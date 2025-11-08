ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بارہمولہ: کشمیر خواتین پریمیئر لیگ کا فائنل اننت ناگ ریبلز نے جیت لیا

اننت ناگ ریبلز نے ایک سنسنی خیز فائنل میں گیم سوئنگرز بارہمولہ کو شکست دے کر خطاب اپنے نام کر لیا۔

کشمیر خواتین پریمیئر لیگ کا فائنل اننت ناگ ریبلز نے جیت لیا
کشمیر خواتین پریمیئر لیگ کا فائنل اننت ناگ ریبلز نے جیت لیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 8, 2025 at 8:58 AM IST

بارہمولہ: کشمیر ویمنس پریمیئر لیگ کا انعقاد 29 اکتوبر سے سات نومبر 2025 تک کیا گیا۔ یہ لیگ بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف آنجہانی جنرل بپن راوت کے نام وقف تھی جس میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا، ان میں 08 پیشہ ور اور 08 شوقیہ ٹیمیں شامل تھیں۔ اس ٹورنامنٹ کے لیے انڈین آرمی، بارہمولہ کرکٹ فورم اور ضلع انتظامیہ نے مشترکہ طور پر تعاون کیا۔


اس تقریب نے کھیلوں کے ذریعے امن، صلاحیت اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے اجتماعی عزم کا اظہار کیا۔ پروفیشنل لیگ میں، اننت ناگ ریبلز کو ایک سنسنی خیز فائنل میں گیم سوئنگرز بارہمولہ کو شکست دے کر چیمپئن کا تاج پہنایا گیا۔ اننت ناگ ریبلس کی مس روبیہ کو ان کی شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کے لیے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا گیا۔

امیچور لیگ میں اے جی ایس اوڑی نے گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول بارہمولہ کو مات دے کر ٹرافی اپنے نام کی۔ ثانیہ راشد نے اپنی شاندار شراکت کے لیے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا خطاب حاصل کیا۔

فائنل اور پریزنٹیشن کی تقریب میجر جنرل پرانویر سنگھ پونیا، ایس ایم، وی ایس ایم، جی او سی ڈگر ڈویژن نے کی۔ مسٹر منگا شیرپا، آئی اے ایس، ڈی سی بارہمولہ؛ اور مسٹر گروندرپال سنگھ، آئی پی ایس، ایس ایس پی بارہمولہ نے شرکت کی۔ اس موقعے پر بارہمولہ کرکٹ فورم کے چیئرمین عبدالخالق وانی نے خطاب کیا۔

انہوں نے کہا کہ جنرل بپن راوت میموریل (کے ڈبلیو پی ایل) نے حقیقی معنوں میں لچکدار اور وعدے سے بھرپور جذبے کو کشمیر سرشار کر دیا۔ ان نوجوان خواتین کے جوش و خروش اور مہارت سے وادی میں کھیلوں کے روشن مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے۔

