کشمیر کے نوجوان حازق حسین کا کارنامہ، ہاٹیکلچر کو فروغ دینے کے لیے بنایا
جموں و کشمیر کے ترال میں ایک نوجوان نے زراعت اور باغبانی کو فروغ دینے کیلئے ایک ایپ تیار کیا ہے۔
Published : December 3, 2025 at 12:53 PM IST
ترال (شبیر بٹ): وادی کشمیر میں نوجوان نسل جہاں بے روزگاری اور دیگر معاملات کو لیکر ازحد پریشان نظر آتی ہیں وہیں کئی ایسے نوجوان بھی ہیں جو بے شمار مشکلات کے باوجود کھڑے ہو سماج کے لیے مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔
آج ہم ایسے ہی ایک نوجوان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے مشکلات کے باوجود تین سال کی محنت شاقہ سے ایسی ایک ایپ بنائی ہے جو کہ ہاٹیکلچر شعبے میں انقلاب لا سکتی ہے۔ ایک خصوصی انٹرویو میں نوپورہ ترال کے رہنے والے اس نوجوان حازق حسین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ تین سال قبل اس کے والد گلزار احمد سٹروک کے شکار ہوئے۔
اس کے بعد گھر کے باغات کی ذمہ داری ان پر آئی۔ اس کے بارے میں انہیں بالکل بھی علم نہیں تھا کیونکہ کشمیر میں عام طور پر روایتی طریقے سے باغبانی کی جاتی ہے۔ ان کے کندھوں پر اس ذمہ داری کے آنے کے بعد انہوں نے اس ایپ پر کام کرنا شروع کیا اور تین سال کی محنت کے بعد یہ کیش کراپ ایپ تیار ہوئی ہے۔ حازق حسین کا کہنا ہے کہ وہ اس ایپ کو نئے سال کی آمد پر عوام کو وقف کریں گے تاکہ کشمیر کے باغبانوں اور کاشتکاروں کو 'باغ کا مشیر' اپنے فون میں ہی دستیاب رہے۔
حازق حسین کے مطابق یہ ایپ کاشتکاروں کو موسم، ادویات، بیماریوں، ریٹ، زمین کی جانچ اور دیگر چیزیں فراہم کرے گا جس سے انہیں بہت فائدہ ہو گا کیونکہ کشمیر وادی میں سیب کی پیداوار بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ بقول حازق اس ایپ کو بنانے میں کافی مشکلات کا سامنا پڑا لیکن اللہ کی مدد اور گھر والوں کے تعاون نے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی راہ ہموار کر دی۔
حاذق نے بتایا کہ انٹرنیٹ ایک دو دھاری تلوار ہے، جس کے منفی اور مثبت دونوں پہلو ہیں۔ اگر ہم نے اس کا مثبت استعمال کیا تو اسے معاشرے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