کشمیری رنگ میں 'جوکر' کا کردار، سرینگر کے فلم ساز کی منفرد پیشکش
کشمیری ہدایتکار موسی فرحت نے جوکر اور بروس وین جیسے عالمی کرداروں کو مقامی رنگ دینے کی ایک نئی پہل کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 31, 2026 at 6:25 PM IST
سرینگر: ایک کشمیری فلم ساز نے مغربی کرداروں 'جوکر' اور 'بروس وین' کو سرینگر کی گلیوں اور سرد راتوں کے پس منظر میں پیش کیا ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ اصل مقصد نقل نہیں بلکہ مقامی سنیما کو فروغ دینا ہے۔
اپنی نئی فلم “J in the City” میں مصنف و ہدایتکار موسیٰ فرحت نے ان عالمی کرداروں کو کشمیری انداز میں پیش کیا ہے۔ فلم میں پرانی گاڑیاں، خاص انداز کی سجاوٹ اور رات کے طویل مناظر شامل ہیں، جو ایک منفرد سرینگر کی دنیا کا منظر پیش کرتے ہیں۔
فرحت کے مطابق یہ فیصلہ تخلیقی بھی تھا اور عملی بھی۔ انہوں نے کہا کہ "جوکر کا تصور عالمی ہے اور لوگ اس کردار کو پہلے ہی سمجھتے ہیں۔" اس لیے انہیں کہانی کی بنیاد بنانے میں آسانی ہوئی۔ انہوں نے کہا: "میں دکھانا چاہتا تھا کہ یہ کردار میری جگہ، میرے شہر میں کیسے ہوں گے اور ان کی کہانی یہاں کیسے آگے بڑھے گی۔"
یہ فلم ایک آزاد تفریحی پروجیکٹ ہے جس میں جدید بصری انداز اور علاقائی کہانی کو ملایا گیا ہے۔ فلم کو ’نو آئیڈیا فلمز‘ نے پروڈیوس کیا ہے، جبکہ احمد پرویز اور خود فرحت نے اداکاری کی ہے۔ اس کی کہانی شیخ زاہد نے لکھی اور مکالمے حمزہ مشتاق نے تحریر کیے ہیں۔
فرحت واضح کرتے ہیں کہ یہ فلم خراج تحسین نہیں بلکہ ایک نئی کہانی ہے۔ ان کے مطابق: "میں نے مغرب کے دو کردار لیے اور اپنی کہانی شامل کی۔ یہ کشمیر ہے، میں نے گوتھم نہیں دکھایا۔"
فلم کا سب سے بڑا چیلنج اس کا ایک جیسا بصری انداز برقرار رکھنا تھا، جس میں گاڑیاں، مکانات اور سڑکیں سب ایک ہی دنیا کا حصہ لگیں۔ فلم کی شوٹنگ سخت سردیوں یعنی "چلہ کلان" کے دوران انجام دی گئی، جہاں شدید سردی میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ فرحت کے مطابق میک اپ میں ہی پانچ گھنٹے لگ جاتے تھے، جس کے بعد رات بھر شوٹنگ ہوتی تھی۔
اس فلم کو مکمل کرنے میں تین سال لگے، جو کشمیری آزاد سنیما کے مسائل کو بھی ظاہر کرتا ہے، جہاں مالی وسائل اور سہولیات کی کمی ہوتی ہے۔ فرحت کا کہنا ہے کہ "فلم کو اچھا ردعمل ملا ہے، مگر مقامی لوگ ابھی بھی باہر کی فلموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "اگر یہاں کے لوگ ہماری فلمیں دیکھیں گے تو ہمیں حوصلہ ملے گا اور ہم بہتر فلمیں بنا سکیں گے۔"
انہوں نے زور دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر اپنی کہانیاں خود بیان کرے، کیونکہ یہاں ثقافتی طور پر بہت کچھ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ "صرف فلم فیسٹیولز کافی نہیں، بلکہ مقامی ناظرین کی حمایت ضروری ہے تاکہ سنیما ترقی کر سکے۔"
فلمی نقاد سبطین حیدر کا ماننا ہے کہ اس طرح کی کوششیں کشمیری سنیما کے مستقبل کے لیے اہم ہیں۔ سبطین کے مطابق: "یہ ایک اچھی شروعات ہے اور آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے۔"
