کشمیر کا موسم: سرینگر میں درجہ حرارت منفی 4 تو زوجیلا میں مائنس 17 ڈگری سیلسیس
زوجیلا پاس منفی 17.0 ڈگری سیلسیس کے ساتھ جموں و کشمیر کا سرد ترین مقام رہا۔
Published : December 4, 2025 at 10:30 AM IST
سرینگر: کشمیر آج شدید سردی کی لہر ہے۔ پوری وادی میں درجہ حرارت مزید گر گیا ہے۔ سرینگر کا درجہ حرارت منفی 4.0 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ تاہم، سب سے سخت حالات اونچے علاقوں میں رپورٹ کیے گئے جہاں زوجیلا پاس پر انتہائی کم درجہ حرارت منفی 17.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ یہ آج جموں و کشمیر کا سرد ترین مقام رہا۔
موسم گرما کی راجدھانی سرینگر میں کم از کم درجہ حرارت منفی 4.0 ڈگری درج کیا گیا، جو دسمبر کے اوائل میں معمول سے کئی ڈگری کم ہے۔ وہیں پامپور کا درجہ حرارت منفی 5.0 ڈگری تک گر گیا، جب کہ پلوامہ کے آس پاس واقع میدانی علاقے مائنس 5.6 ڈگری کے ساتھ سرد ترین مقامات میں شامل رہے۔ شوپیاں سے بھی پارا منفی 5.3 ڈگری پر رہنے کے ساتھ ہڈیوں کو جما دینے والی صورت حال کی اطلاع ملی۔
سیاحتی مقامات اور پہاڑی علاقوں میں بھی درجہ حرارت میں تیزی سے کمی کی اطلاع ہے۔ گلمرگ کا درجہ حرارت منفی 1.0 ڈگری پر رہا جب کہ پہلگام، اننت ناگ اور بارہمولہ میں پارا منفی 4.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ سونمرگ کے مقبول گھاس کا درجہ حرارت منفی 3.6 ڈگری کو چھو گیا۔
وسطی کشمیر میں بڈگام میں منفی 4.2 ڈگری اور گاندربل میں منفی 2.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی ضلع بانڈی پورہ میں منفی 3.9 ڈگری اور بارہمولہ ضلع کے رفیع آباد میں منفی 4.6 ڈگری درج کیا گیا۔
جموں خطہ نسبتاً معتدل رہا لیکن وہاں موسم کے اعتبار سے معمول سے زیادہ سرد رہا۔ جموں شہر کا درجہ حرارت 8.0 ڈگری ریکارڈ کیا گیا جب کہ کٹرا میں 8.4 ڈگری رہا۔ اونچے علاقوں میں درجہ حرارت میں تیزی سے گراوٹ درج کی گئی، بانہال میں 2.1 ڈگری اور بھدرواہ میں 0.4 ڈگری، جو کہ خطے میں سب سے کم ہے۔ راجوری میں 1.7 ڈگری اور ادھم پور میں 3.0 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
لداخ میں ایک اور منجمد رات دیکھنے میں آئی کیونکہ درجہ حرارت صفر سے بہت نیچے رہا۔ لیہہ میں منفی 9.0 ڈگری، کارگل میں منفی 7.8 ڈگری اور نوبرا ویلی میں منفی 7.6 ڈگری سیلسیت ریکارڈ کیا گیا۔