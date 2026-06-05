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کشمیر کا لہسن قومی منڈیوں میں چھا گیا، پلوامہ میں ریکارڈ پیداوار سے کسانوں کے چہرے کھل اٹھے
رواں سال ضلع پلوامہ سمیت جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں لہسن کی شاندار پیداوار نے کسانوں کے لیے نئی امیدیں پیدا کی ہیں۔
Published : June 5, 2026 at 1:14 PM IST
پلوامہ : کشمیر کا لہسن گزشتہ چند برسوں کے دوران ایک مقامی زرعی پیداوار سے نکل کر ملکی سطح پر اپنی منفرد شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ آج کشمیر کا لہسن تمل ناڈو، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ملک کی متعدد دیگر ریاستوں کی منڈیوں تک پہنچ رہا ہے۔ اپنی اعلیٰ کوالٹی، منفرد ذائقے، طویل مدت تک محفوظ رکھنے کی صلاحیت اور طبی افادیت کے باعث اس کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر اس شعبے میں گریڈنگ، پیکنگ، برانڈنگ اور مارکیٹنگ کے جدید نظام متعارف کرائے جائیں تو کشمیر کا لہسن مستقبل میں ایک اہم زرعی برانڈ کے طور پر ابھر سکتا ہے۔
رواں سال ضلع پلوامہ سمیت جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں لہسن کی شاندار پیداوار نے کسانوں کے لیے نئی امیدیں پیدا کی ہیں۔ اگرچہ لہسن کی منڈی پہلے بھی لگتی رہی ہے، تاہم اس سال ریکارڈ پیداوار اور بیرونی تاجروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی نے اسے ایک نئی جہت عطا کی ہے۔ مقامی انتظامیہ اور محکمہ زراعت کی کاوشوں سے ملک کی مختلف ریاستوں سے بڑے تاجروں کو مدعو کیا گیا، جس کے نتیجے میں کسانوں کو اپنی پیداوار فروخت کرنے کے لیے ایک منظم، شفاف اور مؤثر پلیٹ فارم میسر آیا۔
منڈی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے کسانوں اور خریداروں کے درمیان براہِ راست رابطے کو ممکن بنایا ہے۔ ماضی میں اکثر کسان اپنی فصل مڈل مینوں یا آڑھتیوں کے ذریعے فروخت کرنے پر مجبور ہوتے تھے، جس کے باعث انہیں اپنی محنت کا مناسب معاوضہ نہیں مل پاتا تھا۔ تاہم اب کسان خود منڈی میں آ کر اپنی پیداوار فروخت کر رہے ہیں اور بہتر نرخ حاصل کر رہے ہیں۔ اس مثبت تبدیلی نے نہ صرف کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کیا ہے بلکہ زرعی تجارت کے ایک زیادہ منصفانہ اور شفاف نظام کی بنیاد بھی رکھی ہے۔
منڈی کے آغاز کے صرف ایک ہفتے کے اندر تقریباً سوا کروڑ روپے کا کاروبار ریکارڈ کیا گیا، جبکہ روزانہ اوسطاً 30 لاکھ روپے کی تجارت ہو رہی ہے۔ گجرات، مدھیہ پردیش اور تمل ناڈو سمیت مختلف ریاستوں سے آنے والے تاجر یہاں سے بڑی مقدار میں لہسن خرید رہے ہیں، جو اس فصل کی بڑھتی ہوئی قومی طلب کا واضح ثبوت ہے۔ ضلع پلوامہ میں تیل دار اجناس کے بعد لہسن ایک اہم ربیع فصل کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ سال 2025-26 کے دوران ضلع میں 600 ہیکٹر سے زائد رقبے پر لہسن کی کاشت کی گئی۔ چونکہ یہ سرد موسم کی فصل ہے اور ایسے وقت میں کاشت کی جاتی ہے جب دیگر زرعی سرگرمیاں نسبتاً محدود ہوتی ہیں، اس لیے یہ کسانوں کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ بن رہی ہے۔ کشمیر کی سازگار آب و ہوا، زرخیز زمین اور موزوں درجہ حرارت اس فصل کی بہتر پیداوار میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔
محکمہ زراعت کے اندازوں کے مطابق ضلع پلوامہ میں اس سال تقریباً پانچ ہزار میٹرک ٹن لہسن کی پیداوار متوقع ہے۔ موجودہ مارکیٹ نرخوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سے تقریباً 20 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل ہونے کی امید ہے۔ یہ اعداد و شمار نہ صرف اس فصل کی معاشی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ لہسن مستقبل میں خطے کی زرعی معیشت کا ایک مضبوط ستون بن سکتا ہے۔
لہسن کی اہمیت صرف معاشی پہلو تک محدود نہیں بلکہ طبی اعتبار سے بھی اسے غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک خصوصیات، قوتِ مدافعت میں اضافے اور متعدد بیماریوں سے تحفظ کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی سطح پر اس کا استعمال وسیع پیمانے پر کیا جاتا ہے جبکہ اضافی پیداوار ملک کی مختلف ریاستوں کو بھیجی جاتی ہے۔ ضلع پلوامہ پہلے ہی سبزیوں کی پیداوار کے حوالے سے جنوبی کشمیر کا ایک اہم زرعی مرکز مانا جاتا ہے۔ یہاں ربیع اور خریف دونوں موسموں میں مختلف اقسام کی سبزیوں کی وافر پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ لہسن کی بڑھتی ہوئی کاشت نے اس زرعی تنوع کو مزید مضبوط کیا ہے اور کسانوں کو اپنی آمدنی کے ذرائع میں اضافہ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔
تاہم اس ترقی کے باوجود چند بنیادی چیلنجز اب بھی موجود ہیں۔ پلوامہ فروٹ منڈی ترشو میں کئی دہائیوں سے کاروبار کرنے والے تاجروں کو مناسب دکانوں، دفاتر، اسٹوریج سہولیات اور جدید مارکیٹنگ انفراسٹرکچر کی کمی کا سامنا ہے۔ بیشتر تاجر آج بھی سڑک کنارے کاروبار کرنے پر مجبور ہیں، جس سے تجارتی سرگرمیوں اور خریداروں کی سہولت دونوں متاثر ہوتی ہیں۔ کسانوں اور تاجروں کا مطالبہ ہے کہ منڈی کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے، مستقل دکانیں اور دفاتر فراہم کیے جائیں، گریڈنگ اور پیکنگ یونٹس قائم کیے جائیں اور کولڈ اسٹوریج جیسی جدید سہولیات متعارف کرائی جائیں۔
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ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر حکومت، محکمہ زراعت اور نجی شعبہ مشترکہ طور پر اس شعبے کی ترقی پر توجہ دیں تو کشمیر کا لہسن نہ صرف ملکی منڈیوں میں اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر سکتا ہے بلکہ مستقبل میں برآمدی منڈیوں تک بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح لہسن کی کاشت صرف ایک زرعی سرگرمی نہیں رہے گی بلکہ خطے کی معاشی ترقی، روزگار کے مواقع اور کسانوں کی خوشحالی کا ایک مؤثر ذریعہ بن جائے گی۔