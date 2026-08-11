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کشمیر کی کرکٹ بیٹ صنعت کو بید کی شجرکاری سے نئی امید
بید کی کمی سے پریشان کشمیر کی کرکٹ بیٹ انڈسٹری کو حکومت کی نئی شجر کاری مہم سے روشن مستقبل کی امید ہے۔
Published : August 11, 2026 at 7:31 PM IST
سرینگر: کشمیر میں کرکٹ بیٹ کی صنعت کو کئی برسوں سے بید (Willow) کی لکڑی کی کمی کا سامنا ہے، تاہم محکمہ جنگلات نے دلدلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر بید کی شجر کاری کا منصوبہ بنایا ہے، جس سے اس صنعت کو دوبارہ مضبوط ہونے کی امید جاگی ہے۔
کشمیر میں کرکٹ بیٹ بنانے والے صنعت کار طویل عرصے سے بید کے درختوں کی مسلسل کمی پر تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کسان بید کے بجائے روسی سفیدے (پاپلر) کو ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ سفیدے کا درخت بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور لکڑی کی منڈی میں اس کی قیمت بھی زیادہ ملتی ہے۔
اس کے علاوہ وولر جھیل کی بحالی کے منصوبے کے تحت بانڈی پورہ کے ننگلی رینج میں کاٹے جانے کے لیے نشان زد ایک لاکھ 91 ہزار بید کے درختوں میں سے جموں و کشمیر حکومت اب تک ایک لاکھ 35 ہزار درخت کاٹ چکی ہے۔
کشمیر کی کرکٹ بیٹ انڈسٹری
وادی میں 300 سے زیادہ کرکٹ بیٹ اور بیٹ کلفٹ بنانے والی فیکٹریاں زیادہ تر جنوبی کشمیر کے درجنوں دیہات میں سرینگر-جموں شاہراہ کے (نزدیک اور) دونوں اطراف قائم ہیں۔ ڈوگری پورہ، ریشی پورہ، سیٹھار، ہالمولہ، بجبہاڑہ، مرہامہ اور سنگم میں یہ یونٹ دہائیوں سے کام کر رہے ہیں۔ یہ فیکٹریاں سالانہ تقریباً 25 لاکھ بیٹ تیار کرتی ہیں جس سے سینکڑوں خاندانوں کے ساتھ ساتھ مقامی اور غیر مقامی مزدوروں اور ہنر مند کاریگروں کا روزگار وابستہ ہے۔
پلوامہ ضلع کے ڈوگری پورہ گاؤں کے بیٹ صنعت کار محمد شعبان نے بتایا کہ انہیں کئی برسوں سے بید کی لکڑی کی شدید کمی کا سامنا ہے، کیونکہ اب کسان روسی پاپلر لگانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "مستقبل قریب میں کشمیری بید سے بننے والے بیٹوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے، کیونکہ بید کی لکڑی کی موجودہ سپلائی ایک دہائی تک بھی نہیں چل پائے گی۔" انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ "اگرلکڑی کی سپلائی کم ہوئی تو کئی فیکٹریاں بند ہو سکتی ہیں جس سے ہزاروں مزدوروں اور صنعت کاروں کا روزگار متاثر ہوگا۔"
لکڑی کے ساتھ وابستہ تاجروں اور کسانوں کے مطابق پاپلر کو اس لیے بھی ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ بید کے مقابلے میں اس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے۔ گلزار احمد نامی ایک مقامی تاجر نے بتایا کہ "بید کی مانگ بنیادی طور پر صرف کرکٹ بیٹ بنانے والوں تک ہی محدود ہے، جبکہ پاپلر پلائی ووڈ اور پنسل بنانے والی فیکٹریوں کے علاوہ مکانات کی تعمیر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔"
گلزار کا ماننا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر کسان اپنی اراضی میں بید کے مقابلے میں بڑے پیمانے پر پاپلر کی شجرکاری کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ پاپلر کو مکمل طور پر تیار ہونے میں 10 سے 15 سال لگتے ہیں، جبکہ بید کو بڑھنے میں 20 سے 30 سال درکار ہوتے ہیں اور اب یہ درخت آسانی سے دستیاب بھی نہیں۔
پیداوار بڑھنے سے لکڑی کی مانگ میں بھی اضافہ
بیٹ بنانے والی فیکٹریوں میں مشینوں کے بڑھتے استعمال نے بید کی لکڑی پر بھی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ محمد شعبان کے مطابق تقریباً ایک دہائی قبل بیٹ زیادہ تر ہاتھ سے بنائے جاتے تھے اور ایک صنعت کار سالانہ تقریباً 10 ہزار بیٹ تیار کرتا تھا۔ ان کے مطابق اب مشینوں کی مدد سے ایک فیکٹری سالانہ 70 ہزار یا اس سے بھی زیادہ بیٹ تیار کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بید کی لکڑی کی طلب بھی کئی گنا بڑھ گئی ہے۔
صنعت کار کئی برسوں سے حکومت سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ دلدلی علاقوں اور آبی ذخائر کے آس پاس بڑے پیمانے پر بید کے درخت لگائے جائیں تاکہ اس صنعت کے لیے لکڑی کی مستقل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔
