ETV Bharat / jammu-and-kashmir

فوری مداخلت نہیں کی تو مٹن کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کی ذمہ داری موجودہ حکومت پرعائد ہوگی، مٹن ڈیلرز

جموں وکشمیر میں مٹن کی قیمت میں اضافہ پر معراج الدین گنائی نےکہا کہ بھیڑ ٹرک پر10,000 سے15000 چارجزکرتے ہیں،جس پر قابو پانا ضروری ہے

اگرحکومت نے فوری مداخلت نہیں کی تو مٹن کے بڑھتے قیمتوں کی ذمہ داری سرکار پر عائد ہوگی۔ مٹن ڈیلرز
اگرحکومت نے فوری مداخلت نہیں کی تو مٹن کے بڑھتے قیمتوں کی ذمہ داری سرکار پر عائد ہوگی۔ مٹن ڈیلرز (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 20, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین ): کشمیر ہول سیل مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر معراج الدین گنائی نے کہا کہ پنجاب میں داخل ہونے والے بھیڑوں ٹرک ڈرائیوروں کو مسلسل ہراساں کیا جارہا ہے جبکہ ان سے بھاری رقم وصولی جاتی ہے۔ اگر صورتحال ایسی ہی رہی اور سرکار نے فوری مداخلت نہیں کی تو مٹن کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کی ذمہ داری موجودہ سرکار پر ہی عائد ہوگی۔

اگرحکومت نے فوری مداخلت نہیں کی تو مٹن کے بڑھتے قیمتوں کی ذمہ داری سرکار پر عائد ہوگی۔ مٹن ڈیلرز (ETV BHARAT)


سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ کشمیر کے مٹن ڈیلرز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ پنجاب حکام فی بھیڑ ٹرک پر 10,000 سے 15000 چارجز کرتے ہیں جس سے یہاں تاجروں کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم اس مسئلہ پر کئی بار ریاستی حکومت سے مل چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بارہا یقین دہانی تو کرائی لیکن زمینی طور پر کچھ بھی نہیں ہورہاہے۔حالات جوں کے توں بننے ہوئے ہیں اور آئے روز ہمیں بھاری نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے ۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایسوسی ایشن نے حال ہی میں ایک بار پھر حکومت سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا گیا کہ یہ مسئلہ 27 نومبر تک حل کر لیا جائے گا ایسے میں "ہم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک وفد پنجاب بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت دوبارہ ناکام ہوئی تو مٹن کے نرخ بڑھ جائیں گےاور اس کے نتائج کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔

اس موقع پر کشمیر اکنامک الائنس کے شریک چیئرمین فاروق احمد ڈار نے کہا کہ ہم مٹن ڈیلرز الائنس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ "ہم نے بھی متعدد بار حکومت سے رابطہ کیا لیکن یقین دہانیوں کے سوائے ابھی تک کوئی ٹھوس کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔

مزید پڑھیں: سری نگر جموں شاہراہ کی مسلسل بندش سے وادی کشمیر میں مٹن کی قلت بڑھ گئی، درجنوں شادیاں منسوخ

دونوں نے موجودہ حکومت پر زور دیا کہ وہ مزید نقصانات کو روکنے اور کشمیر بھر میں مٹن کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے سے عوام کو بچنے کے لیے فوری مداخلت کریں ورنہ مٹن نرخوں میں اضافی کی ذمہ داری جموں وکشمیر حکومت پر عائد ہوگی۔

TAGGED:

MUTTON PRICE HIKE
مٹن کے دام میں اضافہ
MUTTON DEALERS ASSOCIATION
WHOLESALE MUTTON DEALERS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.