں سر چکرانے کی کیفیت ہوئی۔ ان کے اہل خانہ نے ان کی حالت دیکھ کر انہیں فوری طور مقامی اسپتال پہنچایا لیکن کوئی طبی امداد ملنے سے قبل ہی ان کا انتقال ہوگیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔
طارق بٹ نے اپنے تین دہائیوں پر محیط صحافتی کریئر میں اپنی محنت اور جانفشانی سے ایک منجھے ہوئے، غیر جانبدار صحافی کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لی تھی۔ وہ جموں و کشمیر کی زمینی صورت حال کو سمجھنے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے میں اپنا ایک امتیازی مقام رکھتے تھے جس کی وجہ سے وہ منوراما گروپ کے ایک اہم رکن کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔
کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ سے سنہ 1998 میں میڈیا ایجوکیشن میں ماسٹرس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد طارق نے انڈین ایکسپریس کے سرینگر بیورو میں بحیثیت نامہ نگار اپنے صحافتی کریئر کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے زمنی سطح پر کام کر کے ایک مستند اور پیشہ ور انگریزی رپورٹر کی حیثیت سے اپنا مقام بنایا۔
ایکسپریس کے ساتھ چند برس وابستہ رہنے کے بعد طارق نے سنہ 2000 کے اوائل میں دی ویک جوائن کیا جس میں ان کی تجزیاتی صلاحتین مزید پروان چڑھ گئیں۔ دی ویک نے انہیں کئی بار ملکی اور بین الاقوامی رپورٹنگ کہ ذمہ داریاں بھی دیں جس کے دوران انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کا دوراہ کیا اور ایک بار اس وقت کے نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری کے کئی ممالک پر مشتمل دورے میں ان کے ساتھ رہے۔
طارق کے کریئر میں اس وقت ایک دلچسپ واقعہ ہوا جب کانگریس حکومت نے تہاڑ جیل میں نظر بند کشمیری افضل گورو پر خصوصی اسٹوری تحریر کی۔ اسی دوران مرکزی حکومت نے عمر عبداللہ حکومت کو صرف چند گھنٹے پہلے اطلاع دینے کے بعد افضل گورو کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ گورو کی پھانسی کے بعد جب دی ویک منظر عام پر آیا تو اس کی لاکھوں کاپیاں فروخت ہوئیں کیونکہ گورو کیس اور ان کی ذاتی زندگی پر کسی جرنلسٹ نے اتنی تحقیق نہیں کی تھی جتنی طارق بٹ نے کی تھی۔
مقامی صحافیوں کے مطابق طارق بٹ ان معدودے چند صحافیوں میں شمار ہوتے تھے جنہیں کشمیر کا پرآشوب دور قریب سے دیکھنے اور اسے رپورٹ کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے غیر جانبداری کے ساتھ اپنا فرض منصبی نبھایا۔ طارق بٹ کو خاص طور دفاعی معاملات میں دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے پورے جموں و کشمیر اور لداخ سے دفاعی معاملات پر غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی۔ وہ یہ بات فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ کشمیری صحافیوں نے صحافتی اقدار پر کوئی سودے بازی کیے بغیر اپنا کنفلکٹ، رپورٹ کیا جس کی دنیا میں شاذ و نادر ہی مثالیں ملتی ہیں۔
طارق اپنے پیچھے ایک بیوہ اور تین بچے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ان کی اہلیہ سرینگر کے ایک مشہور نجی اسکول میں انگریزی کی ٹیچر ہیں۔