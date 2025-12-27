ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر میں درجہ حرارت منفی 2.6 جب کہ لداخ کے دراس میں مائنس 18.1 ڈگری سیلسیس
لداخ کے دراس میں پارا منفی 18.1 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، جو آج پورے خطے میں سرد ترین مقام ریکارڈ کیا گیا۔
Published : December 27, 2025 at 10:57 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ میں سردی کی لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 2.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جب کہ لداخ کے دراس میں پارا منفی 18.1 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، جو آج پورے خطے میں سرد ترین مقام رہا۔
وادی کشمیر میں زیادہ تر مقامات پر شبانہ درجہ نقطہ انجماد سے نیچے رہا۔ سونامرگ منفی 5.8 ڈگری سیلسیس کے ساتھ کشمیر خطے میں سب سے سرد مقام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد پہلگام منفی 4.8 ڈگری اور شوپیان منفی 4.7 ڈگری پر رہا۔
شمالی کشمیر کے مشہور سکی ریزورٹ گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 4.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جب کہ پامپور کا درجہ حرارت منفی 4.5 ڈگری رہا۔ کپواڑہ اور سرینگر ہوائی اڈے پر منفی 3.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جب کہ اننت ناگ میں منفی 3.6 ڈگری تک گر گیا۔ رفیع آباد میں منفی 3.4 ڈگری اور اونتی پورہ میں منفی 3.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
وادی کشمیر کے دیگر حصوں میں بھی رات کو جما دینے والی سردی رہی۔ بڈگام میں منفی 2.7 ڈگری، بارہمولہ میں منفی 2.5 ڈگری، بانڈی پورہ میں منفی 2.0 ڈگری، کولگام میں منفی 1.9 ڈگری اور گاندربل میں منفی 1.8 ڈگری پر درجہ حرارت رہا۔ کوکرناگ میں نسبتاً زیادہ درجہ حرارت منفی 0.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطے موسمی حالات
جموں خطہ میں، رات کا درجہ حرارت نسبتاً معتدل رہا، حالانکہ کچھ علاقوں میں سردی میں اضافہ دیکھا گیا۔ جموں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ جموں ہوائی اڈہ 7.8 ڈگری پر قدرے گرم رہا۔ کٹرا میں 7.6 ڈگری، کٹھوعہ میں 6.2 ڈگری اور سانبا میں 3.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
جموں میں اونچی جگہوں پر ٹھنڈے حالات کا سامنا کرنا پڑا، بھدرواہ میں صرف 0.2 ڈگری سیلسیس اور راجوری میں 1.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بانہال میں 2.8 ڈگری، ادھم پور میں 3.0 ڈگری، رامبن میں 3.7 ڈگری، ڈوڈا میں 4.0 ڈگری اور بٹوٹ میں 4.6 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ کشتواڑ میں 4.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جب کہ پونچھ اور ریاسی دونوں میں 6.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
لداخ شدید ترین سردی کی زد
لداخ شدید سردی کی زد میں رہا جہاں زیادہ تر مقامات پر دوہرے ہندسوں میں منفی درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ دراس، جسے اکثر بھارت کا سرد ترین آباد مقام کہا جاتا ہے، وہاں درجہ حرارت منفی 18.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پدم میں منفی 14.5 ڈگری، نیوما میں منفی 15.3 ڈگری اور تانگسٹے میں منفی 12.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لیہہ کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 9.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جب کہ کارگل کا درجہ حرارت منفی 9.2 ڈگری رہا۔
لداخ کے دیگر مقامات بشمول نوبرا ویلی، اپشی، چچوت اور سٹاکنا میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 8.8 اور منفی 12.3 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ خلتسے میں منفی 7.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گارکون میں منفی 4.3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کے سرینگر مرکز نے کہا کہ جموں و کشمیر میں 30 دسمبر تک موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جموں کے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور کشمیر اور لداخ کے بالائی علاقوں میں 31 دسمبر سے یکم جنوری کے درمیان ہلکی برفباری کا امکان ہے۔
