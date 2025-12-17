ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں سردی کی لہر جاری، سرینگر میں منفی 1.6 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا
جموں کشمیر اور لداخ میں سردی کی لہر جاری ہے۔ جنوبی کشمیر میں پلوامہ اور شوپیاں سب سے سرد مقامات رہے۔
Published : December 17, 2025 at 12:05 PM IST
سرینگر: بدھ کے روز سردی کی لہر جموں و کشمیر اور لداخ میں اپنی گرفت کو سخت کرتی جارہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق، سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جب کہ زوجیلا پاس اس خطے میں سب سے سرد مقام کے طور پر ابھرا جہاں مائنس 16 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
جنوبی کشمیر میں پلوامہ اور شوپیاں سب سے سرد مقامات رہے، دونوں میں کم از کم درجہ حرارت منفی 4.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اننت ناگ میں منفی 4.2 ڈگری سیلسیس کے قریب جب کہ پامپور میں منفی 4.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ بارہمولہ میں منفی 3.5 ڈگری سیلسیس، اونتی پورہ میں منفی 3.2 ڈگری سیلسیس اور قاضی گنڈ کا درجہ حرارت منفی 3.0 ڈگری سیلسیس پر رہا۔
سرینگر ایئرپورٹ اور بڈگام میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 2.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کپواڑہ میں درجہ حرارت منفی 2.2 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔ گاندربل میں منفی 1.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کوکرناگ میں منفی 0.1 ڈگری سیلسیس پر نسبتاً ہلکا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ گلمرگ اور سونمرگ جیسے اونچے مقام پر درجہ حرارت منجمد سے اوپر رہا، بالترتیب 1.6 ڈگری سیلسیس اور 0.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطے میں رات کا درجہ حرارت نسبتاً زیادہ رہا۔ جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 9.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ کٹرا میں 11.1 ڈگری سیلسیس رہا۔ بانہال اور بھدرواہ دونوں میں 3.4 ڈگری سیلسیس، ادھم پور میں 3.3 ڈگری سیلسیس اور راجوری میں 1.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ رامبن میں 5.6 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سامبا میں 4.1 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔
لداخ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں رہا، لیہہ میں منفی 6.3 ڈگری سیلسیس، کرگل میں منفی 5.8 ڈگری سیلسیس اور نوبرا ویلی میں منفی 5.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
سردی کی وجہ سے سرینگر ہوائی اڈے پر فضائی ٹریفک میں بھی خلل پڑا، جہاں دو انڈیگو اور دو سپائس جیٹ کی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔
ہوائی اڈے کے حکام کے مطابق آج چار پروازیں منسوخ کر دی گئیں اور کل انڈیگو کی صبح کی دو پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔
کل دو پروازوں کی منسوخی کے باوجود، فلائٹ آپریشن بڑے پیمانے پر معمول کے مطابق رہا، 62 پروازیں، جن میں 31 آمد اور 31 روانگی شامل ہیں۔