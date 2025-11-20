ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فوری مداخلت نہیں کی تو مٹن کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کی ذمہ داری موجودہ حکومت پرعائد ہوگی، مٹن ڈیلرز
جموں وکشمیر میں مٹن کی قیمت میں اضافہ پر معراج الدین گنائی نےکہا کہ بھیڑ ٹرک پر10,000 سے15000 چارجزکرتے ہیں،جس پر قابو پانا ضروری ہے
Published : November 20, 2025 at 4:50 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): کشمیر ہول سیل مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر معراج الدین گنائی نے کہا کہ پنجاب میں داخل ہونے والے بھیڑوں ٹرک ڈرائیوروں کو مسلسل ہراساں کیا جارہا ہے جبکہ ان سے بھاری رقم وصولی جاتی ہے۔ اگر صورتحال ایسی ہی رہی اور سرکار نے فوری مداخلت نہیں کی تو مٹن کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کی ذمہ داری موجودہ سرکار پر ہی عائد ہوگی۔
سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ کشمیر کے مٹن ڈیلرز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ پنجاب حکام فی بھیڑ ٹرک پر 10,000 سے 15000 چارجز کرتے ہیں جس سے یہاں تاجروں کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم اس مسئلہ پر کئی بار ریاستی حکومت سے مل چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بارہا یقین دہانی تو کرائی لیکن زمینی طور پر کچھ بھی نہیں ہورہاہے۔حالات جوں کے توں بننے ہوئے ہیں اور آئے روز ہمیں بھاری نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے ۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایسوسی ایشن نے حال ہی میں ایک بار پھر حکومت سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا گیا کہ یہ مسئلہ 27 نومبر تک حل کر لیا جائے گا ایسے میں "ہم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک وفد پنجاب بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت دوبارہ ناکام ہوئی تو مٹن کے نرخ بڑھ جائیں گےاور اس کے نتائج کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔
اس موقع پر کشمیر اکنامک الائنس کے شریک چیئرمین فاروق احمد ڈار نے کہا کہ ہم مٹن ڈیلرز الائنس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ "ہم نے بھی متعدد بار حکومت سے رابطہ کیا لیکن یقین دہانیوں کے سوائے ابھی تک کوئی ٹھوس کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔
دونوں نے موجودہ حکومت پر زور دیا کہ وہ مزید نقصانات کو روکنے اور کشمیر بھر میں مٹن کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے سے عوام کو بچنے کے لیے فوری مداخلت کریں ورنہ مٹن نرخوں میں اضافی کی ذمہ داری جموں وکشمیر حکومت پر عائد ہوگی۔