کشمیر کے ولو سے بننے والے بیٹ نہ صرف ملک کے مختلف حصوں میں بھیجے جاتے ہیں بلکہ کئی ایسے ممالک کو بھی برآمد کیے جاتے ہیں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے۔
بید کی شجرکاری
جموں کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید احمد رانا نے بید کی لکڑی کی دستیابی میں کمی کو "سنگین تشویش" قرار دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے محکمہ جنگلات کے افسران کو کشمیر بھر میں ولو کی کاشت بحال اور وسیع کرنے کے لیے مربوط مہم شروع کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ لکڑی کی کمی کو دور کیا جا سکے۔
چیف کنزرویٹر آف فاریسٹ، کشمیر، عرفان رسول وانی کے مطابق محکمہ جنگلات گاندربل ضلع کے ہارَن-شالہ بگ میں 1,200 ہیکٹر دلدلی زمین پر ولو کی شجر کاری انجام دے گا۔ اس کے علاوہ اننت ناگ کے بجبہاڑہ میں بھی مومن دَجی کے مقام پر 100 ہیکٹر جبکہ سوشل فاریسٹری کی 100 ہیکٹر زمین (راہکس)اور فارمز میں بھی ولو کی شجرکاری کی جائے گی۔
وانی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ بڑے پیمانے پر بید کی شجرکاری سے بیٹ کی صنعت کو اپنی ضروریات پوری کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں یقینی طور پر مدد ملے گی۔ ادھر، محکمہ جنگلات کے اندازے کے مطابق کشمیر کی بیٹ صنعت ہر سال تقریباً 25 لاکھ کلیفٹ (Clefts) اور فِنش شدہ بیٹ تیار کرتی ہے، جس کے لیے سالانہ 50 سے 60 ہزار بید کے تن آور درختوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
وانی نے بتایا کہ محکمہ جنگلات 15 سے 20 سالہ منصوبہ تیار کر رہا ہے، جس کے تحت ولو کے درختوں کو مرحلہ وار ہٹا کر ان کی جگہ ولو کے نئے کلون لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فی الوقت تن آور درخت ایک ساتھ نہیں کاٹے جا سکتے، کیونکہ ایسا کرنے سے بیٹ صنعت ہی ختم ہونے کے خطرے سے دوچار ہو جائے گی۔ اس لیے دلدلی علاقوں کی نقشہ بندی کی جائے گی اور درختوں کی کٹائی اور دوبارہ شجرکاری کے درمیان توازن برقرار رکھا جائے گا۔
ولو کلفٹ کی اسمگلنگ روکنے کا مطالبہ
بڑے پیمانے پر شجرکاری کے علاوہ بیٹ صنعت کاروں نے جموں و کشمیر ولو (برآمد اور نقل و حرکت پر پابندی) ایکٹ 2000 پر سختی سے عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وادی سے ولو کلفٹ کی اسمگلنگ روکنا ضروری ہے، کیونکہ یہ لکڑی میرٹھ، اتر پردیش اور پنجاب کی بیٹ فیکٹریوں تک پہنچائی جاتی ہے۔
عرفان رسول وانی نے بھی اس مسئلے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ "کچھ صنعت کار کلفٹ اسمگل کرکے میرٹھ اور جالندھر لے جاتے ہیں اور ولو ایکٹ کے تحت اس خامی کو دور کیا جائے گا۔"
گزشتہ ماہ جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے بھی محکمہ جنگلات کو ہدایت دی تھی کہ 1987 کے جموں و کشمیر فاریسٹ ایکٹ کی منسوخی کے بعد ولو ایکٹ کے تحت ضبطی کا نیا طریقہ کار طے کرنے کے لیے نوٹیفکیشن یا اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیا جائے۔ 2019 کے جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ کے بعد سابقہ فاریسٹ ایکٹ منسوخ کیا گیا تھا۔
صنعت کاروں کو بہتر مستقبل کی امید
بجبہاڑہ کے ہالمولہ علاقے کے بیٹ صنعت کار نیاز الکبیر نے کہا کہ وہ گزشتہ سات برس سے بید کے درختوں میں کمی اور اس کے بیٹ فیکٹریوں پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں حکومت کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔
انہوں نے کہا: "آخرکار حکومت ولو کی شجرکاری بحال کرنے کی سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ خوش آئند قدم ہے اور ہماری جدوجہد کا نتیجہ بھی ہے۔" ان کے مطابق بید کی دستیابی بہتر ہونے سے بیٹ صنعت کو وسعت دینے اور عالمی کرکٹ مارکیٹ تک رسائی بڑھانے میں مدد ملے گی۔
انہوں نے کہا کہ آنے والے کچھ برسوں تک ولو کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن محکمہ جنگلات کی جانب سے دوبارہ شجرکاری سے مستقبل میں کشمیر کی بیٹ صنعت کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنے میں مدد ملے گی۔
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