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پرائمری سے پانچویں جماعت کے لیے سرمائی تعطیلات کا اعلان آئندہ چند دنوں میں متوقع
وزیر تعلیم کے مطابق پرائمری کلاسز کیلیے چھٹیوں کے اعلان کے دو ہفتوں کے اندر ہی دیگر طلبہ کے لیے بھی تعطیلات کا اعلان ہوگا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 25, 2026 at 7:31 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) : جموں و کشمیر حکومت موسم کی موجودہ صورتحال اور سردی میں اضافے کے پیش نظر چھوٹے بچوں یعنی پرائمری سے پانچویں جماعت تک کے طلبا ء کے لیے سرمائی تعطیلات کا اعلان آئندہ چند دنوں میں کر سکتی ہے۔
وزیر تعلیم شمیم فردوس نے کہا کہ حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور جلد ہی پرائمری سے پانچویں جماعت کے طلباء کے لیے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کیا جاسکتا ہے۔انہوں نے کہا کہ دیگر جماعتتوں کی تعطیلات کا فیصلہ پرائمری کلاسز کے نوٹیفکیشن کے 10 سے 15 روز بعد لیا جائے گا۔
شمیم فردوس نے مزید کہا کہ موسمی حالات بالخصوص اسکول میں جانے والے چھوٹے بچوں پر شدید سردی کے اثرات کے پیش نظر مرحلہ وار تعطیلات کا اعلان کرنے کا فیصلے پر متعلقہ محکمے کے زیر غور ہے۔ ایسے میں والدین نے راحت کی سانس لی ہے۔ خاص طور پر ان والدین نے جن کے بچے پرائمری سے پانچویں جماعت تک زیر تعلیم ہیں۔
والدین نے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ موسم سرما کے موجودہ حالات میں اسکول جانے والے بچوں کی صحت سے متعلق تحفظ کا خیال رکھیں کیونکہ جموں و کشمیر میں درجہ حرارت میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔
واضح رہے کہ اسکولوں کی فیس اور اضافی چارجز سے متعلق شکایات پر وزیر تعلیم نے حال ہی کہا تھا کہ حکومت پہلے ہی واضح ہدایت دے چکی ہے کہ نجی اسکول اضافی فیس وصول نہیں کرسکتے ہیں اور نہ ہی اضافی کتابین خریدنے پر والدین کو مجبور کرسکتے ہیں ۔انہوں نے خبردار کیا کہ متفرق اخراجات، اضافی چارجز، اضافی کتابیں یا دیگر سرگرمیوں کے نام پر والدین سے رقم وصولنے کی اجازت نہیں ہو گی اور ہدایات پر عمل نہ کرنے اور خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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