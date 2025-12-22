ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں برف و باراں کے بعد درجہ حرارت میں بہتری
کشمیر میں چلہ کلان کی آمد کے ساتھ ہی بالائی علاقوں میں برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔
سرینگر: وادی کشمیر میں برف و باران کی وجہ سے سردی کی شدت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کو سرینگر جموں کشمیر کے دارالحکومت سرینگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.0 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا، جبکہ معروف سیاحتی مقام گلمرگ میں درجہ حرارت منفی 2.4 ڈگری رہا، جو بیتی شب وادی کا سرد ترین مقام رہا۔
وادی بھر میں سردی کی لہر جاری ہے تاہم بعض علاقوں میں برفباری اور بارشوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے اوپر ریکارڈ ہوا۔ سیاحتی مقام پہلگام میں شبانہ درجہ حرارت 2.4، کپوارہ میں 2.0، شوپیاں میں 2.1، پلوامہ میں 2.9 ڈگری سیلسیش درجہ حرارت درج کیا گیا، جبکہ سرینگر ایئرپورٹ پر کم از کم درجہ حرارت 3.8 ڈگری رہا۔
جموں صوبے کے بھدرواہ میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.2 اور بانہال 3.4 ڈگری کے ساتھ سب سے سرد مقامات رہے۔ یونین ٹیریٹری لداخ کے لیہہ میں منفی 4.6 اور کرگل میں منفی 4.2 ڈگری سیلسیش پارہ ریکارڈ کیا گیا۔
شدید سردی اور چلہ کلان کی آمد کے ساتھ ہی بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کی شام 8 بجے تک بانڈی پورہ میں سب سے زیادہ 23.5 ملی میٹر بارش درج کی گئی، اس کے بعد گاندربل میں 21 ملی میٹر، پونچھ میں 20، پہلگام میں 15، سرینگر میں 13 اور بڈگام میں 12 ملی میٹر بارش ہوئی۔
بالائی مقامات پر تازہ برف باری کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت جبکہ فضائی آمدورفت بھی متاثر رہی۔ گلمرگ میں تقریباً پانچ انچ، سونہ مرگ میں چار انچ اور کپوارہ کے مچھل علاقے میں آٹھ انچ سے زیادہ برف باری ہوئی۔ بانڈی پورہ کے تلیل اور رازدان پاس کے علاوہ زوجیلا پاس پر برف کی سطح چھ انچ سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔
خراب موسم کے باعث سرینگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دو پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ ایئرپورٹ ترجمان نے کہا کہ ’’آپریشنل وجوہات کی بنا پر دو پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی پرواز کی تازہ صورتحال متعلقہ ایئرلائن سے معلوم کریں۔‘‘ منسوخ شدہ پروازوں میں اسپائس جیٹ (SG-181) دہلی کے لیے اور انڈیگو (6E-6962) کولکاتا کے لیے شامل تھیں۔
