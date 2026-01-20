ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں کشمیری پنڈتوں نے منایا یومِ ہولوکاسٹ و یومِ ہجرت
جموں و کشمیرمیں 1990 کی دہائی میں ہوئے تشدد کے دوران متاثرہ کشمیری پنڈتوں کی یاد میں 19 جنوری کو یومِ ہجرت منایا جاتا ہے۔
Published : January 20, 2026 at 10:14 AM IST
جموں: (اشرف گنائی) جموں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور پریس کلب جموں میں ایک یادگاری تقریب منعقد ہوئی، جہاں سال 1990 کے تشدد اور ہجرت کے متاثرین کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔
اس دوران تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ یومِ ہجرت محض ایک تاریخ نہیں بلکہ اجتماعی ضمیر کی پکار ہے جو نفرت عدم برداشت جبری بے دخلی اور طویل خاموشی کے خطرناک نتائج کی یاد دہانی کراتی ہے۔
احتجاج میں شامل کشمیری پنڈتوں نے محفوظ اور باعزت واپسی، الگ ہوم لینڈ، بازآباد کاری اور رہائش کے پختہ انتظامات کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا گیا کہ سال 1990 کی ہجرت کو نسل کشی تسلیم کرنے کے لیے باقاعدہ بل منظور کیا جائے۔
آل اسٹیٹ کشمیری پنڈت کانفرنس کے جنرل سیکریٹری پی کے رائنا نے اس دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری پنڈت برادری گزشتہ 36 برسوں سے انصاف کی منتظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اپنی باعزت واپسی اور بازآباد کاری کے لیے ایک واضح پالیسی کے مطالبے کو دہرانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دہشت گردانہ حملوں میں جان گنوانے والے اپنی برادری کے افراد کو خراجِ عقیدت بھی پیش کیا۔
مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیر کشمیری پنڈتوں کے بغیر نامکمل ہے اور ان کی واپسی سے بھائی چارہ اور دیگر قدیم روایات بحال ہوں گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مرکز جلد اس حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ بنے آج بھی کشمیری پنڈت برادری انصاف، وقار اور پائیدار امن کی متلاشی ہے۔
مزید پڑھیں: پلوامہ میں مذہبی ہم آہنگی کی اعلیٰ مثال: مسلمانوں نے کشمیری پنڈت خاتون کی آخری رسومات ادا کیں
قابل ذکر ہے کہ 1990 کی دہائی کے آغاز میں کشمیر میں بڑھتے ہوئے تشدد کے دوران بڑی تعداد میں کشمیری پنڈت وادی چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ برادری کے مطابق اس ہجرت نے ہزاروں خاندانوں کو بے گھر کر دیا اور درجنوں افراد تشدد کا نشانہ بنے۔