کشمیر میں شبانہ درجہ حرارت صفر سے نیچے ریکارڈ
سرینگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 3.2جبکہ گلمرگ اور بیروہ، بڈگام میں منفی 4.2ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 17, 2026 at 11:56 AM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : وادی کشمیر اور خطہ لداخ شدید سرد لہر کی زد میں ہے، گزشتہ روز کشمیر کے بعض بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری ہوئی جس کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوا ہے اور وادی کے بیشتر علاقوں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت صفر سے نیچے درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سیاحتی گلمرگ اور بڈگام کا بیرواہ سرد ترین مقامات رہے جہاں شبانہ درجہ حرارت منفی 4.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔
شمالی کشمیر کے رفیع آباد اور سوپور میں درجہ حرارت منفی 3.6 ڈگری، جبکہ سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 3.2 ڈگری سیلسیش رہا۔ قاضی گنڈ میں منفی 3.4 ڈگری درج کیا گیا۔ وہیں معروف سیاحتی مقام پہلگام، کوکرناگ اور شمالی کشمیر کے کپوارہ اور بانڈی پورہ اضلاع اضلاع میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے رہا۔
جموں خطے میں آج بھی موسم نسبتاً معتدل رہا۔ جموں شہر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.6 ڈگری، کٹرہ اور کشتواڑ میں بالترتیب 7.4 اور 7.5 ڈگری سیلسیس، بانیہال میں 0.6 اور بھدرواہ میں 1.5 ڈگری سیلسیش رہا۔ سرحدی ضلع راجوری خطے کا واحد ایسا مقام رہا جہاں پارا منفی 0.5 ڈگری ریکارڈ ہوا۔
چلہ کلان کے جاری چالیس روزہ سخت سردیوں کے دوران جموں و کشمیر کے میدانی علاقوں میں موسم مجموعی طور پر خشک رہا، تاہم گزشتہ کل کمزور مغربی ہواؤں (Western Disturbance) کے زیر اثر کشمیر کے چند علاقوں میں ہلکی بارش اور بعض بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہوئی۔
گلمرگ میں تقریباً ایک سینٹی میٹر تازہ برف باری ہوئی، جبکہ دودھ پتھری اور شونہ مرگ میں بھی ہلکی برف باری ہوئی۔ ماہرین موسمیات کے مطابق برف باری کا سلسلہ زیادہ تر بالائی علاقوں تک ہی محدود رہا، جبکہ وادی کے نشیبی علاقوں میں موسم ابر آلود اور سرد رہا۔ برف پوش علاقوں میں رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
